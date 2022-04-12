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Отец Черышева заявил, что у Дениса есть огромное желание вернуться в Россию

12 апреля 2022, 18:41

Российский тренер Дмитрий Черышев ответил на вопрос о будущем своего сына, российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Контракт игрока с испанским клубом заканчивается в июне и вряд ли будет продлен.

У Дениса огромное желание приехать в Россию. Мы стали часто об этом говорить. Считаю, что у него огромные шансы приехать, играть и защищать цвета любого клуба, который будет в нем заинтересован. Будут ли у Дениса бытовые проблемы после стольких лет в Испании? Давайте начнем с того, что он никогда не жил в России, только когда был совсем маленьким, в возрасте пяти лет.

Но когда он приезжает в сборную, в Россию, всегда с радостью говорит об обстановке, атмосфере. Никакого дискомфорта и сложностей в быту не возникнет. Что касается конкретных предложений — нет, еще не разговаривали. Давайте пока сделаем паузу.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ альсато (раскрыть)
13 апреля в 14:10
Именно так ☝️😉👍✊️🙋‍♂️
альсато
альсато ответ Ironigor (раскрыть)
13 апреля в 14:08
))))заметь Друг, история 5-6 кл. Советского учебника!))))
Ironigor
Ironigor ответ альсато (раскрыть)
13 апреля в 10:41
По мне , так товарищ Черышев, это уже История древнего мира 5-6 класса !)))
альсато
альсато ответ Ironigor (раскрыть)
13 апреля в 08:12
ну скажем так-арифметика, конечно. имеет место, ну тут присутствует еще и ГЕОМЕТРИЯ!..Аксиома заключается в том, что одно присутствие Дениса на поле-вызывает зрительский ИНТЕРЕС!...И это не требует ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!)))
Leha-ha50
Leha-ha50
12 апреля в 21:33
Не думаю, что Денис даже Уфу усилит. Отыграл он свое и давно.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
12 апреля в 20:36
Я думаю при умном использовании его он может годика два хорошо попылить в любом клубе! В том же Зените он может выходить с лавки и заметно усилить и разнообразить игру! Парень техничный и креативный!Понятно что жизнь заставила но посмотреть на него и как у него получится в РПЛ лично для меня было бы интересно!
CarcassBT
CarcassBT
12 апреля в 20:23
Черышев и в Испании редко вылезал из лазарета, что тогда с ним будет в нашем костоломном чемпионате🤔😉
vedevas_93
vedevas_93 ответ Naherger (раскрыть)
12 апреля в 19:49
у меня есть ощущения, что он и его отец 94 хотели на то, вы, я или любые другие люди посчитают

если правда захочет, спокойно найдет свой контракт в россии на 1 млн+, побегает пару лет, заработает больше чем большинство смеющихся за всю свою жизнь))
stanichnik
stanichnik
12 апреля в 19:29, ред.
После известных событий происходящих сейчас в Европе и связанных с ними отношением к россиянам Черышеву-младшему сложно будет найти достойное продолжение карьеры в европейских клубах, тем более что возраст уже не тот и травмы в последнее время все чаще дают о себе знать, и посему высока вероятность возвращения Дениса на историческую родину.

Но и в России его навряд ли ждет долгосрочный контракт, да еще в каком-нибудь столичном клубе. Смею предположить, что это может оказаться Краснодар и Ростов, или Нижний Новгород и Самара. Первые два все же ближе по климату к испанской Валенсии, где долгое время прожила семья Черышева, и в Ростове главный тренер прекрасно знает возможности футболиста. А вторая пара будет рада усилить свой состав пусть уже не молодым, но опытным игроком, поигравшим в играх самого высокого уровня. А что касается сложностей и дискомфорта в быту, то это вопрос прежде всего не к игроку, а к его окружению, ведь семья привыкшая к европейскому укладу и уровню жизни может на первых порах как раз привыкать к новой обстановке. Но это только мои предположения, а как оно будет узнаем только летом, а сейчас удачи Денису в ЛаЛиге и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
zooveterinar
zooveterinar
12 апреля в 19:29, ред.
Все равно!!! Не для него наш Дон разольеться, Не для него!!! Будет цвести сирень!!
Don Cherry
Don Cherry
12 апреля в 19:19
только ради денег. Последний контракт, свободный агент, подписной бонус. Папа срубит комиссионных. Приедет, половину игр просидит в лазарете, уедет.
drug01
drug01
12 апреля в 19:14
Пора приехать
ЮЗИК
ЮЗИК
12 апреля в 19:06
Пора домой возвращаться
Ironigor
Ironigor
12 апреля в 19:03
Помнится мне , что у него и в мысях такого и небыло. Что его всё устраивает в Испании, что и семья себя очень хорошо чувствует там . И то что он и не рассматривает предложений из России. Видимо уже агент и папа сказали, что ловить тебе там уже нечего. А вот поднять куш 💰 в одном из российских клубов ещё можно. Вот и вся арифметика !
SHMEL
SHMEL
12 апреля в 19:01
Сначала про спартак говорил, месяц назад, что Дениска мечтает туда. Получил от Дениски люлей, теперь говорит, что хоть куда-нибудь Дениска хочет вернуться, потому, что по факту в европе никому не нужен.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 апреля в 18:58
Несколько месяцев назад папа говорил, что у сына в Испании всё путём а сейчас наверное тучи сгустели.
Байкал-38
Байкал-38
12 апреля в 18:56
У Дениса Черышева выдалась очень сложная карьера. С одной стороны очень талантливый игрок, который мог бы заиграть в любом топ клубе, но беда в том, что Денис очень травматичный.
Как повезло сборной России, что в период чемпионата мира он находился в отличной форме и травмы не потревожили его. Если честно, что я тогда наслаждался его игрой, он был самым техничным игроком сборной.
По поводу его возвращения в России (тут не важно в какой клуб) я даже не знаю. Всё таки у нас совсем другой футбол нежели в Испании, более силовой и рецидивы травм могут сказаться. Другое дело, если он не будет делать громких заявлений, а скажет, что в конце карьеры хочет поиграть на Родине.
Naherger
Naherger
12 апреля в 18:50
Лет 5 назад ты пел совсем по другому. А вот если б не пел , сейчас бы никто над вами не смеялся.
Насколько же все таки важно понимать,что нужно хорошенько подумать,прежде чем что то сказать. Ибо любое твое слово может быть использовано против тебя же
lotsman
lotsman
12 апреля в 18:44
Так пусть возвращается, если есть желание.
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