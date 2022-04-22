Агент Кухты: «Ян не очень хорошо себя чувствует»

Милан Мартинович, агент форварда «Локомотива» , рассказал о моральном состоянии своего клиента.

Конечно, он не очень хорошо себя чувствует, потому что впереди у «Локомотива» важные игры, которые он пропустит. Но что мы можем поделать? Это футбол. Иногда подобные вещи случаются. Нужно идти дальше. Давление? Люди могут говорить все что угодно. Это обычная реакция.

Иногда она нормальная, иногда не очень. Не думаю, что в этой ситуации может быть какой-то негатив по отношению к Кухте. Что мы можем поделать, если это уже случилось? Нам нужно успокоиться и не обращать внимания на подобные вещи. Необходимо готовиться к следующим играм. Вот, что важно. Всё остальное — нет.