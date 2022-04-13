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Испанец Жорди Гратакос назначен заместителем спортивного директора РФС

13 апреля 2022, 15:52

Жорди Гратакос назначен заместителем спортивного директора РФС. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Испанский специалист будет отвечать за селекцию и методическое обеспечение деятельности юношеских сборных команд России.

47-летний Гратакос, в 2003-м получивший тренерскую лицензию UEFA PRO, начал карьеру в испанской «Жироне». В 2012-м возглавил академию футбольного клуба «Днепр», в 2015-м присоединился к федерации футбола Казахстана, с 2016 года работал в системе футбольного клуба «Барселона», в том числе в качестве технического директора филиала академии в России. Также возглавлял московский филиал академии миланского «Интера». В октябре 2021 года был назначен советником генерального секретаря РФС по детско-юношескому футболу. В качестве заместителя спортивного директора РФС специалист сосредоточится на методическом обеспечении деятельности сборных команд, а также организации селекционной работы в регионах страны.

Гратакос прокомментировал своё назначение:

Я вижу в российских игроках большой потенциал. Наша задача состоит в том, чтобы создавать все условия, которые необходимы для их прогресса на пути к главной цели — готовности выступать за национальную сборную. За последние три года в России было сделано много значительных шагов для подготовки резерва — например, создана Юношеская футбольная лига, которая позволяет молодым футболистам получать практику на самом высоком уровне. Все больше ребят появляется на поле и в составах клубов РПЛ, и они играют в своих командах значительные роли. Важно развивать эти достижения.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
13 апреля в 17:22
Очень дальновидно со стороны РФС в ситуации, когда мы видим массовое бегство иностранцев, назначить именно иностранца на важную должность.

Причем, по сути, без западного опыта, Казахстан, академия "Днепра" и Москва..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 17:14
Посмотрим что могёт!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 апреля в 16:57
Сразу навскидку 3 вопроса...

1.Кому в голову взбрело чтоб селекцией юношеских сборных России занимался грек ??
2.Если крут почему оказался не нужен Барселоне ??
3.У нас своих функционеров нету ??
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 16:07
По моему-обычный бегунок. Трудовая книжка уже заканчивается...
shlomo
shlomo
13 апреля в 16:05
"Имортозамещение" в действии! Когда проблемы структурные и глобальные надо рушить начиная с фундамента и все возводить новый. А тут хоть марсианина назначь, наша субстанция всепоглощающая. Ну а так что, очередной бесполезный временщик иноземец за деньгами приехал (ну а почему бы и нет, когда щедро платят, почему бы и не приехать?).
Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 15:55
Ну всё теперь у нас все заиграют как Барселона.
STVA 1
STVA 1
13 апреля в 15:52
Это санкции?
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