«Интер» разгромил «Милан» и вышел в финал Кубка Италии

«Интер» оказался сильнее «Милана» в матче 1/2 финала Кубка Италии — 3:0.
В составе хозяев забивали Лаутаро Мартинес (4,40) и Робин Госенс (82).
Во втором полуфинальном поединке встретятся «Ювентус» и «Фиорентина».
«Интер» оказался сильнее «Милана» в матче 1/2 финала Кубка Италии — 3:0.
В составе хозяев забивали Лаутаро Мартинес (4,40) и Робин Госенс (82).
Во втором полуфинальном поединке встретятся «Ювентус» и «Фиорентина».
Удачи Интеру в финале!!!
Удачи Интеру в финале!!!
Обидно. Но может это пойдет на пользу и руководство задумается о покупке нормальных вингеров и нападающих. Достали эти стартеры Мессиас, Салемакерс. В команде некому забивать. Как такое возможно. Леау безалаберный, Жиру стоячий, а Кессье и Тонали вообще даже не мечтают забивать
Обидно. Но может это пойдет на пользу и руководство задумается о покупке нормальных вингеров и нападающих. Достали эти стартеры Мессиас, Салемакерс. В команде некому забивать. Как такое возможно. Леау безалаберный, Жиру стоячий, а Кессье и Тонали вообще даже не мечтают забивать