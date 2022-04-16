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Мостовой: «Иностранцы приезжают и отдыхают. Не понравился — уехал»

16 апреля 2022, 23:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ничью против «Рубина» в матче 25-го тура РПЛ.

На тему того, сколько ещё Ваноли проработает, говорить вообще не стоит. Мы видим, сколько в «Спартаке» перестановок. Тем более сейчас чего переживать: Европы нет, ничего нет, везде забанили. Руй Витория был — команда в Лиге Европы на первом месте была. Через день его убрали, поэтому какая разница? Иностранцы приезжают и отдыхают. Не понравился — уехал. Получил деньги и поехал. Как обычно. Нам 15 лет уже рассказывают, а смотришь — не поймёшь, во что играют.

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Все комментарии
альсато
альсато
17 апреля в 08:50
Короче, кто следующий тренер Спартака?
ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 05:30
Саня прав на сто %
ОПС
ОПС
17 апреля в 05:22
Но не все же.
ABir
ABir
17 апреля в 04:42
Значит у Ваноли ещё есть временной запас
протон
протон
17 апреля в 02:05
Литвинов раньше хорошо играл в опорной зоне, потом в оборону передвинули, а теперь и вовсе на лавку задвинули. уж всяко отбирает мячи лучше Пруцева или Игнатов, последние двое дублируют друг друга, обоим нехватает опыта, остроты в обводках и создании моментов. Хлусевичу работоспособностью напоминает раннего Зобнина, ему надо запретить бить по воротам, пока на тренировках 10 из 10 не начнет в створ ворот попадать, а пока пусть тренирует обманный замах на удар и эффективный пас под удар набегающему вторым темпом. Зелимхан теперь мотор команды, почти все умные пасы и обводки только от него исходят, ему бы ещё правую ногу подтянуть в пасах или меняться флангами периодически, чтоб не сбавляя скорости подавать точно в штрафную.
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 23:45
Кто платит тот и делает этот выбор !
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