Черданцев: «Вылет „Зенита“ из Кубка отразится на чемпионской гонке в РПЛ»

Известный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на вылет «Зенита» из Кубка России.

Вылет от «Алании» – это большой удар для «Зенита».

По игре клуб из Петербурга не выглядел предпочтительнее. Большой вопрос к подготовке команды, мотивации. Все-таки лидеры РПЛ проиграли клубу из ФНЛ .

Предполагаю, что для «Зенита» это поражение может стать психологической проблемой и это отразится на чемпионской гонке в РПЛ .

Такие поражения не могут не влиять. Я буду с интересом ждать матча «Зенита» против «Краснодара».