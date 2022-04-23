«Интер» обыграл «Рому» в матче Серии А и вернулся на 1-е место

В матче 34-го тура Серии А «Интер» разгромил «Рому» со счетом 3:1.
Голами в составе «нерадзурри» отметились Дензел Думфрис (30'), Марцело Брозович (40') и Лаутаро Мартинес (52'). За римлян гол забил Генрих Мхитарян (85').
В турнирной таблице «Интер» идет на 1-м месте (72 очка), «Рома» — на 5-й позиции (58).
Интер заслуживает чемпионства, они реально в футбол играют, а не идут на натужных отскоках весь сезон, как Милан.
Интер действительно хорош, Конте оставил отличное наследие. Но мне не нравится как ведет себя Симоне.
Интер заслуживает чемпионства, они реально в футбол играют, а не идут на натужных отскоках весь сезон, как Милан.
Интер действительно хорош, Конте оставил отличное наследие. Но мне не нравится как ведет себя Симоне.
Персонально рад за парней из Ромы - Шома отдал, Генрих забил, молодцы! (правда и то, как Карсдорп пропустил мяч было очень круто)
Персонально рад за парней из Ромы - Шома отдал, Генрих забил, молодцы! (правда и то, как Карсдорп пропустил мяч было очень круто)