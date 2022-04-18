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«Реал» вырвал победу у «Севильи»

18 апреля 2022, 00:00
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» одержал волевую победу над «Севильей» в гостевом матче 32-го тура Ла Лиги (3:2).

Хозяева забили в первом тайме: Иван Ракитич на 21-й минуте, Эрик Ламела на 25-й минуте. Гости ответили во второй половине встречи: Родриго отыграл один гол на 50-й минуте, а счет на 83-й минуте сравнял Начо. Победный гол забил Карим Бензема на 2-й минуте компенсированного времени.

После матча «сливочные» лидируют в таблице (73 очка), коллектив из Андалусии расположился на 3-й строчке (60 очков).

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Все комментарии
NOVA
NOVA ответ 3du6f3wwbuvu (раскрыть)
19 апреля в 17:21
правильно говоришь!!! когда то моуриньо будучи у руля Реала почти так и сказал: лучше выиграть пять раз подряд со счетом 1-0, чем один раз со счетом 5-0!!
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
18 апреля в 23:01
У меня всё не плохо,спасибо!
3du6f3wwbuvu
3du6f3wwbuvu ответ Agamaga........ (раскрыть)
18 апреля в 22:53
Не соглашусь, для меня лучше чтобы моя любимая команда доминировала над принципиальным соперником 3 года, каким бы счётом не выигрывали, ибо твои 0:4 дают те же 3 очка, что и унылые 1:0,2:1
Agamaga........
Agamaga........ ответ bfk23nj34e4b (раскрыть)
18 апреля в 22:45
Согласись, разгром над принципиальным соперником всё же приятнее, чем унылые 1:0, 2:1.))
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
18 апреля в 22:43
Ну в этом году да, чемпион!!!
А так на личном успехи как?
bfk23nj34e4b
bfk23nj34e4b ответ Agamaga........ (раскрыть)
18 апреля в 20:12
А почему 5 матчей подряд барса от Реала получала Айнтрахт?)))или твои 0:4 как-то значимее чем 5 побед подряд?
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
18 апреля в 19:18
Вообщем мы оба рады и это хорошо
Реал Чемпион!
NOVA
NOVA ответ Agamaga........ (раскрыть)
18 апреля в 18:30
ха-ха-ха!! так это ж барса получила айнтрахт или ты уже забыл...
NOVA
NOVA ответ Agamaga........ (раскрыть)
18 апреля в 18:29
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Ron09 (раскрыть)
    18 апреля в 17:06
    Дайте Барселоне ещё раз Реал...... И получат сливочные ещё раз Айнтрахт.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ NOVA (раскрыть)
    18 апреля в 17:03
    Сливочные всегда по-своему трактуют, но игроки жалуются, что не удалили Камавингу и ещё мяч попал в локоть вини, но у вас как обычно.....
    Возможно судья хитро вытащил реал.
    С Барсой никак не сработает, если бы да кабы, а счёт 0:4, очередной погром от Барсы!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
    18 апреля в 17:00
    Я не ошибаюсь, а говорю факты! Челси не громил Реал как Барселона. И вчерашний матч я не смотрел, поэтому не комментирую судью, хотя читал комментарии игроков, что должны были Камавингу удалять. Я комментирую, что видел.
    Мои радости вообще не связаны с успехом конкретной команды. Возможно у сливочных это так!
    Но в целом я рад за тебя, что ты рад!
    NOVA
    NOVA ответ eleven LC (раскрыть)
    18 апреля в 14:22, ред.
      NOVA
      NOVA
      18 апреля в 14:08
      Реал брависсимо!!! судья конечно, явно был за севильцев: в начале матча не назначил 100% пеналь за чистейшую игру рукой защитника севильи, а потом отменил чистейший гол Вини за уже якобы игру рукой, которой и в помине не было, ну хорошо что справедливость восторжествовала и Реал выиграл по делу!!! ну уже складывается впечатление, что Реал команда второго тайма, когда счет горит и надо играть по полной!! вот такой Реал второго тайма нагнул бы барсу и не заметил!!! ну вперед и удачи в игре с осасуной и победы конечно же, а там и к мс подготовиться надо!!!
      vinyardrip
      vinyardrip ответ Agamaga........ (раскрыть)
      18 апреля в 14:02
        eleven LC
        eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
        18 апреля в 13:02, ред.
        Ошибаешься в очередной раз,так громил Реал и Челси,и даже Севилья вчера в первом тайме!
        Реал ведь сплошные камбэки совершает,ПСЖ ,Челси ,Севилья
        А вот с Барселоной не получилось,да и Бензема не было в той позорной игре!
        Ну я рад что тебе будет что положительного вспомнить после этого сезона,Барса вылетела из всех турниров но выиграла у Реала 4:0!
        Пока только так
        David Young
        David Young ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        18 апреля в 11:13
        Просто решил отметить по поводу правильного написании имени того пользователя. Неточного и неправильного написания никнеймов следует избегать.
        Ron09
        Ron09
        18 апреля в 11:00
        Бензема памятник, Родриго медаль, Барселоне Айнтрахт.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ David Young (раскрыть)
        18 апреля в 10:30, ред.
        Понятно. Мне просто интересно, Давид..., что люди придумают на свой же дешёвый вброс!
        У нас привыкли ляпать, а за свои слова ответ не нести... Вот и посмотрим на ваших старожил, какие они ИЗ СЕБЯ - МУЖИКИ!
        David Young
        David Young ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        18 апреля в 10:25
        Агамагу, ПЕТЛЯ. Agamaga, если латинскими буквами.
        Bensurr
        Bensurr
        18 апреля в 10:15
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
          18 апреля в 10:05, ред.
          Насчёт Алабы: он и в Баварии свою зону покидать любил, тяготея к созиданиям в атаке. Поэтому подобные проходные коридоры из его зоны часто и появляются.

          По защите "сливок" солидарен: хрень сгородил Перес, когда в межсезонье избавился сразу от двух защитников. Варан сейчас точно бы не помешал Реалу.
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ УЕСКА (раскрыть)
          18 апреля в 10:00, ред.
          Обоснуй "отскок Реала" тут при всех..., если не слабо тебе ЗА СВОИ СЛОВА ОТВЕТИТЬ!
          А мы почитаем... и вопросы зададим!

          P.S. Можешь, кстати, в помощь Агамагу и Эллиаду взять: на троих, КРОМЕ ОБОЮДНЫХ ЛАЙКОВ, точно что-нибудь сообразите!
          FANLIVE
          FANLIVE
          18 апреля в 09:52
            VeniaminS
            VeniaminS
            18 апреля в 08:53
            Реал с победой.И как всегда выручает Бензема!!!
            monah-10
            monah-10
            18 апреля в 08:35
            Опять Бензима,. Красава. Голешники на МС оставь еще, пару хет триков хватит.
            DXTK
            DXTK
            18 апреля в 08:04
            Это хорошо пускай Бензема выпустит пар, назабивает победные голы всяким Севильям, ......а на МС пусть не хватит сил. Это всех устраивает.....рано или поздно везение Реала и голы Бензема закончатся, и на матч с Сити думаю это и произойдет.
            nikoladolgov
            nikoladolgov
            18 апреля в 08:03
            Реал - чемпион !
            BOSSHUGOBOSS
            BOSSHUGOBOSS
            18 апреля в 07:56
            кто-то будет праздновать чемпионство, а кто-то 0 - 4, каждому своё!
            A.S.A
            A.S.A
            18 апреля в 06:14
            Мадрид с победой! Видимо Анчелотти навалял такм в раздевалке игрокам....) Родриго этакий джокер для Карло, с Челси забил важный гол, тут сделал результат, молодец! Ну а Карии продолжает клепать, удачи ему!
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