ПСЖ одолел «Марсель»

ПСЖ выиграл у «Марселя» в матче 32-го тура французской Лиги 1.
Все голы были забиты в первом тайме. Неймар отличился на 12-й минуте, а гости ответили голом Дуе Чалета-Цара на 31-й минуте. Килиан Мбаппе забил победный гол парижан на 45+4-й минуте с пенальти.
Столичная команда лидирует в таблице (74 очка), провансальцы идут на 2-й строчке (59 очков).
Я уверен, что Месси в 2022 г. снова дадут Золотой мяч. За что? За золото чемпионата Франции!!!
Я уверен, что Месси в 2022 г. снова дадут Золотой мяч. За что? За золото чемпионата Франции!!!
Узнаю Доннарумму хахахаа. Кто-то ещё жалел, что вместо него Меньяна взяли
Узнаю Доннарумму хахахаа. Кто-то ещё жалел, что вместо него Меньяна взяли
Предголевые, штанги, количество касаний это уже проходили.
Оценки на Хускорде тоже.
Даже то что опорник.
Теперь то что?
Или может вся стата набивается на Нантах и Клермонах, а в прошлом на Леганесси и Алавеси?
Предголевые, штанги, количество касаний это уже проходили.
Оценки на Хускорде тоже.
Даже то что опорник.
Теперь то что?
Или может вся стата набивается на Нантах и Клермонах, а в прошлом на Леганесси и Алавеси?