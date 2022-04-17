Кель: «Переговоры по Холанду идут»

Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Себастьян Кель прокомментировал трансферные переговоры по нападающему команды .

Есть определенные отступные, сумма которых известна, существует крайний срок. Мы заинтересованы в том, чтобы решение было принято как можно скорее. Переговоры ведутся, но больше мне по данному поводу нечего добавить. Я не стану ничего разглашать. У нас очень здоровые, доверительные отношения. Чем быстрее будет принято решение, тем лучше. И я надеюсь, это произойдет своевременно.