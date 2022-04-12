Отец Черышева заявил, что у Дениса есть огромное желание вернуться в Россию

Российский тренер Дмитрий Черышев ответил на вопрос о будущем своего сына, российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Контракт игрока с испанским клубом заканчивается в июне и вряд ли будет продлен.
У Дениса огромное желание приехать в Россию. Мы стали часто об этом говорить. Считаю, что у него огромные шансы приехать, играть и защищать цвета любого клуба, который будет в нем заинтересован. Будут ли у Дениса бытовые проблемы после стольких лет в Испании? Давайте начнем с того, что он никогда не жил в России, только когда был совсем маленьким, в возрасте пяти лет.
Но когда он приезжает в сборную, в Россию, всегда с радостью говорит об обстановке, атмосфере. Никакого дискомфорта и сложностей в быту не возникнет. Что касается конкретных предложений — нет, еще не разговаривали. Давайте пока сделаем паузу.
Как повезло сборной России, что в период чемпионата мира он находился в отличной форме и травмы не потревожили его. Если честно, что я тогда наслаждался его игрой, он был самым техничным игроком сборной.
По поводу его возвращения в России (тут не важно в какой клуб) я даже не знаю. Всё таки у нас совсем другой футбол нежели в Испании, более силовой и рецидивы травм могут сказаться. Другое дело, если он не будет делать громких заявлений, а скажет, что в конце карьеры хочет поиграть на Родине.
Как повезло сборной России, что в период чемпионата мира он находился в отличной форме и травмы не потревожили его. Если честно, что я тогда наслаждался его игрой, он был самым техничным игроком сборной.
По поводу его возвращения в России (тут не важно в какой клуб) я даже не знаю. Всё таки у нас совсем другой футбол нежели в Испании, более силовой и рецидивы травм могут сказаться. Другое дело, если он не будет делать громких заявлений, а скажет, что в конце карьеры хочет поиграть на Родине.
Но и в России его навряд ли ждет долгосрочный контракт, да еще в каком-нибудь столичном клубе. Смею предположить, что это может оказаться Краснодар и Ростов, или Нижний Новгород и Самара. Первые два все же ближе по климату к испанской Валенсии, где долгое время прожила семья Черышева, и в Ростове главный тренер прекрасно знает возможности футболиста. А вторая пара будет рада усилить свой состав пусть уже не молодым, но опытным игроком, поигравшим в играх самого высокого уровня. А что касается сложностей и дискомфорта в быту, то это вопрос прежде всего не к игроку, а к его окружению, ведь семья привыкшая к европейскому укладу и уровню жизни может на первых порах как раз привыкать к новой обстановке. Но это только мои предположения, а как оно будет узнаем только летом, а сейчас удачи Денису в ЛаЛиге и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Но и в России его навряд ли ждет долгосрочный контракт, да еще в каком-нибудь столичном клубе. Смею предположить, что это может оказаться Краснодар и Ростов, или Нижний Новгород и Самара. Первые два все же ближе по климату к испанской Валенсии, где долгое время прожила семья Черышева, и в Ростове главный тренер прекрасно знает возможности футболиста. А вторая пара будет рада усилить свой состав пусть уже не молодым, но опытным игроком, поигравшим в играх самого высокого уровня. А что касается сложностей и дискомфорта в быту, то это вопрос прежде всего не к игроку, а к его окружению, ведь семья привыкшая к европейскому укладу и уровню жизни может на первых порах как раз привыкать к новой обстановке. Но это только мои предположения, а как оно будет узнаем только летом, а сейчас удачи Денису в ЛаЛиге и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!