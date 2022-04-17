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Канчельскис: «Буду очень рад, если „Динамо“ выиграет чемпионат»

17 апреля 2022, 00:23

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Динамо» — молодцы. Я за них переживаю. Дай бог, что они дожмут. Но всё-таки три очка — это преимущество и догонять всегда сложно. Я думаю, что «Зенит» победит.

Что касается предстоящих матчей с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Спартаком», то надеемся на «Краснодар», но там ситуация сложная. В «Спартаке» всегда был бардак. В любом случае «Спартак» есть «Спартак» — это дерби, и хотелось бы, чтобы они дали бой. Но давайте будем честны, «Зенит» победит в этой гонке. Пять игр впереди, ну проиграют одну — окей.

«Динамо» тоже не железо. Как говорил в своё время Валерий Васильевич Лобановский: «Железо тоже иногда ломается». Я буду очень рад, если «Динамо» выиграет чемпионат. Но «Зенит» победит.

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Все комментарии
альсато
альсато
17 апреля в 13:58
" Дай Бог, что они дожмут" и "Я думаю, что Зенит победит"-это ВСЕ как понимать?))))
Димон Булыкин
Димон Булыкин
17 апреля в 11:43
Отрыв не 3 очка, а 3,5)
ДАША Д
ДАША Д
17 апреля в 08:12
Он просто Зенит не любит.
monah-10
monah-10 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
17 апреля в 07:34
Да хоть кто, но только не Газпром.
ОПС
ОПС
17 апреля в 07:32
Если честно, то трудновато будет догнать. Мало матчей осталось, да и равенство очков тоже против.
Vladimir808
Vladimir808
17 апреля в 07:09, ред.
Чемпионская гонка, это притянутая за уши тема. Реально её нет, Зенит стабильно на первом. Юношеский задор Динамо позволил нам не очень сильно отстать. Это большой успех Динамо за последние годы . Я буду очень рад серебру!!! Андрей К. меня поддержит.)))
Gahi
Gahi
17 апреля в 06:51
"Динамо" нужно выходить в каждом матче играть и побеждать, а в конце турнира будет видно кто станет победителем. Удачи
sv_1969
sv_1969
17 апреля в 06:45
Не выиграют.... К сожалению
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 06:42
Уже составили конкуренцию и то дело.
Futurista
Futurista
17 апреля в 06:23, ред.
Для победы Динамо в ЧР Зениту нужно оступиться полтора раза...Динамо оступаться нельзя...вполне реально по жизни...по сути нашего чемпионата нереально)...
swed27
swed27
17 апреля в 06:04
Шансы конечно есть но очень небольшие
Байкал-38
Байкал-38
17 апреля в 05:00
Динамо тоже не железо.
О чём это он?
Comentarios
Comentarios
17 апреля в 03:47
Тут ща кто первый оступится
Ironigor
Ironigor
17 апреля в 02:56
Ну это скорее всего что-то из ряда фантастики !
Газпром, - мечты сбываются нынче только у Зенита !)
протон
протон
17 апреля в 00:36
Чемпионат потерял интерес в борьбе из за гегемонии одного клуба.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 апреля в 00:31
Двойной облом....
Во-первых Динамо навряд ли обгонит Зенит...
Во-вторых Канчельскис никогда не бывает рад...
Радость - это не про него...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 00:28
Лучьше Динамо,чем ктото другой!
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