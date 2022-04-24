«Спартак» не увёз очки из Ростова. Споры о судействе меркнут на фоне игры красно-белых

1650819594

вчера, 19:59

Драматичная развязка.

«Спартак» проспал старт

За «Ростовом» однозначно остался дебют матча. Спартаковцы по какой-то причине не смогли сразу настроиться на игру. Тут можно сделать отсылку к тому, что они проводили всего несколько дней назад очень затратный с точки зрения сил и эмоций матч Кубка России с ЦСКА , который выиграли. Потом была дорога. Переключиться не так просто. И вот эти первые минут 15 потребовались красно-белым как раз на то, чтобы осознать, что началась уже другая игра.

Отчасти об этом свидетельствуют и слова Ваноли после матча. Он сразу вспомнил игру с армейцами:

Мы понимали, что после матча с ЦСКА , где отдали много сил, нам будет непросто. Нужно было проявить больше внимания. Не получилось. Это будет нам уроком.

Причем опасные моменты, попадание Калинина в крестовину не дали понять «Спартаку», что что-то не так. Пробуждающим стал гол Тугарева, который был забит до безобразия просто. Чернов в своей штрафной держался на почтительном расстоянии, следя за тем, как соперник смещается и подрабатывает себе мяч под удар. Прилетевший на помощь Чернову Кофрие тоже занял какую-то странную полупозицию.

Возможно, все завершилось бы для «Спартака» более плачевно еще раньше, если бы не техника, показанная Соболевым. Ведь буквально через три минуты после пропущенного мяча Александр на линии вратарской выловил с Сильяновым на плече одним касанием мяч, развернулся, и вторым касанием послал его мимо вратаря. Тем самым «Спартак» вернулся в борьбу, не имея фактически к тому предпосылок по дебютному отрезку.

Фантомные голы «Спартака»

Достаточно массивный отрезок игры, несмотря на яркий итоговый сценарий, каким он представляется, вышел не самым зрелищным. Особенно это касается второй части первого тайма – после гола Соболева. Было много единоборств, пауз, низкая скорость. Но вместе с тем моменты для взятия ворот возникали. Вспыхивали эмоции и от некоторых единоборств, падений в штрафной. В игре со «Спартаком» судья не мог не оказаться одной из центральных фигур. И он тоже имеет отношение к фантомным голам красно-белых.

Мяч еще дважды при счете 1:1 побывал в воротах «Ростова». Причем оба раза после достаточно красивых комбинаций. В первом случае удар Игнатова головой пришелся в штангу, а Жиго затолкнул его в сетку из офсайда. Тут вопросов нет. Вот во втором случае претензий к арбитру может быть больше. В завершении атаки Бакаев исполнил шикарный проникающий пас к воротам, а Игнатов поразил цель.

Но ВАР вмешался в эту историю. Где-то в самом начале атаки оказалось, что мяч попал в руку Игнатову. И это стало поводом для отмены гола. Даже если эпизод был недостаточно далек по времени от самого гола, почему-то судей не смутило, что попадание мяча в руку случилось рикошетом от головы Мелехина, который к тому же сам нарушал правила, оседлав Игнатова. И в этом эпизоде фактически «Ростов» выиграл мяч, пусть сразу же потерял. Эта запутанность вылилась в трактовку, при которой нарушавшие правила ростовчане в итоге лишили «Спартак» гола – парадоксальная ситуация. Впрочем, наверное, еще будут разъяснения от арбитров.

Впрочем, даже без отсылок к судейству «Спартак» мог спасти игру. Фантомные голы – это не только отмененные, но и чудом не забитые. Таких было как минимум два. И оба – у красно-белых. Когда прострел Рассказова Соболев в упор не смог замкнуть точно в ворота, и когда прострел уже самого Соболева в упор замыкал Бакаев, но не пробил Песьякова. В обоих случаях не забить было сложнее. Но ребята справились.

Два пенальти и схема спасения «Спартака»

Во втором тайме в ворота «Спартака» было назначено два пенальти. Вообще, падения ростовчан в штрафной Максименко вызывали всякий раз массу эмоций со всех сторон. А Мешков, кажется, сам не определился, когда им верить, а когда нет. Например, Щетинину дважды не поверил. Причем один раз, в самом начале матча, даже показал ему желтую карточку за симуляцию. Позже Щетинин падал еще и просил пенальти, но Мешков почему-то второе предупреждение не показал. И дело не в том, что его очень хотелось увидеть, а скорее в том, что нужно соблюдать последовательность. И было опрометчиво так легко давать желтую в самом начале игры – потому что потом могла быть масса поводов для похожих решений.

Не поверил рефери и падению Полоза в борьбе с Кофрие. Но пришлось передумать, когда к экрану позвал ВАР. Мешков, наверное, себя не очень уютно ощущал, когда на экране повтора видел, что сам располагался вплотную к эпизоду. Но не решился без подсказки указать на «точку».

Оказавшись в положении отыгрывающегося во второй раз, Ваноли принял решение перестроить схему и выпустил Николсона с Литвиновым. Схема действительно перестроилась, но игра еще больше наполнилась сумбуром и хаосом. Вероятно, в этом был какой-то замысел и управляемый план. Даже Карпин после игры отметил, насколько его удивил такой подход соперника:

Мои ребята молодцы. Выиграли, пытались играть в футбол, выходили из обороны за счет коротких передач. «Спартак» удивил тем, что с такими игроками, за такие деньги, играет забросами на Соболева с подбором мяча затем. Это удивляет.

Но и такой подход принес «Спартаку» спасение. Так казалось после отличного дальнего удара Литвинова, который на 90-й минуте сделал счет равным. Однако к тому времени Мешков, поняв, видимо, что комментариев от Салиховой не избежать уже, осмелел, а защита красно-белых снова утратила концентрацию. На этот раз махнул подножку внезапно выросшему на границе штрафной Сильянову Жиго. И рефери не стал оглядываться на ВАР – мигом назначил пенальти. На 93-й минуте. Пусть без Полоза и Комличенко за одиннадцатиметровый «Ростову» было более боязно, Али Соу не подвел и вывел команду Карпина в третий раз вперед.

Цифры

Если рассуждать сухо о цифровых показателях игры, то бросается в глаза невысокая точность передач. У обеих команд она ниже 80 процентов. И если у «Ростова» она почти достигает этого показателя, то у «Спартака» она ближе к значению, при котором каждый четвертый пас был неточным. Вероятно, это следствие как раз той тактики, о которой говорил Карпин.

Мячом в итоге чуть больше владели спартаковцы – почти 52 процента. Но этот показатель по ходу матча не раз менялся и замер на этой отметке, потому что «Спартаку» дольше приходилось оказываться в положении того, кому сильнее нужно забивать и спасаться. «Ростов» в таких случаях отдавал контроль мяча и оставался в режиме ожидания контратак. По ударам в итоге ростовчане оказались активнее – 13 против 12. Они были и точнее – 4 против 3. А самым бьющим стал Полоз с четырьмя попытками. У Соболева – три.

Но самые главные цифры – глобальные. «Спартак» и «Ростов» подходили к матчу с равным количеством очков. Теперь красно-белые единолично сидят на десятом месте. Они выиграли только один матч из шести последних – у «Арсенала» три тура назад. А для «Ростова» победа стала четвертой подряд. После возвращения Карпина команда провела семь матчей, выиграв пять из них и лишь раз проиграв. Не зря после этого матча довольный Полоз сказал в интервью, что все изменилось, потому что тренер вернулся, и игра стала понятнее.