Отец Черышева заявил, что у Дениса есть огромное желание вернуться в Россию

Российский тренер ответил на вопрос о будущем своего сына, российского полузащитника «Валенсии» . Контракт игрока с испанским клубом заканчивается в июне и вряд ли будет продлен.

У Дениса огромное желание приехать в Россию. Мы стали часто об этом говорить. Считаю, что у него огромные шансы приехать, играть и защищать цвета любого клуба, который будет в нем заинтересован. Будут ли у Дениса бытовые проблемы после стольких лет в Испании? Давайте начнем с того, что он никогда не жил в России, только когда был совсем маленьким, в возрасте пяти лет.

Но когда он приезжает в сборную, в Россию, всегда с радостью говорит об обстановке, атмосфере. Никакого дискомфорта и сложностей в быту не возникнет. Что касается конкретных предложений — нет, еще не разговаривали. Давайте пока сделаем паузу.