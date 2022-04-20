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«Интер» разгромил «Милан» и вышел в финал Кубка Италии

20 апреля 2022, 00:00
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Интер» оказался сильнее «Милана» в матче 1/2 финала Кубка Италии — 3:0.

В составе хозяев забивали Лаутаро Мартинес (4,40) и Робин Госенс (82).

Во втором полуфинальном поединке встретятся «Ювентус» и «Фиорентина».

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Все комментарии
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
20 апреля в 13:09
Главное с таким же настроем и в серии А продолжить!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
20 апреля в 13:01
Не вовремя совсем Милан в ступор встал, с таким отношением чемпионство точно не взять
Dirty_Harry
Dirty_Harry
20 апреля в 11:03
Кубок надо брать, давно Интер без трофеев
VeniaminS
VeniaminS
20 апреля в 11:01
Милан сдулся!!!
A.S.A
A.S.A
20 апреля в 10:29
По созданным моментам и по игре Милан был лучше (но это Индзаги отдал инициативу после быстрого гола) а Интер хладнокровнее и использовал все свои моменты, молодцы!
Удачи Интеру в финале!!!
monah-10
monah-10
20 апреля в 08:14
Милан, вы что? Как же так... Но все равно молодцы. Пусть здесь так, тогда за вами чемпионство. Милан навсегда.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
20 апреля в 07:46
Милан не забивает.
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 07:08
Неожиданно конечно
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 06:57
Непонятно легко выиграли, без борьбы
ОПС
ОПС
20 апреля в 06:50
Как то получилось крупновато.
z3e26ujqd49m
z3e26ujqd49m
20 апреля в 06:31
Милан просто встал на финише сезона
stanichnik
stanichnik
20 апреля в 06:18
Могут взять золотой дубль
Байкал-38
Байкал-38
20 апреля в 04:19
Прошлись катком.
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 03:25
Удивляет счёт матча.
УЕСКА
УЕСКА
20 апреля в 02:35
Очень убедительно сыграл Интер. С победой!
протон
протон
20 апреля в 01:40
Это что за обзор такой? Где моменты Милана? У Интера всё залетело, у Милана даже то, что залетело судья отменил. Хотя прикол в том, что даже по реакции Хандановича понятно, что Калулу никак ему не помешал, там скорее его же партнёры ему закрыли обзор. В общем, не день Милана.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 01:33
Счет несколько удивил.
протон
протон
20 апреля в 00:45
Обьективно Интер был чуть сильнее, но дыр и брака у синих было тоже как в сыре Голандском. Первый гол игру перевернул, а у Милана сейчас нет ресурсов что бы качественно играть в позиционку. Тут без реализации и креатива делать нечего. Хотя чемпионат по выкладке плитки с таким правым флангом выиграть можно.
Обидно. Но может это пойдет на пользу и руководство задумается о покупке нормальных вингеров и нападающих. Достали эти стартеры Мессиас, Салемакерс. В команде некому забивать. Как такое возможно. Леау безалаберный, Жиру стоячий, а Кессье и Тонали вообще даже не мечтают забивать
95-shishani-95
95-shishani-95
20 апреля в 00:09
С победой Интер и болельщиков черно-синего Милана.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
20 апреля в 00:04
С разгромной победой Интеристы!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 00:01
Милан позорники,хоть бы гол пр4стижа забили!
Carl Lewis
Carl Lewis
20 апреля в 00:01
Интер смог.
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