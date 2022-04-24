«Всё как всегда». Ваноли — о судействе в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился мыслями после поражения от «Ростова» в матче 26-го тура РПЛ (2:3).
Мы понимали, что после матча с ЦСКА нам будет непросто, но нужно было проявить больше внимания, чего нам, к сожалению, сделать не удалось. Это будет нам уроком, нужно извлечь выводы.
Все изменения были продиктованы ходом игры. Мы выпустили Рассказова, чтобы усилить фланг. Кофрие мы заменили, потому что он испытывал небольшую боль. Потом мы выпустили двух нападающих, всё было по игре.
Арбитры очень сильно влияют на ход игры. Фол на Игнатове был в нашу пользу. После этого прошло много времени. Не понимаю, почему было принято такое решение. В общем всё как всегда.
Ранее глава РПЛ и судейского комитета подверг критике судейство в матче «Ростов» — «Спартак».
Ещенко - респект...
Ещенко о 2:3 с «Ростовом»: «Спартак» проиграл не из-за судьи, надо было забивать – столько моментов»
Ещенко - респект...
Ещенко о 2:3 с «Ростовом»: «Спартак» проиграл не из-за судьи, надо было забивать – столько моментов»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1311988/vanoli-paolo 24.04.2022
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1311988/vanoli-paolo 24.04.2022
Ростов и не таких "бобров" валил))
Ростов и не таких "бобров" валил))
любимая команда Лаврова и нашей верхушки....
что ты прибедняешься то
игры в футбол нет (всех команд касается)
разговор о судьях есть
в этом вся РПЛ
любимая команда Лаврова и нашей верхушки....
что ты прибедняешься то
игры в футбол нет (всех команд касается)
разговор о судьях есть
в этом вся РПЛ
Это аксиома....
Это аксиома....