Ловчев: «„Спартак“ должен был обыгрывать сегодняшний „Рубин“»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о результате матча 25-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

За первый тайм «Спартак» не создал ни одного момента. «Спартак» должен был обыгрывать сегодняшний «Рубин». Тренер уже работает определенное количество времени, определился с составом, начал выходить с двумя высокими форвардами. Нужно больше передач с флангов, в конце-концов забили со стандарта. «Рубин» более определен в игре был, строгая оборона и быстрая атака.