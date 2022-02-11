ГлавнаяНовостиИнфраструктураКубок африканских наций 2021

Футбольный стадион в Сенегале назовут в честь Мане

вчера, 23:18

Футбольный стадион в Сенегале будет назван в честь нападающего «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане.

Об этом сообщил мэр города Седиу Абдулай Диоп, слова которого приводит телеканал Leral.

Стадион, который располагается в родном городе Мане, пока находится в стадии строительства. Его открытие состоится в 2023 году.

6 февраля сборная Сенегала впервые в истории стала победителем Кубка африканских наций. Мане сыграл в семи матчах турнира, забил три мяча и сделал две голевые передачи. Также на счету форварда победный пенальти в серии послематчевых ударов в финале.

Все новости
РФС прокомментировал возможный перенос стыков сборной России с «Лужников»
21 января
В «Лужниках» прокомментировали информацию о переносе матчей сборной России
20 января
Стыковые матчи сборной России к ЧМ-2022 могут перенести на стадион «Динамо»
20 января
«Торпедо» показало, как сносят стадион имени Стрельцова
09 ноября 2021 Фото
«Кристал Пэлас» презентовал новую академию клуба за 20 млн фунтов
29 октября 2021 Фото
Зобнин открыл детскую футбольную школу
05 октября 2021
Сортировать
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:28
За хорошие дела помимо футбола что делает Мане, всегда придёт та награда которую нельзя купить за деньги. Любовь и признание народа, дорогого стоит. Удачи
Bensurr
Bensurr
сегодня в 00:25
Мане многое сделал для Сенегала помогал своему народу говорил зачем мне 15 Феррари когда мой народ голодает,как человек он очень хороший.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:20
Это его родина
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:43
Мане заслужил это не только тем что помог Сенегалу выиграть их первый Кубок Африки в истории но и тем что много хороших дел сделал у себя на Родине. Построил школу, больницу, отреставрировал мечеть. Молодец, что не забывает свои корни.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 23:33
Это их дело.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:23
Ну значит так тому и быть !!!)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100