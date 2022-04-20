«Енисей» выбил «Рубин» из Кубка России

В четвертьфинальном матче Кубка России «Енисей» на своем поле обыграл «Рубин» со счетом 3:1.
Голами в составе красноярской команды отметились Андрей Окладников (12' и 32') и Никита Глушков (39'). За казанцев забил Герман Онугха (86').
Ранее в Кубке России «Динамо» одолело «Балтику».
Ну а что, Енисей реально впечатляет. Очень точные пасы, чёткая игра, стиль, мотивация, и настроение – всё при команде. Молодцы! Енисей играет в очень современный футбол.
Уровни РПЛ и ФНЛ сравнялись? То ли еще будет в следующем сезоне, когда последние иностранцы покинут РПЛ. Вчера Балтика в игре, желании и движении явно Динамо не уступило...
Ну а что, Енисей реально впечатляет. Очень точные пасы, чёткая игра, стиль, мотивация, и настроение – всё при команде. Молодцы! Енисей играет в очень современный футбол.
Уровни РПЛ и ФНЛ сравнялись? То ли еще будет в следующем сезоне, когда последние иностранцы покинут РПЛ. Вчера Балтика в игре, желании и движении явно Динамо не уступило...
Один чувак талантливый реально в одной спортшколе с моим братом играл, в первой лиге питерской молодежной, там его родителям позвонили из академии "Зенита" и сказали, парень хороший, можем взять его в команду, если заплатите некоторую сумму (на нынешние деньги около 100 тыс долларов).
Позднее я уже играл с чуваком, которого уже в дубль предлагали взять, там 300 тыс долларов уже озвучивали.
Поэтому надо понимать, что ничего странного нет, что у "Зенита" никого в молодежке или что "Зенит-2", куда по идее отправляют натренировываться молодежь для "Зенита", в подвале ФНЛ-2. Радимов там работает не с талантливыми ребятами, а с ребятами богатых родителей. Другое дело, что его это устраивает, сидит на попе ровно.
Один чувак талантливый реально в одной спортшколе с моим братом играл, в первой лиге питерской молодежной, там его родителям позвонили из академии "Зенита" и сказали, парень хороший, можем взять его в команду, если заплатите некоторую сумму (на нынешние деньги около 100 тыс долларов).
Позднее я уже играл с чуваком, которого уже в дубль предлагали взять, там 300 тыс долларов уже озвучивали.
Поэтому надо понимать, что ничего странного нет, что у "Зенита" никого в молодежке или что "Зенит-2", куда по идее отправляют натренировываться молодежь для "Зенита", в подвале ФНЛ-2. Радимов там работает не с талантливыми ребятами, а с ребятами богатых родителей. Другое дело, что его это устраивает, сидит на попе ровно.