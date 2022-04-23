Рангник: «Погба не продлит соглашение с „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказал предположения касательно развития карьеры полузащитника Поля Погба.
В текущей ситуации Погба не продлит соглашение с «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, в следующем сезоне он не будет здесь играть.
Ранее сообщалось о договоренности Погба с клубом из Франции.
Как следствие, другие игроки могут задуматься о своём будущем, и вообще, надо ли им это - выслушивать от "тренера-минутки" его предпочтения. Как возможный итог, мотивация команды (которая и так невысокая) еще больше падает, тем временем клуб мечтает на кураже сыграть остаток сезона и прорваться в ЛЧ.
З.Ы. Менеджер из Рангника, по ходу, тоже так себе, раз такие заявления позволяет себе испускать... Уж лучше бы сказал что Гарик в школу магии уезжает.
Как следствие, другие игроки могут задуматься о своём будущем, и вообще, надо ли им это - выслушивать от "тренера-минутки" его предпочтения. Как возможный итог, мотивация команды (которая и так невысокая) еще больше падает, тем временем клуб мечтает на кураже сыграть остаток сезона и прорваться в ЛЧ.
З.Ы. Менеджер из Рангника, по ходу, тоже так себе, раз такие заявления позволяет себе испускать... Уж лучше бы сказал что Гарик в школу магии уезжает.