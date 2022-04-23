«Спартак» приехал в Ростов на поезде

Пресс-служба «Спартака» показала, как команда прибыла на ростовский вокзал.
Поединок «Ростов» — «Спартак» состоится завтра в 16:30.
Пресс-служба «Спартака» показала, как команда прибыла на ростовский вокзал.
Поединок «Ростов» — «Спартак» состоится завтра в 16:30.
А завтра игра с Ростовом, не до игры будет...
Вперёд Ростов! Только победа!
А завтра игра с Ростовом, не до игры будет...
Вперёд Ростов! Только победа!
В субботу отоспаться в гостинице, а завтра дать бой Ростову.
В субботу отоспаться в гостинице, а завтра дать бой Ростову.