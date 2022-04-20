«Алания» обыграла «Зенит» по пенальти и вышла в полуфинал Кубка России

«Алания» обыграла «Зенит» в матче 1/4 финала Кубка России (2:2 в основное время, 6:5 по пенальти).
Счет открыл игрок «Алании» Батраз Гурциев на 55-й минуте. «Зенит» ответил голами Дугласа Сантоса на 71-й и Ивана Сергеева на 82-й. Николай Гиоргобиани сравнял счет на 90+2-й минуте со штрафного удара. В серии пенальти сильнее оказался клуб из Владикавказа.
Жеребьевка полуфиналов состоится 21 апреля.
Не питал особых иллюзий по исходу матча...итог закономерен...для тренера который жаждет сохранить игроков дающих результат для матча с Краснодаром...
По факту Зенит играл 10-12 минут...в концовке встречи...
А то что было до этого называется "Авось прокатит.И волки сыти и овцы целы" - не прокатило...и не прокатит с таким подходом к делу...
Все команды из ФНЛ оставили хорошее впечатление...и Балтика...и Енисей...и Алания....
Динамо,Рубин и Зенит - ни на йоту не были лучше....
Зачем тогда играть на Кубок если подходишь к играм в нём с таким настроем ???
За Зенит особо неловко....ибо у Семака игроков больше чем зрителей на стадионе...с таким составом и расставлять какие то приоритеты - не умно...
с Золотым дублем вас...Сергей Богданович !!!!!
Енисей и Аланию, ещё раз с выходом в полуфинал !!!!!
Всё по делу...
Не питал особых иллюзий по исходу матча...итог закономерен...для тренера который жаждет сохранить игроков дающих результат для матча с Краснодаром...
По факту Зенит играл 10-12 минут...в концовке встречи...
А то что было до этого называется "Авось прокатит.И волки сыти и овцы целы" - не прокатило...и не прокатит с таким подходом к делу...
Все команды из ФНЛ оставили хорошее впечатление...и Балтика...и Енисей...и Алания....
Динамо,Рубин и Зенит - ни на йоту не были лучше....
Зачем тогда играть на Кубок если подходишь к играм в нём с таким настроем ???
За Зенит особо неловко....ибо у Семака игроков больше чем зрителей на стадионе...с таким составом и расставлять какие то приоритеты - не умно...
с Золотым дублем вас...Сергей Богданович !!!!!
Енисей и Аланию, ещё раз с выходом в полуфинал !!!!!
Всё по делу...
Во-первых, Кубок есть Кубок- тут, как известно, частенько случается всякое,
и не только у нас.
Но есть и во-вторых.
Оно состоит в том, что и Енисей, и Алания- весьма неординарные команды,
текущее выступление которых в ФНЛ- это в бОльшей мере гримаса судьбы,
чем объективная реальность.
Окажись они сейчас на месте пары аутсайдеров РПЛ, и вполне вероятно,
что их результаты были бы заметно лучше..
С ними обоими мы играли на зимних сборах, и оба оставили прекрасное
впечатление.
Особенно Енисей- это вообще бомба.
Многолетний тренер динамовской академии Вадим Гаранин в 20 году взял
разрушенную тверскую "Волгу" (сейчас "Тверь") и за сезон вывел её
в число лидеров своего дивизиона ФНЛ-2.
Зимой взял скромного, зауряднейшего Енисея и с возобновлением чемпа ФНЛ выиграл с ним 7 матчей из 8, проиграв лишь Оренбургу (1:2, пропустив второй
с пенальти на 90 мин).
Так что драчка в полуфиналах и финале предстоит нешуточная, и кто там
окажется "слабым"- большой вопрос..))
Во-первых, Кубок есть Кубок- тут, как известно, частенько случается всякое,
и не только у нас.
Но есть и во-вторых.
Оно состоит в том, что и Енисей, и Алания- весьма неординарные команды,
текущее выступление которых в ФНЛ- это в бОльшей мере гримаса судьбы,
чем объективная реальность.
Окажись они сейчас на месте пары аутсайдеров РПЛ, и вполне вероятно,
что их результаты были бы заметно лучше..
С ними обоими мы играли на зимних сборах, и оба оставили прекрасное
впечатление.
Особенно Енисей- это вообще бомба.
Многолетний тренер динамовской академии Вадим Гаранин в 20 году взял
разрушенную тверскую "Волгу" (сейчас "Тверь") и за сезон вывел её
в число лидеров своего дивизиона ФНЛ-2.
Зимой взял скромного, зауряднейшего Енисея и с возобновлением чемпа ФНЛ выиграл с ним 7 матчей из 8, проиграв лишь Оренбургу (1:2, пропустив второй
с пенальти на 90 мин).
Так что драчка в полуфиналах и финале предстоит нешуточная, и кто там
окажется "слабым"- большой вопрос..))