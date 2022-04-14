Клопп: «Если я однажды не буду рад выходу в полуфинал ЛЧ, дайте мне пинка»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мыслями после ничьей в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:3). По сумме двух встреч (6:4) в полуфинал вышел английский клуб.

Если я однажды не буду рад в день выхода в полуфинал Лиги чемпионов, дайте мне пинок под зад. Сыграли не совсем так, как хотели, но это совершенно неважно. Мы прошли дальше, и это главное. «Бенфика» наиграла на три гола. Мы могли забить больше. При счете 3:1 все, включая меня, подумали, что дело сделано. А «Бенфика» продолжила биться. Эта команда заслуживает уважения.

Я смотрел матч «Вильярреала» прошлым вечером. Должен сказать, что это было впечатляюще. Команда, которая выбила «Ювентус» и «Баварию», заслуживает играть в полуфинале. Дайте мне время, и мы будем готовы.

Я никогда не воспринимаю такие матчи как должное. Впереди трудное противостояние с «Вильярреалом». Это полуфинал Лиги чемпионов. Он не может быть простым.