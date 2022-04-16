Две лидирующие российские команды могут сыграть в Азиатской Лиге чемпионов

РФС рассматривает вариант, при котором команды, занявшие по окончании текущего сезона РПЛ две лидирующие строчки, представят Россию в Азиатской Лиге чемпионов в сезоне 2022/23.
Помимо этого, сообщается, что следующий сезон российского первенства будет переходным, его разыграют с 25 июня по 20 ноября 2022 года. Команды будут разделены на две группы: в первую попадут первые 12 клубов по итогам текущего сезона РПЛ, во вторую — остальные 4, к ним добавятся коллективы, которые финишируют в топ-4 ФНЛ сезона 2021/22. В группах пройдет гладкий чемпионат (система «каждый играет с каждым»). После этого лига вернется к формату «весна-осень».
В конце марта сообщалось, что РФС может перейти в Азиатскую конфедерацию.
Эту дуньку по фамилии РФС не пустят не только в Европу, но и в Азию тоже.
Но можно ещё попроситься в ОФК)
Там, правда, наверняка заартачится Новая Зеландия, но зато там есть Вануату, в своё время успешно шредеризированная Россией.
С этим местом у РФ даже безвиз)))
А в футбольном отношении остальные красавцы особенно круты- Таити, Фиджи, Тонга, Острова Кука.
Валера с Рукаку прославятся окончательно и неотвратимо, а фанаты российских клубов (вот кто, кстати, точно выиграет) побывают в таких местах, о которых раньше даже не слыхивали.)
Мне вот лет 20 назад довелось побывать в Новой Каледонии.
Отличное место, богатая страна, классная кормёжка, курорты- всё супер.)
А морская и подводная рыбалка- вообще закачаешься.
В общем, рекомендую, на кой бес вам эта Азия..))
Эту дуньку по фамилии РФС не пустят не только в Европу, но и в Азию тоже.
Но можно ещё попроситься в ОФК)
Там, правда, наверняка заартачится Новая Зеландия, но зато там есть Вануату, в своё время успешно шредеризированная Россией.
С этим местом у РФ даже безвиз)))
А в футбольном отношении остальные красавцы особенно круты- Таити, Фиджи, Тонга, Острова Кука.
Валера с Рукаку прославятся окончательно и неотвратимо, а фанаты российских клубов (вот кто, кстати, точно выиграет) побывают в таких местах, о которых раньше даже не слыхивали.)
Мне вот лет 20 назад довелось побывать в Новой Каледонии.
Отличное место, богатая страна, классная кормёжка, курорты- всё супер.)
А морская и подводная рыбалка- вообще закачаешься.
В общем, рекомендую, на кой бес вам эта Азия..))
Я тоже думал, что нас в Азию не пустят, но по поведению ФИФА если присмотреться можно увидеть как они аккуратно действуют.
В ФИФА понимают, что дисквалификация РФС чисто по беспределу и за это рано или поздно придётся отвечать.
Они не исключили РФС из ФИФА, да ещё и русский язык признали официальным.
А если чего они могут всё свалить на УЕФА, ведь сборную России отстранили от стыков как раз УЕФА, а ФИФА от чемпионата мира нас не отстраняли.
Тут всё очень тонко.
Так, что ФИФА возможно не будет сопротивляться если Россия поменяет Европу на Азию.
Я тоже думал, что нас в Азию не пустят, но по поведению ФИФА если присмотреться можно увидеть как они аккуратно действуют.
В ФИФА понимают, что дисквалификация РФС чисто по беспределу и за это рано или поздно придётся отвечать.
Они не исключили РФС из ФИФА, да ещё и русский язык признали официальным.
А если чего они могут всё свалить на УЕФА, ведь сборную России отстранили от стыков как раз УЕФА, а ФИФА от чемпионата мира нас не отстраняли.
Тут всё очень тонко.
Так, что ФИФА возможно не будет сопротивляться если Россия поменяет Европу на Азию.