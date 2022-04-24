«Не стоит списывать „Динамо“». Тарханов — о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший тренер ЦСКА высказался о матче «армейцев» в 26-м туре РПЛ против «Динамо» (1:0).

Первый тайм команды провели в режиме разведки, играли надежно и без обострений. Во втором тайме ЦСКА стал пользоваться ошибками «Динамо», что позволяло убегать в контратаки, в результате которых и был забит гол. Матч получился интересным, конечно, обе команды смотрелись здорово. Не думаю, что у ЦСКА был кризис, просто так бывает, что в отдельные дни что-то не получается. Завершена ли чемпионская гонка? Думаю, пока нет. Завтра посмотрим, как сыграет «Зенит» в Краснодаре, все может быть. Борьба за медали будет до самого конца сезона, но не стоит списывать «Динамо» со счетов. Они еще поборются.