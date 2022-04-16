Две лидирующие российские команды могут сыграть в Азиатской Лиге чемпионов

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16 апреля 2022, 16:31

РФС рассматривает вариант, при котором команды, занявшие по окончании текущего сезона РПЛ две лидирующие строчки, представят Россию в Азиатской Лиге чемпионов в сезоне 2022/23.

Помимо этого, сообщается, что следующий сезон российского первенства будет переходным, его разыграют с 25 июня по 20 ноября 2022 года. Команды будут разделены на две группы: в первую попадут первые 12 клубов по итогам текущего сезона РПЛ , во вторую — остальные 4, к ним добавятся коллективы, которые финишируют в топ-4 ФНЛ сезона 2021/22. В группах пройдет гладкий чемпионат (система «каждый играет с каждым»). После этого лига вернется к формату «весна-осень».