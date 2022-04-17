Кан: «Хотим, чтобы Левандовски оставался в „Баварии“ как можно дольше»

Генеральный директор «Баварии» заявил, что у клуба нет проблем с форвардом .

У Левандовского продолжает действовать контракт. Мы ведем с ним диалог. Хотим, чтобы он оставался в «Баварии» как можно дольше.

Роберт недоволен? Покажите мне игрока, который недоволен и при этом забивает от 30 до 40 голов за сезон!