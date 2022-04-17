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ПСЖ одолел «Марсель»

17 апреля 2022, 23:48
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

ПСЖ выиграл у «Марселя» в матче 32-го тура французской Лиги 1.

Все голы были забиты в первом тайме. Неймар отличился на 12-й минуте, а гости ответили голом Дуе Чалета-Цара на 31-й минуте. Килиан Мбаппе забил победный гол парижан на 45+4-й минуте с пенальти.

Столичная команда лидирует в таблице (74 очка), провансальцы идут на 2-й строчке (59 очков).

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Все комментарии
протон
протон
18 апреля в 23:05
Не везёт Лионелю - одни передачи, перекладины или офсайды
Jake Fallop
Jake Fallop
18 апреля в 22:37
Как многих здесь тошнит от зависти по 7-му ЗМ у Месси.. Он не только гелевого на место поставил, но и его горепочитателей... Браво, Лео!!... А-ха-ха-ха...
Jake Fallop
Jake Fallop ответ Agamaga........ (раскрыть)
18 апреля в 22:35
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ протон (раскрыть)
    18 апреля в 18:56
    Он Реалу забил 26 голов, какие Леганесы?
    нечитайло
    нечитайло
    18 апреля в 11:02
    Старания были не напрасны
    faneng
    faneng ответ Ice van Reed (раскрыть)
    18 апреля в 10:30
    Вот именно. Бензема, Роналду, Левандовски, Салах тащат свои команды, а Месси получает золотые мячи.
    Я уверен, что Месси в 2022 г. снова дадут Золотой мяч. За что? За золото чемпионата Франции!!!
    FANLIVE
    FANLIVE
    18 апреля в 09:59, ред.
    Месси чемпион ФРанции - очередной трофей в копилку Браво Лео! А Роналду какой там безболезный хеттрик себе в стату)))))
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    18 апреля в 08:12
    а о прошлых?
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    18 апреля в 08:11
    Месси при Хави и Иньесте отдал больше голевых передач, чем они вместе взятые
    karnager
    karnager ответ THE WITCHER (комментарий удален) (раскрыть)
    18 апреля в 07:19, ред.
    Но зато в нем меньше гомосексуальности, чем в роналду, как говорят пивные отцы своим детям. вот не был бы cr7 женственным, гном вообще не удел бы остался. а так любой рекорд , любое действие роналду будет принижаться из-за этого. а бородатый гном ближе к народу и пример для детишек, потому что воняет хной, а не гелем. вот это кумир !
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 апреля в 07:13
    ПСЖ посильнее все же будет.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    18 апреля в 05:58
    Мбаппе - сила носорога !
    УЕСКА
    УЕСКА ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    18 апреля в 01:16
    Вот только один играл со второй командой лиги, а другой с последней.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    18 апреля в 01:12
    А ещё короче))
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
    18 апреля в 01:04
    Тут нету ни ХавИньесты, ни Повеса с Бускетсом и Альбой.
    протон
    протон
    18 апреля в 01:01
    Какая же жесть. Хотя Неймара понять можно, Гендузи позорный симулянт, даже касания и близко не было, а валялся так будто травма до конца сезона
    Узнаю Доннарумму хахахаа. Кто-то ещё жалел, что вместо него Меньяна взяли
    протон
    протон
    18 апреля в 01:00
    Кто-нибудь объяснит где вся хваленная игра Месси?
    Предголевые, штанги, количество касаний это уже проходили.
    Оценки на Хускорде тоже.
    Даже то что опорник.
    Теперь то что?

    Или может вся стата набивается на Нантах и Клермонах, а в прошлом на Леганесси и Алавеси?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    18 апреля в 00:43
    Коротко об этих выходных.
    УЕСКА
    УЕСКА
    18 апреля в 00:15
    Главного преследователя обыграли. ПСЖ чемпион!
    Elliada
    Elliada
    18 апреля в 00:00
    В следующем туре ПСЖ в случае победы станет чемпионом
    амурец
    амурец
    17 апреля в 23:58
    ПСЖ обыграл крепкий Марсель, несмотря на наличие в своем составе никчемного золотомячиста, как обычно бесполезного
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 апреля в 23:54
    Ничего удивительного Нет...
    Ironigor
    Ironigor
    17 апреля в 23:51
    Хороший футбол ⚽️ !
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