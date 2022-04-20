«Енисей» выбил «Рубин» из Кубка России

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20 апреля 2022, 16:23

В четвертьфинальном матче Кубка России «Енисей» на своем поле обыграл «Рубин» со счетом 3:1.

Голами в составе красноярской команды отметились Андрей Окладников (12' и 32') и Никита Глушков (39'). За казанцев забил Герман Онугха (86').

Ранее в Кубке России «Динамо» одолело «Балтику».