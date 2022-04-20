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«Алания» обыграла «Зенит» по пенальти и вышла в полуфинал Кубка России

20 апреля 2022, 19:16
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

«Алания» обыграла «Зенит» в матче 1/4 финала Кубка России (2:2 в основное время, 6:5 по пенальти).

Счет открыл игрок «Алании» Батраз Гурциев на 55-й минуте. «Зенит» ответил голами Дугласа Сантоса на 71-й и Ивана Сергеева на 82-й. Николай Гиоргобиани сравнял счет на 90+2-й минуте со штрафного удара. В серии пенальти сильнее оказался клуб из Владикавказа.

Жеребьевка полуфиналов состоится 21 апреля.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
21 апреля в 17:27
Вот это праздник во Владикавказе! На Аланию реально мало кто ставил, но они в итоге сделали большое дело. Достойно, очень достойно, Северная Осетия! Мои поздравления)
minai
minai
21 апреля в 00:00
Алании мои поздравления.
zooveterinar
zooveterinar
20 апреля в 23:35
Молодцы!!!!!!
Caniggia
Caniggia
20 апреля в 22:30
Со страстью и на эмоциях, горячие кавказские парни заслуженно одолели чемпиона! Поздравления Владикавказу!
санек002
санек002
20 апреля в 21:49
СПАСИБО АЛАНИИ ЗА ПОБЕДУ И ПРОХОЖДЕНИЮ МОЕЙ СТАВКИ!
pomor45
pomor45
20 апреля в 21:06
Всё происходящее в КР свидетельствует о том, что уровни РПЛ и ФНЛ продолжают выравниваться более за счёт снижения уровня РПЛ, чем роста ФНЛ,
Ironigor
Ironigor ответ A.S.A (раскрыть)
20 апреля в 20:58
Добра тебе дружище . ✊️🙋‍♂️
Очень приятно, благодарю!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
20 апреля в 20:42
С Победой Алания! Гогниев строит боевую, играющую команду, возрождает былое величие команды!
Удачи, успехов и новых побед Алании!
A.S.A
A.S.A ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 20:36
Дружище, добрый вечер!!! А он действительно добрый для всех болельщиков Алании!!! Сегодня во Владикавказе праздник!!! Удачи в полуфинале и выхода в РПЛ
Zak11
Zak11
20 апреля в 20:31
У Алании горели глаза, они больше хотели победы. Последний штрафной, первым Солдатенко подошёл бить пенку - это всё произвело давление на Зенит. Тупо психологическая победа.
chocopie748
chocopie748
20 апреля в 20:21
Планируемый "золотой дубль" бомжей вылился золотым дождём. Если вы, конечно, понимаете, о чём я.
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 20:16
Цена всей Алании - 8,98 млн!
Клаудиньо дороже Алании ВСЕЙ почти в два раза! Он стоит 16 млн !
Тот же распиаренный Малколм стоит почти три Алании -22 млн ! Хотя при приходе в Зенит он стоил 40 млн 23 декабря 2021 года! Ну а весь Зенит стоит на данный момент 164, 55 млн !Почувствуйте разницу как говорится! Только вот деньги в футбол не играют и это радостно!
Браво ещё раз!
sv_1969
sv_1969 ответ nikoladolgov (раскрыть)
20 апреля в 20:15
Не надо! Пущай остается на радость людям!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
20 апреля в 20:13
Семака гнать ссанными тряпками !
Vladimir808
Vladimir808
20 апреля в 20:12
Аланию с Победой и с полуфиналом.
Молодцы, не дрогнули!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 апреля в 20:11
Абсолютно верно, полностью согласен.
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
20 апреля в 20:11
От души дружище. ✊️🙋‍♂️
Сегодня праздник у ребят,
Сегодня будут танцы 💃 🕺)))
баск
баск
20 апреля в 20:11
Не стОит так уж беспощадно мочить эрпээловцев за выбытие..)
Во-первых, Кубок есть Кубок- тут, как известно, частенько случается всякое,
и не только у нас.

Но есть и во-вторых.
Оно состоит в том, что и Енисей, и Алания- весьма неординарные команды,
текущее выступление которых в ФНЛ- это в бОльшей мере гримаса судьбы,
чем объективная реальность.
Окажись они сейчас на месте пары аутсайдеров РПЛ, и вполне вероятно,
что их результаты были бы заметно лучше..

С ними обоими мы играли на зимних сборах, и оба оставили прекрасное
впечатление.
Особенно Енисей- это вообще бомба.
Многолетний тренер динамовской академии Вадим Гаранин в 20 году взял
разрушенную тверскую "Волгу" (сейчас "Тверь") и за сезон вывел её
в число лидеров своего дивизиона ФНЛ-2.
Зимой взял скромного, зауряднейшего Енисея и с возобновлением чемпа ФНЛ выиграл с ним 7 матчей из 8, проиграв лишь Оренбургу (1:2, пропустив второй
с пенальти на 90 мин).

Так что драчка в полуфиналах и финале предстоит нешуточная, и кто там
окажется "слабым"- большой вопрос..))
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
20 апреля в 20:08
Благодарю тебя дружище, от души приятно. ✊️🙋‍♂️
stanichnik
stanichnik ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 20:08
Доброго Здоровья, ironigor!
В твоём лице поздравляю всех болельщиков Алании с выходом в полуфинал!Ждём развитие успеха и обязательно возвратится в стан сильнейших на следующий сезон.
Трезвый повар
Трезвый повар
20 апреля в 20:06
Руководство Зенита дали Семаку безлимитный кредит доверия. Интересно на каком основании?
Чемпионат России Зенит может выигрывать несколько лет подряд вообще без тренера
В еврокубках провалы. Из кубка России вылетели
ARMENIAN
ARMENIAN
20 апреля в 20:01
Мелочь, а приятно!
протон
протон
20 апреля в 19:55
В стартовом составе Алании играли все местные воспитанники кстати! То есть есть над чем подумать у топ клубов!!! Алания!!!
Сегодня мы увидели чего стоит наш гегемон без легов. Вышли паспортисты, с зп больше в разы, чем весь бюджет Алании и профукались, 3 бразила вышли - сразу игра другая пошла, пенальти леги все забили. Уедут леги если летом из РПЛ - ФНЛ по уровню будет = РПЛ, приплыли. И ведь по делу счет, не отскок.
Гогниев заслужил своей смелостью👍
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 19:54
Игорь, Дружище- с победой Алании!!!
протон
протон
20 апреля в 19:52
Алания просто БРАВО !
Вот это подарок всей стране!!! Молодцы!!!
Почти вся страна за вас переживала! Алания сегодня молодцы, да и Балтика вчера неплохо смотрелась, хорош Енисей. Команды из ФНЛ неплохо проявляют себя в этом розыгрыше кубка.
А Алания выглядит гораздо лучше половины команд РФПЛ
Поздравляю, заслужено двигаетесь дальше.
Лицо Медведева после 2 гола Алании - бесценна!
Теперь во Владикавказе будет праздник! Вот что значит футбол!
В конце прост шикарный гол положил Гиоргибиани. Ждем полуфинал Алания -Енисей
Ironigor
Ironigor ответ ZeroRiot (раскрыть)
20 апреля в 19:44
Благодарю дружище ✊️🙋‍♂️
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 19:43
С зарплатой Малкома его не беречь надо выпуская на 10 минут ...а на все 90...и чтоб в выходные ещё за Зенит-2 играл...
112910415
112910415
20 апреля в 19:43
браво, Алания !
ZeroRiot
ZeroRiot ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 19:42
Поздравляю.
ЧиП
ЧиП
20 апреля в 19:41
Отличный формат без дополнительного времени. Ещё вчера был приятно удивлён по игре Балтика-Динамо.
Ни какой тягомотины, сразу" финишная прямая".
Ещё было бы здорово внести в формат кубка регламент при котором всегда клубы ФНЛ при игре с клубами Премьер Лиги играли бы на домашних стадионах. Тогда было бы больше интересных результатов.
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