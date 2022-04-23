Рангник: «Я хотел бы остаться в „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, что хотел бы остаться в клубе после прибытия нового наставника .

Я хотел бы остаться в МЮ , мне нравится этот клуб, я привык к нему. Я вижу пути развития для команды. Разумеется, я хочу являться частью процесса, который здесь будет происходить. У нас есть договоренность по моей роли, но важно понимать, как это видит тен Хаг? Будет ли он вести со мной диалог? Захочет ли он контактировать? Это факторы, которые мы еще не обсуждали. Поэтому для меня стоит вопрос не желания подписать контракт на два года, а сотрудничества с Эриком тен Хагом и руководством клуба.