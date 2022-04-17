ПСЖ одолел «Марсель»

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17 апреля 2022, 23:48

ПСЖ выиграл у «Марселя» в матче 32-го тура французской Лиги 1.

Все голы были забиты в первом тайме. Неймар отличился на 12-й минуте, а гости ответили голом Дуе Чалета-Цара на 31-й минуте. Килиан Мбаппе забил победный гол парижан на 45+4-й минуте с пенальти.

Столичная команда лидирует в таблице (74 очка), провансальцы идут на 2-й строчке (59 очков).