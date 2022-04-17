Слуцкий — о 12-м месте «Рубина»: «Бывали в карьере времена посложнее»

Наставник «Рубина» прокомментировал положение команды в турнирной таблице РПЛ .

Мы часто вспоминаем сезон 2004 года в «Уралане» с Кузьминым и Веретенниковым, когда мы выходили вдевятером и с третьим вратарем в старте. Умудрились даже выиграть одну игру.

Так что бывали в карьере времена посложнее. Пока нас хотя бы девять, шансы у нас остаются.