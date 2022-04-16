Головин: «Это очень важная победа для нас»

Полузащитник «Монако» рассказал о победе над «Ренном».

Это очень важная победа для нас. Сумели взять три очка в матче против прямого конкурента по таблице. Причем сделали это в гостях. Начало получилось не очень удачным, мы пропустили быстрый гол, но хорошо, что смогли быстро отыграться.

Думаю, что в целом мы выглядели лучше соперника, у нас многое получалось в атакующих действиях, создали достаточное количество моментов и могли забить даже больше, чем три гола. Владели преимуществом большую часть матча и наиграли на победу.