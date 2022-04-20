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«Лейпциг» под руководством Тедеско вышел в финал Кубка Германии

20 апреля 2022, 23:40
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

«Лейпциг» дома обыграл «Унион» в матче 1/2 финала Кубка Германии — 2:1.

В составе хозяев, которых возглавляет экс-тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, отличились Андре Силва (61) и Эмиль Форсберг (90+3), за гостей забил Шеральдо Бекер (25).

В финале турнира «Лейпциг» встретится с «Фрайбургом». Матч состоится 21 мая в Берлине.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
21 апреля в 08:24
Волевая победа.
nikoladolgov
nikoladolgov
21 апреля в 08:08
Хороших тренеров готовят в Спартаке !
ДСА
ДСА
21 апреля в 07:09
Тяжёлая игра со счастливым концом.
112910415
112910415
21 апреля в 06:31
маленький волшебник Тедеско !
1 984
1 984
21 апреля в 05:58
Лейпциг с победой. Удачи в финале.
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 04:58
Просто тренер подошёл команде.
beefs
beefs
21 апреля в 02:34
С чем его и поздравляем...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 апреля в 00:56
Тедеско в шаге от титула...
15 матчей подряд без поражений...

Календарь огонь...и не устают...в отличии от наших...
Послезавтра уже опять матч с тем же Унионом...
А наши супер-мега-ультра звёзды сидят в запасах до 80-й минуты...ибо через 5 дней матч с Краснодаром...и они могут устать...
протон
протон
21 апреля в 00:34
А там ещё внизу новость про Черчесова и Кубок Венгрии. Плюс Тедеско скоро Лигу Европы захватит... А Эмери Лигу Чемпионов....
А там никому не кажется, что бывшие тренеры Спартак потихоньку мир захватывают?

В Этот Лейпциг влюбляешься всё больше, Тедеско молодец, где то Дортмунд кусает локти, что во время не взяли Тедеско.
Магия Спартака что тренера после ухода из Спартака трофеи берут, также и с игроками.
протон
протон
21 апреля в 00:33
Мостовой: Тедеско не тренер.
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