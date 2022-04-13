Испанец Жорди Гратакос назначен заместителем спортивного директора РФС

1649854322

13 апреля 2022, 15:52

Жорди Гратакос назначен заместителем спортивного директора РФС . Об этом сообщает пресс-служба организации.

Испанский специалист будет отвечать за селекцию и методическое обеспечение деятельности юношеских сборных команд России.

47-летний Гратакос, в 2003-м получивший тренерскую лицензию UEFA PRO, начал карьеру в испанской «Жироне». В 2012-м возглавил академию футбольного клуба «Днепр», в 2015-м присоединился к федерации футбола Казахстана, с 2016 года работал в системе футбольного клуба «Барселона», в том числе в качестве технического директора филиала академии в России. Также возглавлял московский филиал академии миланского «Интера». В октябре 2021 года был назначен советником генерального секретаря РФС по детско-юношескому футболу. В качестве заместителя спортивного директора РФС специалист сосредоточится на методическом обеспечении деятельности сборных команд, а также организации селекционной работы в регионах страны.

Гратакос прокомментировал своё назначение: