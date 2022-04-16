Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Две лидирующие российские команды могут сыграть в Азиатской Лиге чемпионов

16 апреля 2022, 16:31

РФС рассматривает вариант, при котором команды, занявшие по окончании текущего сезона РПЛ две лидирующие строчки, представят Россию в Азиатской Лиге чемпионов в сезоне 2022/23.

Помимо этого, сообщается, что следующий сезон российского первенства будет переходным, его разыграют с 25 июня по 20 ноября 2022 года. Команды будут разделены на две группы: в первую попадут первые 12 клубов по итогам текущего сезона РПЛ, во вторую — остальные 4, к ним добавятся коллективы, которые финишируют в топ-4 ФНЛ сезона 2021/22. В группах пройдет гладкий чемпионат (система «каждый играет с каждым»). После этого лига вернется к формату «весна-осень».

В конце марта сообщалось, что РФС может перейти в Азиатскую конфедерацию.

Все новости
ОфициальноИспанец Жорди Гратакос назначен заместителем спортивного директора РФС
13 апреля
РФС подал апелляции по делам против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций
05 апреля
В «Химках» высказались о решении отклонить апелляцию по делу Кухты
30 марта
ОфициальноАпелляция «Химок» по делу форварда «Локомотива» Кухты отклонена
30 марта
Бюро Исполкома РФС отменило действие санитарного регламента
10 марта
РФС: «Решение УЕФА и ФИФА носит очевидный дискриминационный характер»
28 февраля
Сортировать
Все комментарии
Тот самый фанат
Тот самый фанат
19 апреля в 02:20
Предствляю эти матчи)))))

Кавасаки Фронтале - ЦСКА

Шанхай Сипг - Зенит

Ульсан Хендэ - Зенит

Сидней -ЦСКА афиша)))
firewing
firewing ответ spartach091 (раскрыть)
17 апреля в 15:22
Чтобы вернуться, нужно устранить причину.
cska1948
cska1948
17 апреля в 08:58
Какая Азия? Япония и Южная Корея, прихвостни США, наверняка откажутся играть с нами и этого будет вполне достаточно, чтобы нас и туда не пустили.
bsww
bsww ответ Байкал-38 (раскрыть)
16 апреля в 23:20
У Вас как раз и перебор. Англия, Франция, Германия на бумаге находятся в ЕВРАЗИИ, НО на территории ЕВРОПЫ. А РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КАЗАХСТАН имеют территории и в ЕВРОПЕЙСКОЙ части КОНТИНЕНТА и в АЗИАНТСКОЙ части. Судя по всему он как раз об этом и ведёт речь. Как говорится первая сборная России играет в Европе, вторая сборная - в Азии
spartach091
spartach091
16 апреля в 22:07
Да хорош уже вам ,какая азиатская Лига чемпионов ?
Надо всеми силами возвращаться в Европу ,где самый сильный клубный футбол ,зачем деградировать ,вернее уже некуда деградировать рпл
qa7ysagnushv
qa7ysagnushv
16 апреля в 20:55
Япония, Корея вряд ли будут за
баск
баск ответ andrefino13 (раскрыть)
16 апреля в 19:59
Ещё один интеллектуал?)

Почему латинский ник, кто тебе разрешил?)))
chocopie748
chocopie748
16 апреля в 19:48
Да об них там кайраты и аль-хиляли будут ноги вытирать, зачем им туда?
andrefino13
andrefino13 ответ баск (раскрыть)
16 апреля в 19:35
Тебе в Испании какое дело до нас?
Храневец
Храневец ответ Rattlehead (раскрыть)
16 апреля в 19:25
Как учили нас в школе граница между Азиеей и Европой проходит по Уральским горам 1
альсато
альсато ответ Rattlehead (раскрыть)
16 апреля в 19:17
вот это единственное. что радует!
Rattlehead
Rattlehead ответ альсато (раскрыть)
16 апреля в 19:15, ред.
К счастью, школу я закончил до введения ЕГЭ.
альсато
альсато ответ Rattlehead (раскрыть)
16 апреля в 19:09
ЕГЕ сдавал?
альсато
альсато ответ berda2003 (раскрыть)
16 апреля в 19:06
бери Выше!...еще есть и Луна ,и Марс!..да и вообще-МЕЖГАЛАКТИЧЕсКИЙ кубок))))
Rattlehead
Rattlehead ответ альсато (раскрыть)
16 апреля в 19:05
Африка - это не только материк, но и часть света. В Евразии же их две - Европа и Азия. Один материк, две части света, два разных турнира.
альсато
альсато
16 апреля в 19:04, ред.
яйцо-курицу не учит)))..понимаете?
berda2003
berda2003
16 апреля в 19:01
есть ещё австралия, антарктида и арктика...
ринат1982
ринат1982
16 апреля в 18:59
лучше хоть где-то играть-чем не играть совсем
альсато
альсато ответ Rattlehead (раскрыть)
16 апреля в 18:59
АГА!))))....Африка-тоже материк!)))...только в африке-кубок африканских стан. а в евразии-кубок европы и азии. и заметь-два совершенно разных турниры)))))
баск
баск ответ альсато (раскрыть)
16 апреля в 18:58
    альсато
    альсато ответ баск (раскрыть)
    16 апреля в 18:54
      Rattlehead
      Rattlehead ответ альсато (раскрыть)
      16 апреля в 18:54
      Евразия - это материк, на котором расположена часть света под названием Европа.
      альсато
      альсато ответ Rattlehead (раскрыть)
      16 апреля в 18:46
      Разница?..первое, что сразу приходит , так это в культуре-мира понимания!...это уже потом-и кухня. и архитектура.
      баск
      баск ответ Байкал-38 (раскрыть)
      16 апреля в 18:46
      Посмотрим, остаётся дождаться результатов)
      баск
      баск
      16 апреля в 18:42
      Ну-ну, не преувеличивайте, любезный, и тщательнее лечите свой фингал)

      И в Японии есть что посмотреть, и во Вьетнаме тоже.
      Однако, узнаю совдепию- злобную, тупую, завистливую.
      Видно, как грицца, за версту..)))
      альсато
      альсато ответ баск (раскрыть)
      16 апреля в 18:32
      Отличный выбор!..Япония-вся из бетона и стекла (в городах)!..Вьетнам...было очень дешево! (до Вашего посещения))))))
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ баск (раскрыть)
      16 апреля в 18:31
      А вот тут позвольте с Вами не согласиться.
      Я тоже думал, что нас в Азию не пустят, но по поведению ФИФА если присмотреться можно увидеть как они аккуратно действуют.
      В ФИФА понимают, что дисквалификация РФС чисто по беспределу и за это рано или поздно придётся отвечать.
      Они не исключили РФС из ФИФА, да ещё и русский язык признали официальным.
      А если чего они могут всё свалить на УЕФА, ведь сборную России отстранили от стыков как раз УЕФА, а ФИФА от чемпионата мира нас не отстраняли.
      Тут всё очень тонко.
      Так, что ФИФА возможно не будет сопротивляться если Россия поменяет Европу на Азию.
      Rattlehead
      Rattlehead ответ альсато (раскрыть)
      16 апреля в 18:29
      Есть. В чем разница между Евразией и Европой?
      баск
      баск ответ альсато (раскрыть)
      16 апреля в 18:23
      Бывал, но немного, только в Японии и Вьетнаме..
      Но вообще, этот пост- отчасти стеб)
      альсато
      альсато ответ Rattlehead (раскрыть)
      16 апреля в 18:23
      Меня так учили-НЕГРЫ в Африке,Китайцы в Китае,Фашисты в Европе..Еще есть вопросы?
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       