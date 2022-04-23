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«Интер» обыграл «Рому» в матче Серии А и вернулся на 1-е место

23 апреля 2022, 20:58
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

В матче 34-го тура Серии А «Интер» разгромил «Рому» со счетом 3:1.

Голами в составе «нерадзурри» отметились Дензел Думфрис (30'), Марцело Брозович (40') и Лаутаро Мартинес (52'). За римлян гол забил Генрих Мхитарян (85').

В турнирной таблице «Интер» идет на 1-м месте (72 очка), «Рома» — на 5-й позиции (58).

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Все комментарии
протон
протон
24 апреля в 00:52
Ну сам Мауринью сказал после игры что Интер -лучшая команда в Серии А, так что Индзаги прав, сегодня молодцы - но все еще впереди)
Интер заслуживает чемпионства, они реально в футбол играют, а не идут на натужных отскоках весь сезон, как Милан.
Интер действительно хорош, Конте оставил отличное наследие. Но мне не нравится как ведет себя Симоне.
FANLIVE
FANLIVE ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
23 апреля в 23:19
Чему я удивляюсь когда вы пишите - как упустил? если Милану еще 5 туров играть)))))).
95-shishani-95
95-shishani-95
23 апреля в 22:05
Милан сам упустил чемпионство.
drug01
drug01
23 апреля в 21:43
С победой Интер!
A.S.A
A.S.A
23 апреля в 21:09
Интер провел очередной отличный матч против крепкого соперника и заслуженно победил! Борьба за чемпионство продолжается!
Персонально рад за парней из Ромы - Шома отдал, Генрих забил, молодцы! (правда и то, как Карсдорп пропустил мяч было очень круто)
sv_1969
sv_1969
23 апреля в 21:06
Уделали Рому
ВалерияМихайловна
ВалерияМихайловна
23 апреля в 21:02
Привет. А Валерон еше обитает на сайте?
Байкал-38.
Байкал-38.
23 апреля в 20:59
Интер красавцы!
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