«Алания» обыграла «Зенит» по пенальти и вышла в полуфинал Кубка России

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20 апреля 2022, 19:16

«Алания» обыграла «Зенит» в матче 1/4 финала Кубка России (2:2 в основное время, 6:5 по пенальти).

Счет открыл игрок «Алании» Батраз Гурциев на 55-й минуте. «Зенит» ответил голами Дугласа Сантоса на 71-й и Ивана Сергеева на 82-й. Николай Гиоргобиани сравнял счет на 90+2-й минуте со штрафного удара. В серии пенальти сильнее оказался клуб из Владикавказа.

Жеребьевка полуфиналов состоится 21 апреля.