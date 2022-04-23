Артета: «Спорт объединяет на человеческом уровне»

Главный тренер «Арсенала» высказался о поддержке фанатами «Ливерпуля» полузащитника «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в связи с горем в семье португальца.

Вряд ли об этом было бы правильно говорить, ведь сложно прочувствовать это, не испытав подобную боль. То, что эта страна и лига показали на «Энфилде», – потрясающе. Спорт объединяет на человеческом уровне, порой нам не хватает этого. Данная акция – замечательный пример и повод для гордости. Отрадно работать в лиге, где некоторые клубы и люди способны проявлять подобное.