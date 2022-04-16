Мостовой: «Иностранцы приезжают и отдыхают. Не понравился — уехал»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ничью против «Рубина» в матче 25-го тура РПЛ .

На тему того, сколько ещё Ваноли проработает, говорить вообще не стоит. Мы видим, сколько в «Спартаке» перестановок. Тем более сейчас чего переживать: Европы нет, ничего нет, везде забанили. Руй Витория был — команда в Лиге Европы на первом месте была. Через день его убрали, поэтому какая разница? Иностранцы приезжают и отдыхают. Не понравился — уехал. Получил деньги и поехал. Как обычно. Нам 15 лет уже рассказывают, а смотришь — не поймёшь, во что играют.