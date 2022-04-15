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Изидор: «Головин — скромный парень и необычайный игрок»

15 апреля 2022, 09:34

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор, перешедший в московский клуб зимой из «Монако», поделился мнением о российском хавбеке монегасков Александре Головине.

Мы пришли в одно время – летом 2018 года. Языковой барьер, конечно, присутствовал, но в последний сезон мы стали друзьями. Часто делали упражнения вместе. Я иногда после голов кричал «Бензема». Головин так и стал меня называть «Бензема». Как зовут в команде? Голо. Он скромный парень и необычайный игрок. Один из лучших на тренировках.

Также Изидор рассказал о наиболее популярных российских клубах на родине.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 10:39
Красавчик Алёшка.
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 10:21
Ну неплохой - это точно.
Cat01
Cat01
15 апреля в 10:13
Наш человек!!!
1 984
1 984
15 апреля в 10:09
Ну и хорошо.
Carl Lewis
Carl Lewis
15 апреля в 09:48
Вам виднее.
Loko57
Loko57
15 апреля в 09:46
По нему это видно. Дурных интервью не даёт, в скандалах не замечен.
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