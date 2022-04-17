Канчельскис: «Буду очень рад, если „Динамо“ выиграет чемпионат»

Бывший футболист сборной России высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ .

«Динамо» — молодцы. Я за них переживаю. Дай бог, что они дожмут. Но всё-таки три очка — это преимущество и догонять всегда сложно. Я думаю, что «Зенит» победит.

Что касается предстоящих матчей с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Спартаком», то надеемся на «Краснодар», но там ситуация сложная. В «Спартаке» всегда был бардак. В любом случае «Спартак» есть «Спартак» — это дерби, и хотелось бы, чтобы они дали бой. Но давайте будем честны, «Зенит» победит в этой гонке. Пять игр впереди, ну проиграют одну — окей.

«Динамо» тоже не железо. Как говорил в своё время Валерий Васильевич Лобановский: «Железо тоже иногда ломается». Я буду очень рад, если «Динамо» выиграет чемпионат. Но «Зенит» победит.