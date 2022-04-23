Soccer.ru
ГлавнаяНовостиГорода и страныРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Спартак» приехал в Ростов на поезде

23 апреля 2022, 11:40
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» показала, как команда прибыла на ростовский вокзал.

Поединок «Ростов» — «Спартак» состоится завтра в 16:30.

Все новости
«Спартак» на поезде отправился на матч с «Ростовом»
22 апреля Фото
Юри Альберто: «Теперь моя дочка может прилетать ко мне в Россию»
11 апреля
«Локомотив» отправился на матч против «Ростова» на поезде
08 апреля Фото
Официально«Локомотив» будет добираться на матч против «Ростова» на поезде
29 марта
Слухи«Динамо» поедет на матч в Краснодар на поезде
29 марта
Хачатурянц вернулся в Россию
20 марта
Сортировать
Все комментарии
Мухаммет Акмамедов
Мухаммет Акмамедов
23 апреля в 19:36
На поезде даже лучше, природа какая за окном поезда!
А завтра игра с Ростовом, не до игры будет...
Вперёд Ростов! Только победа!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Супервайзер (раскрыть)
23 апреля в 16:10
Не знал,а что случилось?
Супервайзер
Супервайзер ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
23 апреля в 15:44
Ты не знаешь, что самолеты в Краснодар и Ростов не летают?
Сп62
Сп62
23 апреля в 14:13
Хорошо, что никто не отстал от поезда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 14:05
Начали экономить,самолёт нынче дорого!
lotsman
lotsman
23 апреля в 13:52
Надо же, событие, на поезде прокатились!!! Живые хоть, не покалечились?
альсато
альсато ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
23 апреля в 13:46
когда фирменный поезд (скорый) поезд Хабаровск-Владивосток (номер 7) отправляется и прибывает-звучит Дальневосточный Вальс!..ТАНЦЕВАТЬ ХОЧЕТСЯ!)))))
ОПС
ОПС
23 апреля в 13:43
Растряслись маленько, это на пользу.
makkie
makkie
23 апреля в 13:41
Приехали, хорошо.
В субботу отоспаться в гостинице, а завтра дать бой Ростову.
pomor45
pomor45 ответ ДАША Д (раскрыть)
23 апреля в 13:28
Пойдут пешком.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
23 апреля в 13:17
Ну и что? Поездом тоже можно ездить.
ДАША Д
ДАША Д
23 апреля в 12:22
На стадион должны поехать на трамвае.
zooveterinar
zooveterinar
23 апреля в 12:19
Даж мимо и не проехали?!! Это видать ресторан на очередной барано-ковид закрыли,что и спасло репутацию, не упали лицом в грязь!!!
VeniaminS
VeniaminS
23 апреля в 12:08
Встретили хорошо?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 11:58
Приехал и приехал нам, что делать танцевать?
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 11:45
В ресторане ни капли Спартак приехал.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 