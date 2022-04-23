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Рангник: «Погба не продлит соглашение с „Манчестер Юнайтед“»

23 апреля 2022, 11:43

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказал предположения касательно развития карьеры полузащитника Поля Погба.

В текущей ситуации Погба не продлит соглашение с «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, в следующем сезоне он не будет здесь играть.

Ранее сообщалось о договоренности Погба с клубом из Франции.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
24 апреля в 05:02
САФ его ещё в 11 году рассмотрел и выгнал… А щедрый на трансферы Маур его снова купил вместе с другими шлакоподобными, вот и хлебаем до сих пор.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
23 апреля в 22:49
Погба всё ещё мечтает о Реале. Я вообще не представляю,кто его из нормальных купит... Его же надо каждый божий день "Драть как Сидорову Козу" ,возможно тогда что то да и получится. Из всех тренеров кто на такое способен это Шон Даич,но Полю попасть в поле зрения американца не представляется возможным.
Jake Fallop
Jake Fallop
23 апреля в 16:58
Рангник : А со мной продлят... Нафиг МЮ этот Тен Хаг... А-ха-ха-ха....
УЕСКА
УЕСКА
23 апреля в 16:02
В ПСЖ скорее всего уйдет.
Байкал-38
Байкал-38
23 апреля в 14:21
это хорошо для клуба и игрока.
протон
протон
23 апреля в 14:17
Хорошая новость для дьяволов.
И парень ведь не глуп - за сборную играет стабильно неплохо, как минимум, талантом и мастерством не обделён, но в МЮ начал играть по заветам Гамулы: футболист должен (хорошо) играть две игры в году - первую и последнюю. Первую, чтобы в состав ставили, последнюю, чтоб из команды не убрали
nikoladolgov
nikoladolgov
23 апреля в 13:23
А кто такой Рагник ? Его же уволили ?
Брулин
Брулин
23 апреля в 12:38
Лучше пусть продлит... больше нигде ему столько не насыпят на причёски!
ДСА
ДСА
23 апреля в 12:23
Свой пик звёздности он уже прошел.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
23 апреля в 12:19, ред.
Не оч умно делать такие заявления по ходу сезона - клуб и так, мягко говоря, не "на коне", а тут, тренер, который сам не знает свою судьбу на будущий сезон, заявляет, что один из ведущих игроков не будет играть - прям драма на драме, хоть сценарий в Голливуд пиши).

Как следствие, другие игроки могут задуматься о своём будущем, и вообще, надо ли им это - выслушивать от "тренера-минутки" его предпочтения. Как возможный итог, мотивация команды (которая и так невысокая) еще больше падает, тем временем клуб мечтает на кураже сыграть остаток сезона и прорваться в ЛЧ.

З.Ы. Менеджер из Рангника, по ходу, тоже так себе, раз такие заявления позволяет себе испускать... Уж лучше бы сказал что Гарик в школу магии уезжает.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
23 апреля в 12:11
один из лучших новостей для МЮ
сильно переоцененный, да и к тому же, совершенно не нужный игрок с огромной личкой
sihafazatron
sihafazatron
23 апреля в 12:02
Опять уйдёт бесплатно из мю?- где-то я это уже видел))) в этот раз не будут его возвращать за бешеные бабки?))
galem72
galem72 ответ ЮЗИК (раскрыть)
23 апреля в 11:51
Тяжеловато продавать то, что заканчивает быть твоим уже через пару месяцев. ))
galem72
galem72
23 апреля в 11:48
Да и отлично! Главное, чтобы его не было в следующем сезоне.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 11:48
Пора продать его подороже
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