Изидор: «Головин — скромный парень и необычайный игрок»

Нападающий «Локомотива» , перешедший в московский клуб зимой из «Монако», поделился мнением о российском хавбеке монегасков .

Мы пришли в одно время – летом 2018 года. Языковой барьер, конечно, присутствовал, но в последний сезон мы стали друзьями. Часто делали упражнения вместе. Я иногда после голов кричал «Бензема». Головин так и стал меня называть «Бензема». Как зовут в команде? Голо. Он скромный парень и необычайный игрок. Один из лучших на тренировках.