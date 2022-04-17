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Слуцкий — о 12-м месте «Рубина»: «Бывали в карьере времена посложнее»

17 апреля 2022, 09:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал положение команды в турнирной таблице РПЛ.

Мы часто вспоминаем сезон 2004 года в «Уралане» с Кузьминым и Веретенниковым, когда мы выходили вдевятером и с третьим вратарем в старте. Умудрились даже выиграть одну игру.

Так что бывали в карьере времена посложнее. Пока нас хотя бы девять, шансы у нас остаются.

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Все комментарии
протон
протон
18 апреля в 01:32
О боже он все продолжает оправдывать свои кошмарные результаты в нынешнем сезоне. И до отъезда легионеров был такой же ужас в игре Рубина, его банально тянули игроки атаки, которые забили больше чем создали и забили пару мячей в концовках, так бы Рубин на вылет стоял и до отъезда легионеров. Рубин тонет, а он все рассказывает о невезении и о каких-то 9 игроках. Да уже половина команд РПЛ скоро в такой ситуации будет, Краснодару не мешает это набирать очки. Если проиграть Туле 24 числа, то можно уже готовиться к стыковым матчам ФНЛ с оставшимся календарем
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
17 апреля в 12:50
Сравнил несравнимое.
berda2003
berda2003
17 апреля в 11:41
прошлое надо знать, но жить им нельзя...
Ironigor
Ironigor
17 апреля в 11:29
Удачи тебе Лёня.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Брулин (раскрыть)
17 апреля в 11:07
Он с молодёжью боится работать. С ЦСКА феерил пока берёзы не постарели и гинер не обнищал.
И в других командах тоже ничего не показал, в том числе и в сборной...
Сп62
Сп62
17 апреля в 10:57
Чтобы посмотреть вперёд, надо оглянуться назад.
Брулин
Брулин
17 апреля в 10:34
Хватит ныть Леня. Выпускай молодёжь
STVA 1
STVA 1
17 апреля в 10:29
До дна ещё есть расстояние))
Gahi
Gahi
17 апреля в 10:17
Держись Леонид Викторович, надежда умирает последней. Удачи
nikoladolgov
nikoladolgov
17 апреля в 10:16
Слуцкий - могильщик футбольных команд !
Олимпия, Уралан, Сатурн .... теперь очередь Рубина !
КЭТиК
КЭТиК
17 апреля в 10:13
Задачу не вылететь должны выполнить.
lotsman
lotsman
17 апреля в 10:02
Правильно Лёня. Как говорят - Достигнув дна, прислушайся, вдруг снизу постучат.))
shur
shur
17 апреля в 09:49
...у Рубина бывали времена и получше !!!
Прокурор тайги
Прокурор тайги
17 апреля в 09:38
Слуцкий: "И те, кто думает, что дно пробито - оптимисты позорные!" :)
drug01
drug01
17 апреля в 09:24
Гласное ге последнее
Carl Lewis
Carl Lewis
17 апреля в 09:21
Да бывали.
beefs
beefs
17 апреля в 09:19
это хорошо что еще не дно...
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