«Интер» обыграл «Рому» в матче Серии А и вернулся на 1-е место

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23 апреля 2022, 20:58

В матче 34-го тура Серии А «Интер» разгромил «Рому» со счетом 3:1.

Голами в составе «нерадзурри» отметились Дензел Думфрис (30'), Марцело Брозович (40') и Лаутаро Мартинес (52'). За римлян гол забил Генрих Мхитарян (85').

В турнирной таблице «Интер» идет на 1-м месте (72 очка), «Рома» — на 5-й позиции (58).