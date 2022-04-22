«Спартак» на поезде отправился на матч с «Ростовом»

Пресс-служба «Спартака» объявила, что команда отправилась на поединок очередного тура РПЛ на поезде.
Встреча «Ростов» — «Спартак» состоится 24 апреля.
Пресс-служба «Спартака» объявила, что команда отправилась на поединок очередного тура РПЛ на поезде.
Встреча «Ростов» — «Спартак» состоится 24 апреля.
Среди бескрайних полей
И каждый пошёл своею дорогой
А поезд пошёл своей
Среди бескрайних полей
И каждый пошёл своею дорогой
А поезд пошёл своей
В Ростове всегда тяжело играть. Хотя в последнем матче Спартак там выиграл 3-2, но тогда Мозес зажигал.
В Ростове всегда тяжело играть. Хотя в последнем матче Спартак там выиграл 3-2, но тогда Мозес зажигал.