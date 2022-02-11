Футбольный стадион в Сенегале назовут в честь Мане

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вчера, 23:18

Футбольный стадион в Сенегале будет назван в честь нападающего «Ливерпуля» и сборной Сенегала .

Об этом сообщил мэр города Седиу Абдулай Диоп, слова которого приводит телеканал Leral.

Стадион, который располагается в родном городе Мане, пока находится в стадии строительства. Его открытие состоится в 2023 году.

6 февраля сборная Сенегала впервые в истории стала победителем Кубка африканских наций. Мане сыграл в семи матчах турнира, забил три мяча и сделал две голевые передачи. Также на счету форварда победный пенальти в серии послематчевых ударов в финале.