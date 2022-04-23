В десятый раз подряд. Рекорд «Баварии» и «выжженная земля» в Германии

1650745109

вчера, 23:18

«Бавария» снова выиграла чемпионат Германии. «Соккер.ру» — о доминировании мюнхенцев.

«Бавария» берет свое

От матча против дортмундской «Боруссии» вряд ли кто-то ожидал откровений и сенсаций. Не в том положении команды, которые подходили к этой игре с разницей в девять очков в пользу мюнхенцев. И сама игра не содержала множества интриг. Она прошла в целом под контролем «Баварии» и даже под ее диктовку. Причем мюнхенцам не нужно было вытворять что-то невообразимое и устраивать футбольное пиршество. Главный секрет – использовать максимально ошибки противника и не совершать своих.

Например, в первом тайме «Бавария» пробила по воротам соперника четыре раза и дважды попала в створ. Оба удара стали голами. В первый раз Гнабри подкараулил отскок после розыгрыша углового и эффектно пробил вторым касанием с линии штрафной. Во второй раз баварцы, которые стандартно устраивали высокий прессинг, накрыли передачу Загаду, Мюллер выкатил на Левандовски, а Роберт расстрелял ворота. Не было вскрывающих сумасшедших комбинаций. Просто бей по воротам и забивай, бери свое, используй превосходство в классе.

Даже когда «Боруссия» в начале второго тайма взбрыкнула, провела неплохой отрезок и отыграла один мяч после реализованного Джаном пенальти, «Баварию» это не поколебало. И в конце игры она добила противника усилиями Мусиалы, который снова подкараулил ошибку дортмундцев. Просто эти команды на разных планетах. Даже если мы говорим о втором клубе Бундеслиги. Причем о втором с большим отрывом от остальных.

Рекорд «Баварии»

Дортмундская «Боруссия» воспринимается многими как главный конкурент «Баварии» на протяжении многих последних лет. Может быть, в глобальном плане в некоторые сезоны так и получается. Но не в плане индивидуального противостояния этих команд. Тут «Бавария» своих дортмундских оппонентов «выносит» без стеснения.

Нынешняя победа над «Боруссией» со счетом 3:1 стала седьмой подряд для «Баварии» в матчах с дортмундцами. «Боруссия» не просто не может победить – она даже вничью не способна сыграть с мюнхенцами в последние годы. В последний раз она не проиграла «Баварии» в ноябре 2018 года, когда сумела выиграть дома со счетом 3:2.

Интересен более масштабный рекорд «Баварии». Она выиграла чемпионат Германии в десятый раз подряд. Тем самым стала рекордсменом среди клубов топ-пяти европейских лиг. Ранее она имела поровну титулов подряд с «Ювентусом». У туринцев рекордная серия титулов продолжалась девять лет.

К слову, во Франции отнюдь не ПСЖ имеет рекордную серию, а «Лион», который в годы своего доминирования брал чемпионство семь лет подряд. В Испании рекорд у «Реала» — пять чемпионств, а вот в Англии никому надолго не удается удержаться на вершине. Самая длинная серия составляет всего три года, и в последний раз ее исполнял «Манчестер Юнайтед».

Отдельный внутренний рекорд с этим титулом побил Томас Мюллер. 32-летний полузащитник выиграл чемпионат Германии в 11-й раз. И это рекорд для Бундеслиги. Он свидетель и участник всех титулов «Баварии» с 2010 года.

И он, кстати, всего на пару лет младше главного тренера баварцев Юлиана Нагельсманна, который стал самым молодым наставником «Баварии», выигравшим Бундеслигу. Но не самым молодым тренером, сделавшим это в принципе. Рекорд все еще принадлежит Маттиасу Заммеру, который в 2002 году выиграл чемпионат Германии с «Боруссией» в 34 года и 8 месяцев. Нагельсманн старше тогдашнего Заммера на один месяц.

Не как ПСЖ

Почему-то модно было какое-то время критиковать ПСЖ . Дескать, парижане с катарскими владельцами и их миллиардами совершенно угробят футбол во Франции, убьют там интригу. Однако за время доминирования парижского клуба, чего отрицать не получится, возникали перерывы. И вызваны они были скорее тем, что ПСЖ изначально затачивался под задачи в Лиге чемпионов.

Понятно, что при этом уровень исполнителей позволял бы легко выигрывать Лигу 1, где конкуренция куда ниже. Однако это одновременно становилось и проблемой для ПСЖ . Ведь почти все звезды там – из-за границы. И им глубоко плевать на чемпионат Франции, у них нет к нему никакого интереса. «Не для „Реймса“ подписывали Неймара и Месси». Вместе с тем «Реймс» и остальные пользовались этой недооценкой, что давало сюрпризы, например, как чемпионский титул «Лилля» в прошлом году.

У «Баварии» все по-другому. Этот клуб не создавался силами извне под глобальные задачи. Это выращенный в самой Германии монстр, который ровно так же убивает интригу, даже сильнее, поскольку питается внутренними силами. Парижанам чаще всего не интересны звезды «Марселя» и «Лиона».

А вот «Бавария» не прочь «полакомиться» лидерами других клубов Бундеслиги. Да даже ее уничтожающий все на своем пути Левандовски – из дортмундской «Боруссии». Добившись в какой-то момент ресурсного доминирования, «Бавария» воспользовалась этим не для того, чтобы накапливать силы из внутренних резервов и из-за границы, а чтобы высасывать новые ресурсы из стана конкурентов. И это создало колоссальный раскол в Бундеслиге.

Левандовски и Холанну нужно уходить

А еще матч «Баварии» с «Боруссией» и вообще вся обстановка в Бундеслиге показала, почему ее главным звездам, которые участвовали в этом поединке, нужно менять чемпионат. Стоило «Баварии» оступиться в Лиге чемпионов, вылетев от «Вильярреала», как она пропала с радаров, и никому уже не интересны бомбардирские подвиги Левандовски. Еще вчера все переживали за то, что он несправедливо не получил «Золотой мяч», а уже сегодня в сторону поляка никто не смотрит.

Потому что закрыли шведы в матчах плей-офф отбора чемпионата мира, потому что закрыли защитники «Вильярреала». А открытые для него ворота в обороне команд Бундеслиги никого не впечатляют. Это глубоко для внутреннего потребления и обеспечивается уже описанным общим доминированием «Баварии» надо всеми. Мы сейчас не говорим о том, что в том же ПСЖ как-то по-другому. Там то же самое. Но Месси и Неймар проявляли себя ранее в более конкурентной среде, а Мбаппе еще предстоит этот вызов. Вот Левандовски сделать бы то же самое.

Как и Холанну, который оказался в другом лагере, но с примерно теми же ощущениями. В матче с «Баварией» Эрлинг себя не проявил. Его бомбардирский ритм сбивался в этом сезоне травмами. А предыдущие достижения не котируются без выполнения реальных трофейных задач. Поэтому Холанну крайне необходимо вырваться из закрытого общества Бундеслиги и показать себя в другом чемпионате. И тут тоже скажется «эффект пылесоса» от «Баварии».

Только в данном случае он будет работать на «выдувание». На удаление звезд других клубов из чемпионата Германии. Потому что они не могут добиться успеха со своими командами. И их альтернатива – либо присоединиться к «сборной Бундеслиги» из Мюнхена и стать первыми парнями на деревне, либо поступить более рискованно, но и с большим профитом в случае успеха – уехать за границу.