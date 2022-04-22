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Агент Кухты: «Ян не очень хорошо себя чувствует»

22 апреля 2022, 19:46

Милан Мартинович, агент форварда «Локомотива» Яна Кухты, рассказал о моральном состоянии своего клиента.

Конечно, он не очень хорошо себя чувствует, потому что впереди у «Локомотива» важные игры, которые он пропустит. Но что мы можем поделать? Это футбол. Иногда подобные вещи случаются. Нужно идти дальше. Давление? Люди могут говорить все что угодно. Это обычная реакция.

Иногда она нормальная, иногда не очень. Не думаю, что в этой ситуации может быть какой-то негатив по отношению к Кухте. Что мы можем поделать, если это уже случилось? Нам нужно успокоиться и не обращать внимания на подобные вещи. Необходимо готовиться к следующим играм. Вот, что важно. Всё остальное — нет.

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Boricku
Boricku
23 апреля в 03:42
в карловы вары подлечиься его надо отправить
futbol liiverpool
futbol liiverpool ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
22 апреля в 21:32
Я бы не сказал что он неадекватный , но эмоции юерут над ним вверх , что для меня не правильно , футболист должен быть професианальным и должен контролировать себя даже под эмоциями,
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
22 апреля в 20:02, ред.
Готовится еще кому-нибудь коленом с размаху по ребрам дать исподтишка наверняка, один раз показал характер Диего Косты или Пепе - уже ничего не изменится. Полностью адекватный человек такой вещи не сделает никогда.
lotsman
lotsman
22 апреля в 19:48
Здоровья ему.
sv_1969
sv_1969
22 апреля в 19:48
Наверное может слинять
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