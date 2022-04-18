«Реал» вырвал победу у «Севильи»

«Реал» одержал волевую победу над «Севильей» в гостевом матче 32-го тура Ла Лиги (3:2).
Хозяева забили в первом тайме: Иван Ракитич на 21-й минуте, Эрик Ламела на 25-й минуте. Гости ответили во второй половине встречи: Родриго отыграл один гол на 50-й минуте, а счет на 83-й минуте сравнял Начо. Победный гол забил Карим Бензема на 2-й минуте компенсированного времени.
После матча «сливочные» лидируют в таблице (73 очка), коллектив из Андалусии расположился на 3-й строчке (60 очков).
Реал продолжает удивлять характером. Есть подозрение, что Барселона Месси воспитала «ген» борьбы до последнего у мадридского Реала.
Судья чудил безбожно в обе стороны. Но шоу удалось. Даже если бы осталось 2:2.
Очень классное ощущение, что вот Милитао дважды очевидно накосячил. Но явно не потому, что хотел так. И командно у Реала получилось не только исправить ошибки партнера, а нивелировать их, добыв победу.
Получил эстетическое удовольствие от игры в целом, спасибо командам.
Реал продолжает удивлять характером. Есть подозрение, что Барселона Месси воспитала «ген» борьбы до последнего у мадридского Реала.
Судья чудил безбожно в обе стороны. Но шоу удалось. Даже если бы осталось 2:2.
Очень классное ощущение, что вот Милитао дважды очевидно накосячил. Но явно не потому, что хотел так. И командно у Реала получилось не только исправить ошибки партнера, а нивелировать их, добыв победу.
Получил эстетическое удовольствие от игры в целом, спасибо командам.