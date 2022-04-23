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Артета: «Спорт объединяет на человеческом уровне»

23 апреля 2022, 12:43

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поддержке фанатами «Ливерпуля» полузащитника «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в связи с горем в семье португальца.

Вряд ли об этом было бы правильно говорить, ведь сложно прочувствовать это, не испытав подобную боль. То, что эта страна и лига показали на «Энфилде», – потрясающе. Спорт объединяет на человеческом уровне, порой нам не хватает этого. Данная акция – замечательный пример и повод для гордости. Отрадно работать в лиге, где некоторые клубы и люди способны проявлять подобное.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
23 апреля в 15:28
На человеческом да, на политическом нет.
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
23 апреля в 14:50
У них это да!
протон
протон
23 апреля в 14:06
Акция достойная. Фанаты «Ливерпуля» без сомнения большие молодцы
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ lotsman (раскрыть)
23 апреля в 13:09
Это другое.
lotsman
lotsman
23 апреля в 12:46
На человеческом? А как же отстранение России от спорта? Это по человечески?
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