«Лейпциг» под руководством Тедеско вышел в финал Кубка Германии

«Лейпциг» дома обыграл «Унион» в матче 1/2 финала Кубка Германии — 2:1.
В составе хозяев, которых возглавляет экс-тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, отличились Андре Силва (61) и Эмиль Форсберг (90+3), за гостей забил Шеральдо Бекер (25).
В финале турнира «Лейпциг» встретится с «Фрайбургом». Матч состоится 21 мая в Берлине.
15 матчей подряд без поражений...
Календарь огонь...и не устают...в отличии от наших...
Послезавтра уже опять матч с тем же Унионом...
А наши супер-мега-ультра звёзды сидят в запасах до 80-й минуты...ибо через 5 дней матч с Краснодаром...и они могут устать...
15 матчей подряд без поражений...
Календарь огонь...и не устают...в отличии от наших...
Послезавтра уже опять матч с тем же Унионом...
А наши супер-мега-ультра звёзды сидят в запасах до 80-й минуты...ибо через 5 дней матч с Краснодаром...и они могут устать...
А там никому не кажется, что бывшие тренеры Спартак потихоньку мир захватывают?
В Этот Лейпциг влюбляешься всё больше, Тедеско молодец, где то Дортмунд кусает локти, что во время не взяли Тедеско.
Магия Спартака что тренера после ухода из Спартака трофеи берут, также и с игроками.
А там никому не кажется, что бывшие тренеры Спартак потихоньку мир захватывают?
В Этот Лейпциг влюбляешься всё больше, Тедеско молодец, где то Дортмунд кусает локти, что во время не взяли Тедеско.
Магия Спартака что тренера после ухода из Спартака трофеи берут, также и с игроками.