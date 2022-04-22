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Черданцев: «Вылет „Зенита“ из Кубка отразится на чемпионской гонке в РПЛ»

22 апреля 2022, 23:14
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

Известный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на вылет «Зенита» из Кубка России.

Вылет от «Алании» – это большой удар для «Зенита».

По игре клуб из Петербурга не выглядел предпочтительнее. Большой вопрос к подготовке команды, мотивации. Все-таки лидеры РПЛ проиграли клубу из ФНЛ.

Предполагаю, что для «Зенита» это поражение может стать психологической проблемой и это отразится на чемпионской гонке в РПЛ.

Такие поражения не могут не влиять. Я буду с интересом ждать матча «Зенита» против «Краснодара».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
23 апреля в 13:53
Володя, с Азмуном- у Зенита атака была разнообразнее, а с Дзюбой- одни навесы. Сергеев- не уровень Зенита. В Самаре, он был лидером, к тому же, у замечательного тренера Осинькина. Семак- обычный тренер, исключительно для внутреннего пользования.
alexando1974
alexando1974
23 апреля в 13:20
нихрена неотразится,нашим клубам невпервой вылетать из кубка и нетолько зениту!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 апреля в 11:15
Ну ваши и жрут!)
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев ответ Байкал-38. (раскрыть)
23 апреля в 10:41
Алания еще проставиться должна. один незабитый пенальти. и у всех игроков звание "Мастер спорта"))
Сп62
Сп62
23 апреля в 09:55, ред.
Уверен, что Зенит даже после поражения выглядит предпочтительнее Краснодара-2.
oFANATo
oFANATo
23 апреля в 09:46, ред.
Вылет от команды ФНЛ большой имидживый удар ....
leonid_spb58
leonid_spb58
23 апреля в 08:37
переживём
альсато
альсато
23 апреля в 08:37
любое поражение не приятно....но..чтобы это стало психологической проблемой))))..Жорик-по уши....в футболе)))))
nikoladolgov
nikoladolgov
23 апреля в 08:35
Ага, еще и скажи что на Кубке ЛЧ это отразится !
Vladimir808
Vladimir808
23 апреля в 07:29
Какой интерес у Черданцева к матчу между Зенитом и Краснодаром2, мне совсем непонятно.(
Вот и ответ, чел от футбола живёт, но не в теме.(
1 984
1 984
23 апреля в 07:00
Пожалуй не соглашусь.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
23 апреля в 07:00
Посмотрим что будет.
ДСА
ДСА
23 апреля в 06:46
Зато на карьере Семака это похоже никак не сказывается.
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 06:43
Может сил больше на чемпионат останется....
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
23 апреля в 06:42
А вот насчёт рисунка игры Зенита, я бы поспорил,) Азмун классный игрок, но пришедшие бразильцы все вместе поинтереснее сейчас смотрятся. А ещё и Дзюбу чуточку на лавку подсадили, вообще другой футбол стал.
Думаю кто-то из штаба газпрома устроил эту мотивацию для Зенита, чтобы резко встряхнуть команду. Сейчас сомнут всех соперников.
Байкал-38.
Байкал-38.
23 апреля в 06:40
Посмотрим как Зенит сыграет с Краснодаром 2.
Vladimir808
Vladimir808 ответ ОПС (раскрыть)
23 апреля в 06:34
Что будет?) Будет всё наоборот, что тут Жора поведал.
Зенит получил мощнейшую мотивацию от Алании и теперь каткому пройдёт остаток чемпионата. Злость плюс мастерство бразильцев , плюс хорошая молодёжь наша, приведут Зенит к золоту.
sv_1969
sv_1969
23 апреля в 06:27
Представляю как бразильские кудесники Зенита расстроились и льют слезы и с ними вместе наше всё артемка)))
ОПС
ОПС
23 апреля в 05:37
Что то будет, а что, посмотрим.
ez84j3wr626g
ez84j3wr626g
23 апреля в 05:20
В чём-то чердак прав
Байкал-38.
Байкал-38.
23 апреля в 04:30
ФНЛ это лучшая лига мира, так что Зениту за честь вылететь от Алании только в серии пенальти.
swed27
swed27
23 апреля в 02:35
В любом случае будет интересная развязка
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 01:49
Всё как и должно было быть..
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
23 апреля в 01:47
Я бы даже сказал- навопил. Ну, как обычно....
STVA 1
STVA 1
23 апреля в 01:42
Жора наговорил конечно.
протон
протон
23 апреля в 00:29
То есть, в прошлый раз, когда Зенит вылетел из Кубка это не было большим ударом.
Capral
Capral
22 апреля в 23:47, ред.
То, что Зенит выглядит неудовлетворительно, было видно еще до игры с Аланией. Отъезд Азмуна, однозначно ослабил атакующую мощь Зенита. Кроме того, потерялся рисунок игры команды, исчезла, та, классическая академичность с которой Питер играл все последние годы. Скажется ли кубковая неудача на игре Зенита? Ну, сейчас, кроме чемпионата у Питера уже ничего не осталось, следовательно, все силы команда бросит на первенство, в то время, как основной конкурент Зенита, Динамо- продолжит играть на два фронта с затратой при этом сил, как физических, так и моральных.... И еще: если футболисты, будут так ранимо переживать все свои неудачи, футбол, как игра, перестанет существовать. В общем, посмотрим.
drug01
drug01
22 апреля в 23:40
Всё пройдёт хорошо
stanichnik
stanichnik
22 апреля в 23:34
После таких поражений наоборот у игроков появляется желание реабилитироваться перед своими фанатами за временную расхлябанность. Так что кубанцАм надо быть готовыми к сложному поединку с лидером чемпионата, чьё самолюбие было ущемлено после поражения в кубковом матче от представителя более низкого дивизиона. Пусть побеждает сильнейший, а игрокам удачи и без травм и лишь бы только судьи в очередной раз не стали героями этой встречи. Болейте за своих, а не против чужих!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 23:32, ред.
Георгий Владимирович...жжот...
"большой удар для Зенита"...)))
"психологическая проблема")))

Черданцев считает что игроки Зенита люди с очень тонкой душевной организацией...
Он так и видит слёзы Юри Альберто и испепеляющую печаль Малкома...))

Да половина состава вообще не поняли что это за допматч...а другая половина потом спрашивала у Семака "Когда ответная игра?"...)))

Они с Брюгге то не печалились...упустив 6 млн евро за 3 часа на поле......
А тут Кубок...1 млн рублей...за полуфинал...да они по дороге на еду в 2 раза больше потратят...)))
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