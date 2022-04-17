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Червиченко: «У „Спартака“ плохой тренер, отсюда и все проблемы»

17 апреля 2022, 00:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью в матче 25-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

Скучная игра. Никаких эмоций. В первом тайме «Рубин» однозначно был лучше и имел больше шансов. У них более острые комбинации, акцентированные удары. Такой исход матча предопределили легионеры, которые не покинули «Спартак». Если бы сегодня в составе «Рубина» тоже были легионеры, то победа осталась бы за казанцами.

У «Спартака» плохой тренер, отсюда и все проблемы. Ваноли вообще не нужно было брать. Кому-то показалось, что они являются первооткрывателями сокровищ, а команда все ниже и ниже. С каждой игрой опасения подтверждаются все сильнее. По итогу не он тренирует «Спартак», а сам там тренируется и пытается стать тренером.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
17 апреля в 08:49
Хороших уже пробовали.
ОПС
ОПС
17 апреля в 08:36
Кто к кому не подходит еще непонятно.
112910415
112910415
17 апреля в 08:15
всё сильно сложнее
альсато
альсато ответ Ironigor (раскрыть)
17 апреля в 08:15
да сколько можно "материал" менять, да тренеров?))))..может.кого другого уже поменять?))))
ДСА
ДСА
17 апреля в 08:14
Даже когда тренер хороший всё равно игры нет.
sv_1969
sv_1969 ответ Mangur (раскрыть)
17 апреля в 07:57
Это не поможет
Mangur
Mangur
17 апреля в 07:44
Может Червиченко к доктору сходить?
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 07:44
Плохой не то слово.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 апреля в 06:59
Как это так плохой тренер? Сама зарема подбирала и по знаку зодиака и лунному календарю, гадала на кофейной гуще и даже на картах
Vladimir808
Vladimir808
17 апреля в 06:55
Андрюха прав, слабоват тренеришка.)
STVA 1
STVA 1
17 апреля в 06:44
Все это спорно...В КБ давно все не так
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 апреля в 03:39
Итальянцев домой...
Черчесова в "Стас верим"...
Байкал-38.
Байкал-38.
17 апреля в 03:38
У Спартака зато хозяин хороший и приблудница с ним.
Ironigor
Ironigor
17 апреля в 01:55
Дайте спокойно поработать человеку. И конечно ему нужен тот материал, с которым он мог работать и добиваться целей. Нужна в команде чистка состава, а Федун должен создать условия для спокойной работы.
протон
протон
17 апреля в 01:15
Согласен что тренер ни о чем.
ABir
ABir
17 апреля в 01:13
Интересно сколько Черви отстёгивает, чтобы у него брали интервью и печатали
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