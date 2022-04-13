Испанец Жорди Гратакос назначен заместителем спортивного директора РФС

Жорди Гратакос назначен заместителем спортивного директора РФС. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Испанский специалист будет отвечать за селекцию и методическое обеспечение деятельности юношеских сборных команд России.
47-летний Гратакос, в 2003-м получивший тренерскую лицензию UEFA PRO, начал карьеру в испанской «Жироне». В 2012-м возглавил академию футбольного клуба «Днепр», в 2015-м присоединился к федерации футбола Казахстана, с 2016 года работал в системе футбольного клуба «Барселона», в том числе в качестве технического директора филиала академии в России. Также возглавлял московский филиал академии миланского «Интера». В октябре 2021 года был назначен советником генерального секретаря РФС по детско-юношескому футболу. В качестве заместителя спортивного директора РФС специалист сосредоточится на методическом обеспечении деятельности сборных команд, а также организации селекционной работы в регионах страны.
Гратакос прокомментировал своё назначение:
Я вижу в российских игроках большой потенциал. Наша задача состоит в том, чтобы создавать все условия, которые необходимы для их прогресса на пути к главной цели — готовности выступать за национальную сборную. За последние три года в России было сделано много значительных шагов для подготовки резерва — например, создана Юношеская футбольная лига, которая позволяет молодым футболистам получать практику на самом высоком уровне. Все больше ребят появляется на поле и в составах клубов РПЛ, и они играют в своих командах значительные роли. Важно развивать эти достижения.
Причем, по сути, без западного опыта, Казахстан, академия "Днепра" и Москва..
Причем, по сути, без западного опыта, Казахстан, академия "Днепра" и Москва..
1.Кому в голову взбрело чтоб селекцией юношеских сборных России занимался грек ??
2.Если крут почему оказался не нужен Барселоне ??
3.У нас своих функционеров нету ??
1.Кому в голову взбрело чтоб селекцией юношеских сборных России занимался грек ??
2.Если крут почему оказался не нужен Барселоне ??
3.У нас своих функционеров нету ??