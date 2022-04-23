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Тен Хаг рассказал о подходе к работе

23 апреля 2022, 09:22

Эрик тен Хаг, который летом станет главным тренером «Манчестер Юнайтед», поделился подходом к работе со звездными игроками.

В этом смысле я буду собой. Я не поменяю свою точку зрения. Я назову им их задачи, и если футболисты их не выполнят, они об этом узнают лично от меня, кем бы они ни были.

Ранее нынешний наставник МЮ Ральф Рангник высказался о стиле работы тен Хага.

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Все комментарии
протон
протон
23 апреля в 13:57
Сложилась уникальная ситуация в мировом футболе. Болельщики Манчестер Юнайтед за Тен Хаага. А фанаты игрока Манчестер Юнайтед уже (!!!!!) против. Представляете? Это доказательство того, что на клуб этой шайке наплевать. Голландские тренеры не любят форвардов без прессинга. У них команды и так много забивают, разницы нет, кто именно. А прессинг должен начинаться впереди, игра у них рискованная. Причем, прессинг не для галочки, а настоящий, результативный. Очень трудно будет Рончику. Вангую в*йну. Против Тен Хаага и болельщиков великой команды. Концерт будет.
А встретятся ли вообще Тен Хаг и Рональду в МЮ?
Похоже МЮ уже точно не будет в ЛЧ. Говорите что хотите, не верю, что Роналду согласится играть в ЛЕ или в ЛК. Он ради ЛЧ может даже в Спортинг перейти
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
23 апреля в 10:09
Трудно будет с нарциссом, но его надо под лавку загонять.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 10:02
Без жесткости нельзя. Иначе порядок в команде не навести.
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 09:33
Ставь задачи потрудней.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 апреля в 09:28
Надеюсь у него получится...
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