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Головин: «Это очень важная победа для нас»

16 апреля 2022, 12:08
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн2 : 3Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о победе над «Ренном».

Это очень важная победа для нас. Сумели взять три очка в матче против прямого конкурента по таблице. Причем сделали это в гостях. Начало получилось не очень удачным, мы пропустили быстрый гол, но хорошо, что смогли быстро отыграться.

Думаю, что в целом мы выглядели лучше соперника, у нас многое получалось в атакующих действиях, создали достаточное количество моментов и могли забить даже больше, чем три гола. Владели преимуществом большую часть матча и наиграли на победу.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
16 апреля в 13:33
Головин красава!
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 12:59
Классный матч получился. Удачи тебе Санёк !
shlomo
shlomo
16 апреля в 12:45
Победа всегда важна!
beefs
beefs
16 апреля в 12:22
приятно когда победа, так держать и не сдаваться, удачи...
Байкал-38.
Байкал-38.
16 апреля в 12:11
Удачи тебе Сашка.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 12:11
Любая победа в радость
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