Слуцкий — о 12-м месте «Рубина»: «Бывали в карьере времена посложнее»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал положение команды в турнирной таблице РПЛ.
Мы часто вспоминаем сезон 2004 года в «Уралане» с Кузьминым и Веретенниковым, когда мы выходили вдевятером и с третьим вратарем в старте. Умудрились даже выиграть одну игру.
Так что бывали в карьере времена посложнее. Пока нас хотя бы девять, шансы у нас остаются.
И в других командах тоже ничего не показал, в том числе и в сборной...
И в других командах тоже ничего не показал, в том числе и в сборной...
Олимпия, Уралан, Сатурн .... теперь очередь Рубина !
Олимпия, Уралан, Сатурн .... теперь очередь Рубина !