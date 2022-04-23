Тен Хаг рассказал о подходе к работе

Эрик тен Хаг, который летом станет главным тренером «Манчестер Юнайтед», поделился подходом к работе со звездными игроками.
В этом смысле я буду собой. Я не поменяю свою точку зрения. Я назову им их задачи, и если футболисты их не выполнят, они об этом узнают лично от меня, кем бы они ни были.
Ранее нынешний наставник МЮ Ральф Рангник высказался о стиле работы тен Хага.
А встретятся ли вообще Тен Хаг и Рональду в МЮ?
Похоже МЮ уже точно не будет в ЛЧ. Говорите что хотите, не верю, что Роналду согласится играть в ЛЕ или в ЛК. Он ради ЛЧ может даже в Спортинг перейти
А встретятся ли вообще Тен Хаг и Рональду в МЮ?
Похоже МЮ уже точно не будет в ЛЧ. Говорите что хотите, не верю, что Роналду согласится играть в ЛЕ или в ЛК. Он ради ЛЧ может даже в Спортинг перейти