«Лейпциг» под руководством Тедеско вышел в финал Кубка Германии

1650487235

20 апреля 2022, 23:40

«Лейпциг» дома обыграл «Унион» в матче 1/2 финала Кубка Германии — 2:1.

В составе хозяев, которых возглавляет экс-тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, отличились Андре Силва (61) и Эмиль Форсберг (90+3), за гостей забил Шеральдо Бекер (25).

В финале турнира «Лейпциг» встретится с «Фрайбургом». Матч состоится 21 мая в Берлине.