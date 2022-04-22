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«Спартак» на поезде отправился на матч с «Ростовом»

22 апреля 2022, 19:09
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» объявила, что команда отправилась на поединок очередного тура РПЛ на поезде.

Встреча «Ростов» — «Спартак» состоится 24 апреля.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ zooveterinar (раскрыть)
23 апреля в 07:48
СЕМЬ СУТОК!....многие не выдерживают- за такое время алкоголиками становятся)))))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
23 апреля в 05:55
Чемодан,вокзал,Ростов.
ermak6848
ermak6848
23 апреля в 05:22
Хоть Россию увидит команда в живую..
minai
minai
22 апреля в 23:28
Игроки разошлись где-то под Таганрогом
Среди бескрайних полей
И каждый пошёл своею дорогой
А поезд пошёл своей
Некакойшенко
Некакойшенко
22 апреля в 22:50
Аэропорт закрыт. Главное чтоб не было в*йны говорили патриоты. Теперь у нас и футбола НЕТ...........
Kosmos58
Kosmos58 ответ zooveterinar (раскрыть)
22 апреля в 22:31
Да, он снова туда стремится!
zooveterinar
zooveterinar ответ Kosmos58 (раскрыть)
22 апреля в 22:13
А был же ведь в рпл ска Хабаровск кажется,оттуда точно недели две пилить!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ nikoladolgov (раскрыть)
22 апреля в 22:10
Так там же ресторана нет,да и быстро домчит, кайфа некакого!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 22:10
Начали экономить чтоли!
zooveterinar
zooveterinar ответ makkie (раскрыть)
22 апреля в 22:08
Надеюся в сей раз будет все наоборот!!!
shur
shur
22 апреля в 22:06
...везут памятную спартаковскую футболку Валере !!!
makkie
makkie
22 апреля в 21:54
Удачно доехать и успеть восстановиться.
В Ростове всегда тяжело играть. Хотя в последнем матче Спартак там выиграл 3-2, но тогда Мозес зажигал.
Alexnvr
Alexnvr ответ ZeroRiot (раскрыть)
22 апреля в 21:54
Вы про проводниц ещё забыли сказать с необъятными обводами))))) И курить в тамбуре нельзя.
Знатог
Знатог
22 апреля в 21:37
Да, в день рожденья Ильича надо на паровозе. А кочегаром кто будет из команды вместо Ильича?
karnager
karnager
22 апреля в 21:32
скрытая реклама ржд, никто даже не заметил
Kosmos58
Kosmos58
22 апреля в 21:30
Так пишут, как будто они неделю до Хабаровска будут пилить ..
Caniggia
Caniggia
22 апреля в 21:08
Зато у тренерского штаба Спартака теперь будет железная отмазка в случае поражения от Ростова - утомились от многочасовой поездки в поезде.
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 21:02
Вот почему Ростов выигрывает.
ZIBO rock
ZIBO rock
22 апреля в 20:59
Наш паровоз вперед летит!
ZeroRiot
ZeroRiot
22 апреля в 20:51
Жареная курочка, варёные яички, лучок и водочка.
nikoladolgov
nikoladolgov
22 апреля в 20:45
А может на электричке ?
Jon718875
Jon718875
22 апреля в 20:20
На поезде хорошо, на оленях плохо
нечитайло
нечитайло
22 апреля в 20:16
Поближе к народу
протон
протон
22 апреля в 20:16
обратно на дрезине
VeniaminS
VeniaminS
22 апреля в 20:12
На поезде,это хорошо.
ДСА
ДСА
22 апреля в 20:02
Будут гонять мячики по составу.
старина
старина ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
22 апреля в 19:47
А ты я смотрю никак не отстрадался?
112910415
112910415
22 апреля в 19:40
почти любой жизненный опыт - полезен !
95-shishani-95
95-shishani-95
22 апреля в 19:39
Пусть скажут за всё это своему царю.
firewing
firewing
22 апреля в 19:37
Про гражданскую отечественную авиацию забываем...
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