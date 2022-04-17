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ПСЖ может подписать Дарвина Нуньеса

17 апреля 2022, 14:51

Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру во Франции.

К 22-летнему футболисту проявляет интерес ПСЖ. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 млн евро.

Контракт Нуньеса рассчитан до лета 2025 года.

Ранее слухи связывали уругвайца с немецким грандом.

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Все комментарии
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
17 апреля в 15:42
Давида можно и задаром подписать, а вот Дарвина наверное за 40 не подписать. Тем более Ньюкасл больше предлагает.
A.S.A
A.S.A
17 апреля в 15:26
Может все таки ДАРВИН НУНЬЕС?!
Хороший вариант на роль наконечника, вот только для всей южноамериканской банды Парижа лучше подойдет другой игрок форвард ирисок Ришарлисон!
shlomo
shlomo
17 апреля в 15:23
ПСЖ может подписать... любого....:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 15:01
Удачи на новом месте...
Romeo 777
Romeo 777
17 апреля в 14:58
За 40 его явно не продадут. Как то уже озвучили, что хотят выручить не меньше, чем с трансфера Феликса ранее.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
17 апреля в 14:56
Приветствую! По любому если Килиан уйдёт подпишут!
Ironigor
Ironigor
17 апреля в 14:52, ред.
Может быть, а может быть и нет.
Вам бы лучше сначала разобраться с главным тренером.
Байкал-38
Байкал-38
17 апреля в 14:52
А может и не подписать.
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