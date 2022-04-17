Кан: «Хотим, чтобы Левандовски оставался в „Баварии“ как можно дольше»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что у клуба нет проблем с форвардом Робертом Левандовским.
У Левандовского продолжает действовать контракт. Мы ведем с ним диалог. Хотим, чтобы он оставался в «Баварии» как можно дольше.
Роберт недоволен? Покажите мне игрока, который недоволен и при этом забивает от 30 до 40 голов за сезон!
Не зря же агент игрока начал вести свои игры и шантажировать Баварию.
Оливер Кан лукавит, у них просто выбора нет, так как поляк уйдёт летом бесплатно.
Скорее всего продлят, а зимой начнут искать клубы для продажи.
Не зря же агент игрока начал вести свои игры и шантажировать Баварию.
Оливер Кан лукавит, у них просто выбора нет, так как поляк уйдёт летом бесплатно.
Скорее всего продлят, а зимой начнут искать клубы для продажи.