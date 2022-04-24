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«Не стоит списывать „Динамо“». Тарханов — о чемпионской гонке в РПЛ

24 апреля 2022, 22:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о матче «армейцев» в 26-м туре РПЛ против «Динамо» (1:0).

Первый тайм команды провели в режиме разведки, играли надежно и без обострений. Во втором тайме ЦСКА стал пользоваться ошибками «Динамо», что позволяло убегать в контратаки, в результате которых и был забит гол. Матч получился интересным, конечно, обе команды смотрелись здорово. Не думаю, что у ЦСКА был кризис, просто так бывает, что в отдельные дни что-то не получается. Завершена ли чемпионская гонка? Думаю, пока нет. Завтра посмотрим, как сыграет «Зенит» в Краснодаре, все может быть. Борьба за медали будет до самого конца сезона, но не стоит списывать «Динамо» со счетов. Они еще поборются.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 06:06
Поживём - увидим.
Птица Феникс
Птица Феникс
24 апреля в 23:38
Нет, может быть, да.
Cat01
Cat01
24 апреля в 23:33
Скоро будет ответ
beefs
beefs
24 апреля в 23:07
ох уж этот чемпионат...
ermak6848
ermak6848
24 апреля в 23:03
Дерби состоялось. Армейцы были лучше..
С Победой фк ЦСКА!!!
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