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Ловчев: «„Спартак“ должен был обыгрывать сегодняшний „Рубин“»

17 апреля 2022, 00:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о результате матча 25-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

За первый тайм «Спартак» не создал ни одного момента. «Спартак» должен был обыгрывать сегодняшний «Рубин». Тренер уже работает определенное количество времени, определился с составом, начал выходить с двумя высокими форвардами. Нужно больше передач с флангов, в конце-концов забили со стандарта. «Рубин» более определен в игре был, строгая оборона и быстрая атака.

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip
17 апреля в 10:14
Ловчев, как и прочие эхпёрды-пенсы, должны сидеть дома
альсато
альсато
17 апреля в 08:43
Все как обычно-не хватает МАСТЕРСТВА, ни в поле, ни на тренерском мостике....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 апреля в 08:34, ред.
"Кто дарит, у того и свет,
Кто хочет, тот своё возьмёт.
Но в ожидании побед,
Твориться всё наоборот.

Удачи Спартаку и процветания...
Когда нибудь закончится и этот недобрый период...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 07:13
Сыграли как сыграли, едем дальше!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 апреля в 07:03
Думаю ловчеву более приятно смотреть на спартак идущий в первой тройке ФНЛ чем на спартак претендующий на стыковые матчи.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 07:03
Рубину очки нужней
sv_1969
sv_1969
17 апреля в 05:43
Пророк наговорил
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 05:41
Должен но не обязан.
112910415
112910415
17 апреля в 05:21
совсем не тот результат (
swed27
swed27
17 апреля в 04:56
Игра все расставила на свои места
Leha-ha50
Leha-ha50
17 апреля в 04:18
А Рубину про это забыли сказать??? Вооооот, потому и не выиграли.
Байкал-38.
Байкал-38.
17 апреля в 03:41
Рубин просто обязан громить на открывашке нынешний Спартак.
Можно и так сказать.
А так Ловчев ещё тот клоун.
ABir
ABir
17 апреля в 00:50
Рубин действительно грамотно оборонялся и хорошо смотрелся, чувствуется рука Слуцкого. Но Спартак должен был побеждать сегодня, подвела надежда на легкую победу над ослабленным соперником
протон
протон
17 апреля в 00:38
Они у вас при всех растут а потом всё равно тренер виноват
beefs
beefs
17 апреля в 00:18
смешной какой то, игры нет а выигрывать должен, играет на публику...
drug01
drug01
17 апреля в 00:15
Это верно
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