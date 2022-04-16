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Р. Билялетдинов: «„Спартак“ заработал одно очко, а не потерял два»

16 апреля 2022, 22:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал ничью в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).

Ничейная игра. Давление «Спартака» — это ещё не голы. «Рубин» мог и раньше забить. Но всегда так: кто упускает моменты, сожалеет потом. Если брать «Рубин», то во втором тайме им бы мастерства побольше в атакующих действиях. Но самоотверженности у них не отнимешь. «Рубин» не смог организовать давление: это признак не того качества глубины состава, которого хотелось бы.

«Спартак» заработал одно очко или потерял два? Заработал. У них не хватает креатива. Сыграть не подступах к штрафной, проникнуть туда с быстрым ударом — этого «Спартаку» не хватает уже не один год. Эти матчи, как всплески — они не закрывают проблему. Многие атаки «Спартака» читаются. Неспешная манера игры «Спартака» даёт возможность сопернику играть в среднем темпе. И это проблема многих клубов, а решается она наличием в команде индивидуально сильных игроков. Ничья — закономерный результат.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
17 апреля в 09:37
Спартаку не повезло. Они доминировали на поле, особенно во втором тайме. По моему, сильное желание выиграть выливалось в спешку, которая мешала нанести точный удар.
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
17 апреля в 05:43
Спасибо
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 04:41
Рубину это очко было нужнее.
ОПС
ОПС
17 апреля в 04:22
Разошлись миром и ладно.
протон
протон
17 апреля в 02:06
Мутный анализ какой-то. Во втором тайме Рубина вообще не было видно, он центр поля считанное колличество раз переходил.
112910415
112910415
16 апреля в 23:16
скорость движения
скорость мысли ...
где это всё ?
beefs
beefs
16 апреля в 23:02
очко есть очко...
David Young
David Young ответ sv_1969 (раскрыть)
16 апреля в 22:52
Добрый вечер. Разбираемся с этим моментом.
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