Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру во Франции.
К 22-летнему футболисту проявляет интерес ПСЖ. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 млн евро.
Контракт Нуньеса рассчитан до лета 2025 года.
Ранее слухи связывали уругвайца с немецким грандом.
Хороший вариант на роль наконечника, вот только для всей южноамериканской банды Парижа лучше подойдет другой игрок форвард ирисок Ришарлисон!
Хороший вариант на роль наконечника, вот только для всей южноамериканской банды Парижа лучше подойдет другой игрок форвард ирисок Ришарлисон!
Вам бы лучше сначала разобраться с главным тренером.
Вам бы лучше сначала разобраться с главным тренером.