Наумов: «Не думаю, что „Локомотиву“ нужно расставаться с Миранчуком»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поддержал полузащитника команды .

Антон — отличный молодой парень, который любит футбол. Я уверен, что он еще принесет пользу «Локомотиву», но главное, чтобы не беспокоили травмы.

Трудно сказать, что у него на самом деле, надеюсь, скоро увидим Антона на поле. Если он будет в порядке, то точно будет в основном составе команды. Не думаю, что с Миранчуком нужно расставаться из-за его травматичности. Молодой и сильный игрок нужен любому клубу.