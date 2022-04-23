Рангник: «Погба не продлит соглашение с „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказал предположения касательно развития карьеры полузащитника .

В текущей ситуации Погба не продлит соглашение с «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, в следующем сезоне он не будет здесь играть.