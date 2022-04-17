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Кан: «Хотим, чтобы Левандовски оставался в „Баварии“ как можно дольше»

17 апреля 2022, 15:35

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что у клуба нет проблем с форвардом Робертом Левандовским.

У Левандовского продолжает действовать контракт. Мы ведем с ним диалог. Хотим, чтобы он оставался в «Баварии» как можно дольше.

Роберт недоволен? Покажите мне игрока, который недоволен и при этом забивает от 30 до 40 голов за сезон!

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Все комментарии
Elliada
Elliada
17 апреля в 17:23
Баварии он не нужен, просто не хотят его бесплатно отпускать. Бавария что с ним, что без него чемпионат выиграет. Сейчас Бавария хочет подписать молодого нападающего и продать поляка подороже.
Брулин
Брулин
17 апреля в 16:19
Роналду в 33 года и Месси в 34 как-то раз решили сменить обстановку – вышло не очень, а теперь 33-летний Левандовски (летом будет 34) хочет пойти по их же пути.
shlomo
shlomo
17 апреля в 16:05
Много стало Левандовского в последнее время. Роналду в 33 года и Месси в 34 как-то раз решили сменить обстановку – вышло не очень, а теперь 33-летний Левандовски (летом будет 34) хочет пойти по их же пути. Если быть честным, то надо оставаться в Баварии, этот клуб создан для него! Не уверен что в Ла Лиге или АПЛ удастся сохранить подобную результативность. Ну а п поводу конфликтов, как уже писалось ранее, то нельзя назвать Левандовского амбициозом, "коренные" и "укоренившиеся" баварцы всегда отличались скромностью в личных отношениях. Похоже смена поколений баварских боссов и тренеров сошлась не в лучшей точке, раз в команде назревает конфликт - Кану необходимо себя поставить как босса, да и Нагельсман амбициозен, оба рискуют наломать дровишек... Все идет к конфликту в раздевалке.
Байкал-38
Байкал-38
17 апреля в 15:54
Как можно дольше это сколько, год? Именно контракт всего на один год предлагала Бавария Левандовски, а поляк требовал минимум два года.
Не зря же агент игрока начал вести свои игры и шантажировать Баварию.
Оливер Кан лукавит, у них просто выбора нет, так как поляк уйдёт летом бесплатно.
Скорее всего продлят, а зимой начнут искать клубы для продажи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 апреля в 15:53
Любая хотелка должна подкрепляться размером суммы определяющей серьёзность хотения......

Иначе ..это просто слова..
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