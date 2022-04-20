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«Енисей» выбил «Рубин» из Кубка России

20 апреля 2022, 16:23
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

В четвертьфинальном матче Кубка России «Енисей» на своем поле обыграл «Рубин» со счетом 3:1.

Голами в составе красноярской команды отметились Андрей Окладников (12' и 32') и Никита Глушков (39'). За казанцев забил Герман Онугха (86').

Ранее в Кубке России «Динамо» одолело «Балтику».

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Все комментарии
minai
minai
21 апреля в 00:13
Енисей указал Левониду его место.
zooveterinar
zooveterinar ответ nikoladolgov (раскрыть)
20 апреля в 20:21
На выход в фнл,или пинка под....!??
zooveterinar
zooveterinar ответ Чист (раскрыть)
20 апреля в 20:20
Наверно потому,что идут в рпл на 2м месте , и ложили они на этот кубок, в двоем с Зенитом,а вот Спартак шевелится,потому что последний шанс выйти на евро ,если допустят!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
20 апреля в 19:12
Неужели - это правда???
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 19:11
Молодцы . Красиво Енисей сделал Казань.
nikoladolgov
nikoladolgov
20 апреля в 18:52
Ну что , Слуцкера на выход !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ David Young (раскрыть)
20 апреля в 18:09
Позор, но госфинансирование эту ситуацию и создает. Самое печальное еще, что лучшую школу на начало 2000-х годов России угробили, "Смену", откуда Аршавин вышел, Денисов и другие игроки.

Как вариант, они могли как "Чертаново" сейчас жить и растить игроков.

А так их купил "Зенит" и влил в свою Академию, как он купил и несколько других питерских школ. Я не знаю, возможно, Миллер плохо учился или чего, но в отсутствии реальной конкуренции игроки плохо растут, он этого не знает... Но, главное, что масштабы коррупции там такие, что все помнят, как недавно (вроде в прошлом году) после поражения 1-9 от "Бенфики" тренер юношей Юрий Горшков (бывший известный игрок "Зенита") сказал, что подготовка у "Зенита" убита и нужно все начинать заново.

То есть даже собственные тренера от отчаяния кричат.
David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
20 апреля в 17:57
Какой позор (та ситуация о которой Вы рассказали).
OzonBoy
OzonBoy ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
20 апреля в 17:57
Это кошмарная тема, Юрка бегает по полю уже песок сыпется... И где наши молодые. Где классная школа КБ. Где школа Локо. Да Мы сами все гробим , тут вопрос в денгах. На мальчишек не заработать. но б.. Столько в школы и что ????? Я считаю нужно вспомнить турнир кожаного мяча, для детишек Но все за бабки же. Пусть они захлебнуться от распила, Футбол в России умирает
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ OzonBoy (раскрыть)
20 апреля в 17:52
Я в Питере и знаю конкретно, почему в "Зените" нет никого из молодежи. Играю в коммерческих турнирах, в том числе с игроками из школы "Зенита", и там все просто работает.

Один чувак талантливый реально в одной спортшколе с моим братом играл, в первой лиге питерской молодежной, там его родителям позвонили из академии "Зенита" и сказали, парень хороший, можем взять его в команду, если заплатите некоторую сумму (на нынешние деньги около 100 тыс долларов).

Позднее я уже играл с чуваком, которого уже в дубль предлагали взять, там 300 тыс долларов уже озвучивали.

Поэтому надо понимать, что ничего странного нет, что у "Зенита" никого в молодежке или что "Зенит-2", куда по идее отправляют натренировываться молодежь для "Зенита", в подвале ФНЛ-2. Радимов там работает не с талантливыми ребятами, а с ребятами богатых родителей. Другое дело, что его это устраивает, сидит на попе ровно.
leonid_spb58
leonid_spb58
20 апреля в 17:52
А Лёня слушает,..и ест!
OzonBoy
OzonBoy ответ протон (раскрыть)
20 апреля в 17:50
Ну так в чем вопрос я об этом и говорю, пуская голодных волков со школы. Пусть дерутся за флаг как у нас говорят. Сколько там уже морозить на скамейке. Пусть мальчишки дерутся. Им нечего терять кроме 2 состав до 30 лет б..
Чист
Чист ответ zooveterinar (раскрыть)
20 апреля в 17:46
а что Енисею Рубин в таком состоянии он Локо 3-0 вынес -а как Балтика с Динамо -ведь промто по фарту Динамо прошла а не по игре и играла не вторым составом -сейчас меж РПЛ и ФНЛ разницы не заметно - наш футбол всё ниже опускается
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 17:45
Представляю состояние Викторовича.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
20 апреля в 17:42
Ну с учётом, что Енисей вынес Локо, то что они выиграют у Рубина, особых сомнений не было...
Василий 50
Василий 50
20 апреля в 17:41
Пора Слуцкому на выход.
OzonBoy
OzonBoy ответ lotsman (раскрыть)
20 апреля в 17:40, ред.
Нет там никакой черной полосы, это отмазы... Работать надо бл..
OzonBoy
OzonBoy ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
20 апреля в 17:39
Возражу коллега. Куча народу которым все по х... Надо своих пускать. Пусть будет трудно , но хуже точно не будет
OzonBoy
OzonBoy
20 апреля в 17:37, ред.
Привет всем, я вот реально не понимаю в чем проблема. Рубин в своем стиле, можно вопрос специалистам где ХОТЬ ОДИН из школы Рубина. Нет легионеров и ….. Пусть ребята со школы играют. Я живу в Казани и я в теме, никому шансов не дают. Вот че это. Мальчишек куча классных, так выпускайте. Заколебало смотреть старперский футбол. Обратите внимание - ребята в 18-19 уже в основе, а у нас че.... Неееее,такой футбол нам не нужен. Повторюсь, в Рубине классные игроки свои есть, а если их нет 3... тогда школу держать.
альсато
альсато
20 апреля в 17:33
даже не было сомнений!
1 984
1 984
20 апреля в 17:21
Сибиряков с победой.
112910415
112910415
20 апреля в 17:19
неприятный случай
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
20 апреля в 17:17
Сколько должно пройти времени, чтобы все поняли, что у Слуцкого лучше получается в КВН и стэндапе выступать, чем тренировать?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
20 апреля в 17:13
Совсем все плохо у Рубина
zooveterinar
zooveterinar
20 апреля в 17:10
По-ходу ,дела у Рубина вобще херовые!!! Конечно клубы из фнл настраиваются на кубки иначе,т.е добросовестнее в разы,чем клубы рпл-овские,но 3:1 !!!это конечно!!! Наверное пора очищаться в фнл.
berda2003
berda2003
20 апреля в 17:06
срочно надо всех иностранцев выгонять и всё наладится...
нечитайло
нечитайло
20 апреля в 17:02
Не очень надеялись на рубин
stanichnik
stanichnik
20 апреля в 17:00
Рубин катится в пропасть
lotsman
lotsman
20 апреля в 17:00
Даа! У Рубина чёрная полоса.
Bensurr
Bensurr
20 апреля в 16:54
Отлично
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