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Рангник: «Я хотел бы остаться в „Манчестер Юнайтед“»

23 апреля 2022, 10:38

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, что хотел бы остаться в клубе после прибытия нового наставника Эрика тен Хага.

Я хотел бы остаться в МЮ, мне нравится этот клуб, я привык к нему. Я вижу пути развития для команды. Разумеется, я хочу являться частью процесса, который здесь будет происходить. У нас есть договоренность по моей роли, но важно понимать, как это видит тен Хаг? Будет ли он вести со мной диалог? Захочет ли он контактировать? Это факторы, которые мы еще не обсуждали. Поэтому для меня стоит вопрос не желания подписать контракт на два года, а сотрудничества с Эриком тен Хагом и руководством клуба.

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Все комментарии
memphis
memphis
23 апреля в 11:27
Слишком сладкое место
z3xcfvb4bpb9
z3xcfvb4bpb9
23 апреля в 11:16
Таким всё божья роса
Comentarios
Comentarios
23 апреля в 11:08, ред.
Палки в колеса Тен Хагу будет вставлять
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 апреля в 10:58
А Хотят ли этого в клубе?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
23 апреля в 10:41
Пусть продолжает добивать МЮ. Оставить его срочно.
Gahi
Gahi
23 апреля в 10:39
Результаты клуба говорят об обратном.
lotsman
lotsman
23 апреля в 10:39
А кем бы ты хотел, если новый наставник приехал?
stanichnik
stanichnik
23 апреля в 10:39
Надо желания подтаерждать результатами
ОПС
ОПС
23 апреля в 10:39
В качестве мальчика, подносящего мячи?
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