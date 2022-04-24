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«Всё как всегда». Ваноли — о судействе в матче с «Ростовом»

24 апреля 2022, 19:33
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился мыслями после поражения от «Ростова» в матче 26-го тура РПЛ (2:3).

Мы понимали, что после матча с ЦСКА нам будет непросто, но нужно было проявить больше внимания, чего нам, к сожалению, сделать не удалось. Это будет нам уроком, нужно извлечь выводы.

Все изменения были продиктованы ходом игры. Мы выпустили Рассказова, чтобы усилить фланг. Кофрие мы заменили, потому что он испытывал небольшую боль. Потом мы выпустили двух нападающих, всё было по игре.

Арбитры очень сильно влияют на ход игры. Фол на Игнатове был в нашу пользу. После этого прошло много времени. Не понимаю, почему было принято такое решение. В общем всё как всегда.

Ранее глава РПЛ и судейского комитета подверг критике судейство в матче «Ростов» — «Спартак».

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Все комментарии
Zubr1
Zubr1
вчера в 14:54
Таких судей как Мешков и тем подобных надо немедленно исключать из судейского корпуса с наложением больших штрафов, чтоб они АК он мир му вы никогда не портили Российский футбол
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 02:28, ред.
«Всё как всегда». Ваноли — о 5-м весеннем поражении"

Ещенко - респект...
Ещенко о 2:3 с «Ростовом»: «Спартак» проиграл не из-за судьи, надо было забивать – столько моментов»
амурец
амурец
вчера в 02:17
да точно как всегда, как только Спартак проиграет, ноют про судейство
протон
протон
вчера в 00:17
Игрок Ростова же завладел мячом между игрой рукой и голом. Я вот не понимаю, почему это не учитывается?
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
24 апреля в 23:43
"Всё как всегда" - судейский корпус о реакции Спартака на поражение
STVA 1
STVA 1
24 апреля в 22:54
Даааа! И этого заразили! Теперь после каждого проигрыша будет фраза от Ваноли:В общем всё как всегда.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1311988/vanoli-paolo 24.04.2022
Шуnя771
Шуnя771
24 апреля в 22:09
Ростов с победой, Спартаку удачи в Кубке!
Шуnя771
Шуnя771
24 апреля в 22:09
Тот исключительный случай когда хотел ничью....
Шуnя771
Шуnя771
24 апреля в 22:08
Что можно сказать...?

Ростов и не таких "бобров" валил))
Devjatiy
Devjatiy
24 апреля в 21:46
Ожидаемое нытье после матча.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 апреля в 21:35
Да ладно жаловаться, пару раз Мешков явно простил Спартак, а мог ведь еще пару пенальти назначить.
FenixSL
FenixSL ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
24 апреля в 21:34
ага
любимая команда Лаврова и нашей верхушки....
что ты прибедняешься то

игры в футбол нет (всех команд касается)
разговор о судьях есть
в этом вся РПЛ
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
24 апреля в 21:03
,,Зенит,,- Газпром,Милер,Дюков,Путин и т.д.,,,Динамо,, менты,ЦСКА,армия,а кто такой,,Спартак,, народная команда,которую можно гнобить,издеваться,наплевательски относится....народ всё стенпит,но до определённого момента.Пусть об этом помнят все...до определённого момента!
ЮЗИК
ЮЗИК
24 апреля в 20:55
Теперь есть на кого валить свои неудачи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 апреля в 20:38, ред.
Спартак не может проиграть... даже теоретически.... без помощи судьи сопернику....

Это аксиома....
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
24 апреля в 20:33
Дело не в судьях.
berda2003
berda2003
24 апреля в 20:27
ваноли воняет по методичкам заремы...
Трезвый повар
Трезвый повар
24 апреля в 20:21
Оба пеналя назначены по делу. Игроки Спартака встречали атакующих игроков Ростова ногой в голень
санек002
санек002
24 апреля в 20:20
ОТ МОСКВЫ ДО БРЕСТА !НЕТ ТАКОГО МЕСТА ГДЕ БЫ НЕ ИМЕЛИ ФЕДУНА СПАРТАК!
KTS222
KTS222
24 апреля в 20:10
Не плачь. Все по делу
АлексАлекс
АлексАлекс
24 апреля в 20:08
Всё как всегда. Спартак ноет.
pomor45
pomor45
24 апреля в 20:01
Судейство отличное. Проигравшему всегда есть на что попенять, а победителю о чём промолчать.
beefs
beefs
24 апреля в 19:59
пять судьи, когда же будет футбол...
yrasikos22
yrasikos22 ответ DXTK (раскрыть)
24 апреля в 19:52, ред.
Когда в матче с Арсеналом спартаку помогли чистый гол Арсенала отменили,Спартак про судейство молчал,тоесть такие вещи пойдут,а тут вдруг разнылись...
Ice van Reed
Ice van Reed
24 апреля в 19:38
Спартак в своём стиле!!!
DXTK
DXTK
24 апреля в 19:37
пускай Ваня вспомнит как у них в сериале судьи работают, потом о российских говорит.......
нечитайло
нечитайло
24 апреля в 19:36
Очки уже не кто не вернет
ДАША Д
ДАША Д
24 апреля в 19:34
Опять судьи виноваты ..
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