«Реал» вырвал победу у «Севильи»

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18 апреля 2022, 00:00

«Реал» одержал волевую победу над «Севильей» в гостевом матче 32-го тура Ла Лиги (3:2).

Хозяева забили в первом тайме: Иван Ракитич на 21-й минуте, Эрик Ламела на 25-й минуте. Гости ответили во второй половине встречи: Родриго отыграл один гол на 50-й минуте, а счет на 83-й минуте сравнял Начо. Победный гол забил Карим Бензема на 2-й минуте компенсированного времени.

После матча «сливочные» лидируют в таблице (73 очка), коллектив из Андалусии расположился на 3-й строчке (60 очков).