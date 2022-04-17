Червиченко: «У „Спартака“ плохой тренер, отсюда и все проблемы»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью в матче 25-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

Скучная игра. Никаких эмоций. В первом тайме «Рубин» однозначно был лучше и имел больше шансов. У них более острые комбинации, акцентированные удары. Такой исход матча предопределили легионеры, которые не покинули «Спартак». Если бы сегодня в составе «Рубина» тоже были легионеры, то победа осталась бы за казанцами.

У «Спартака» плохой тренер, отсюда и все проблемы. Ваноли вообще не нужно было брать. Кому-то показалось, что они являются первооткрывателями сокровищ, а команда все ниже и ниже. С каждой игрой опасения подтверждаются все сильнее. По итогу не он тренирует «Спартак», а сам там тренируется и пытается стать тренером.