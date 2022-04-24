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Карпин — о «Спартаке»: «За такие деньги с такими игроками играть вот так…»

24 апреля 2022, 19:25
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.

Выиграть и превосходить по игре такого соперника — от этого удовлетворение есть. Ребята молодцы, что выиграли и играли в футбол, выходили из обороны за счет коротких передач в отличие от «Спартака», который грузил мяч на Соболева, они подбирали мяч и даже не пытались… Этим «Спартак» удивил. За такие деньги с такими игроками играть вот так. Вызывает удивление, честно говоря.

Почему «Ростов» почти не атаковал после забитого мяча? Думаю, это вина «Ростова». Мне понятна причина. Гол пропустили, который не вытекал из хода игры. Это объяснимо, ребята молодые, и вдруг, как ушат холодной воды, без моментов и подходов к нашей штрафной сравняли счет. Соболев просто продавил чисто физически Мелехина. Это выбило из колеи.

Ранее глава РПЛ и судейского комитета подверг критике судейство в матче «Ростов» — «Спартак».

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Все комментарии
Aris
Aris
вчера в 13:00
Это тот человек, который приложил и руки и еще кое что к развалу Спартака! Прошло много времени, но заложенные ...... продолжают действовать. Да и преемственность еще есть ......
РемаркБулгакыч1972
РемаркБулгакыч1972
вчера в 10:45
Жаль, что Валера и с бюджетом и игроками так и не взял Спартаку золото в своё время.Можно было бы ещё попробовать, да жаль при Федуне его боюсь не вернут.
stavr74
stavr74
вчера в 08:55
Стесняюсь спросить , а когда ты рулил клубом ,
как директор и как тренер - ВО что ИГРАЛ СПАРТАК
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 00:56, ред.
Ну Георгич немного преувеличивает силу Спартака, дабы победа показалась более значимой. Сила этого коллектива проявляется не так часто как хотелось бы.
протон
протон
вчера в 00:16
Спартак при Ваноле реально очень очень плох,намного хуже чем при Португальце
Хотя Валера мог бы тоже вспомнить, что у него бюджеты были не меньше. И команда покрепче. А поражений от аутсайдеров наберется полная авоська. Да и суперигры не было особо никогда. Неплохие результаты были. Но и не золото. Так что такими заявлениями и себе можно укор поставить ) хотя всегда к нему с симпатией отношусь.
протон
протон
вчера в 00:14
С одной стороны, конечно, надо забивать свои моменты. К Соболеву и Бакаеву только один вопрос - как?!
Но с другой стороны, Валера вывел на поле сборную дельфинария. Если по второму пенальти вопросов нет, то первый - просто цирк. Весь матч вместо игры в футбол соревновались в фигурном нырянии. Особенно позабавил Калинин, который всё время, пока был на поле, запрыгивал на спину Кофрие, изо всех сил пытаясь изобразить, что тот его локтем ударил.
Да и отмена гола Игнатова - нам упорно рассказывали, что если мяч попал в руку и тут же забит гол, то его отменяют, а если мяч попал в руку, судья не свистнул и атака продолжилась и произошло ещё несколько действий, то гол засчитывается. Но тут вдруг что-то изменилось? Резко поменялись правила?
протон
протон
вчера в 00:14
Месть-блюдо,которое подают холодным(с)
протон
протон
вчера в 00:13
Ванолли гений! Он придумал гениальную тактику навешивать на дельфина
Palex
Palex ответ NYJ (раскрыть)
24 апреля в 23:47
Ну как всегда. Все у Спартака кругом виноватые, кроме тренеров и игроков.
NYJ
NYJ ответ sv_1969 (раскрыть)
24 апреля в 22:30
Я же не только о Федунах написал
ABir
ABir
24 апреля в 22:25
Нельзя сегодня было не помогать Карпину, он тренер сборной
Союзник противников
Союзник противников
24 апреля в 22:10
ПРивычные спартаковские тёрки.Известно ведь,что бывших мясоедов не бывает.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
24 апреля в 22:06
согласен, задрал нос и вероятно потеряет фарт, но удачи ему, всё равно.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
24 апреля в 21:58
Я понимаю,что каждому из нас свойственно ошибаться,чтобы исключить случаи неоправданных ошибок,ввели VAR,,но сегодня и это не помогает,причём в ряде случаев наоборот провоцирует на совсем другое решение...и ты задумываешься,а для чего всё это,кому это надо,кто за всё заплатил,на чьей улице праздник...и понимаешь,что за всё заплачено,за всё проплачено..и,против лома нет приёма...
sv_1969
sv_1969 ответ NYJ (раскрыть)
24 апреля в 21:52
Да причем тут спутница? Она говорит то что ей сказали! А у пацанов должна быть стрессоустойчивость! Федун сам визжал что с чемпа снимется но не снялся))
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
24 апреля в 21:48
Футбол в РПЛ и так не блистал...мягко говоря,но с таким судейством как в Ростове,его просто уничтожат,уничтожат в веру и честность.Я пргсто поражён,неужто в России всё так корумпированно?
nggpa9b7tc2g
nggpa9b7tc2g
24 апреля в 21:38
Карпин, хватит вонять...
Василий 50
Василий 50
24 апреля в 21:36
Ну вот и высказался...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
24 апреля в 21:34
Карпин, ты-то чего достиг
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
24 апреля в 21:23
Маленькая собачка по жизни ...щенок,так и Валера Карпин,он даже против клуба,который дал ему дорогу в жизнь,в футбол,в большой спорт,не нашёл нужных,правельных слов в адрес ,,Спартака,,.Это говорит о низости этого человека.В любой ситуации ты должен помнить и свято чтить свои корни,тот клуб,тех людей которые дали тебе путь в жизнь.Одним словом ...козёл,и грош ему цена.
NYJ
NYJ ответ NYJ (раскрыть)
24 апреля в 21:00
А Валерию Георгиевичу надо поаккуратнее с высказываниями, сборную не на всю жизнь отстранили
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
24 апреля в 20:56
Зря Валера
NYJ
NYJ
24 апреля в 20:55, ред.
Не знаю, но на мой взгляд Спартак может на многое претендовать, если .... если от него отстанут, и болельщики простые, и болельщики публичные, и футбольная общественность, и комментаторы, и спутница Федуна, дайте спокойно команде поработать, а то много требований и внимания, нормальная игра, брака не так много, нет везения, но просто понаблюдайте, мне рисунок игры у Спартака нравится из тех игр, что видел.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
24 апреля в 20:53
Рос футбол это забил один мяч и ушел в оборону,кроме Спартака Романцева но то Спартак умер а это не Спартак а просто буквы.
ЧиП
ЧиП
24 апреля в 20:37
Ой Валера жучара!
Такую ху🤬ню нести, но его понять можно у людей много пороков.
Он забыл когда тренировал Спартак, то первый выдвинул версию о заговоре. Что изменилось? А! Свистеть стали в его пользу, сразу амбиции выросли. Ну ну
halfbeek
halfbeek
24 апреля в 20:31
Валера забыл как в его бытность играли. Забыл что три дня назад Спартак играл в кубке против ЦСКА. Посмотрел бы я на Ростов в похожей ситуации.
Трезвый повар
Трезвый повар
24 апреля в 20:30
Карпин как тренер очень вырос в последние годы. Он вернулся в Ростов в марте когда команда была на 14 месте и за месяц одержали 5 побед
А ведь перед самым его приходом Ростов покинули сразу 6 легов
nikoladolgov
nikoladolgov
24 апреля в 20:19
Валера верим !
А вообще вернуть Спартак Романцеву и все наладится !
санек002
санек002
24 апреля в 20:16
ТАК ИХ ВАЛЕР!ЗАЖРАВШИХСЯ!
старина
старина
24 апреля в 20:13
Валера,у тебя было больше возможностей,но ты умудрялся в рамке держать джанаева,который сам себе закидывал мячи с конями и в результате профукали чемпионство
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