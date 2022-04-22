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Наумов: «Не думаю, что „Локомотиву“ нужно расставаться с Миранчуком»

22 апреля 2022, 22:00

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поддержал полузащитника команды Антона Миранчука.

Антон — отличный молодой парень, который любит футбол. Я уверен, что он еще принесет пользу «Локомотиву», но главное, чтобы не беспокоили травмы.

Трудно сказать, что у него на самом деле, надеюсь, скоро увидим Антона на поле. Если он будет в порядке, то точно будет в основном составе команды. Не думаю, что с Миранчуком нужно расставаться из-за его травматичности. Молодой и сильный игрок нужен любому клубу.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
23 апреля в 05:32
Надо вылечиться, а потом уже смотреть.
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 05:27
Ни в коем случае.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 05:26
Согласен, сейчас выбор небольшой, или местные игроки, или питомцы Селюка
Boricku
Boricku
23 апреля в 03:40
в крымскую команду его, там потеплее
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 01:17
Если нашли кого получьше,то можно и растаться!
VeniaminS
VeniaminS
23 апреля в 00:24
нормальный игрок
drug01
drug01
22 апреля в 22:37
Пусть играет.
stanichnik
stanichnik
22 апреля в 22:26
Ему ещё два года за Локо играть, куда он собрался?
lotsman
lotsman
22 апреля в 22:03
А что, с ним расстаются?
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