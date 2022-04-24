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Шварц: «Доволен игрой „Динамо“. Были хорошие моменты, не хватало чуть-чуть»

24 апреля 2022, 22:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мыслями после поражения от ЦСКА (0:1) в 26-м туре РПЛ.

Хотелось бы поздравить своего коллегу, главного тренера ЦСКА, с победой.

Если говорить о качестве нашей игры, то я ей удовлетворен. Мы дисциплинированно сыграли в первом тайме, не давали сопернику создать моменты. Я считаю, что во втором тайме мы контролировали ход игры, особенно в первые 20 минут. У нас были хорошие моменты, которые мы создавали у ворот соперника.

Если говорить в целом, то качеством игры я доволен. Иногда нам не хватало совсем чуть-чуть. Стоит отметить, когда Тюкавин попал в штангу. Но мы довольны игрой.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 10:21
Красивая игра без чемпионства- титул на ветер. Думает его словам кто-то поверит.
Gotlib
Gotlib ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 07:24
Мог бы даже попытаться сыграть чисто в подкате, а не бежать бесцельно за нападающим ЦСКА.
ОПС
ОПС
вчера в 06:21
Доволен - это хорошо. Проиграли - это плохо.
112910415
112910415
вчера в 05:20
ну и хорошо, что доволен
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 02:29
В этом сезоне, Зенит борется сам с собой и сам себе создает проблемы. Вот от такого Динамо как сейчас, Питер должен был уже оторваться на 10 очков. И, давайте на Вы, тыкать незнакомому человеку- дурной тон.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 02:20, ред.
Посмотри в таблицу...
У кого больше всех очков...??
И это ещё игра в запасе...

А на "дядю" пусть надеются те...кто без него их набирать не умеет...но зато с 20-го тура про "чемпионство" говорит...))
Capral
Capral
вчера в 01:16
Пересмотрел еще раз голевые моменты. У Динамо, вообще ничего не было, если не считать корявого удара в штангу, да и то, с внешней стороны. У ЦСКА- три железобетонных момента. О чем физручина говорит....
Capral
Capral ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 01:01
А он про ваши моменты даже не вспоминает. Он штангу вспомнил. Ох и примитивист.....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:00
Армейцы забили , а вы нет, потому и проиграли - это бывает.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 00:52
Зенит сам должен очки набирать, а не надеяться на дядю....
Capral
Capral
вчера в 00:49
Протоша, мне очень приятно, что ты- прилежный мальчик, наконец-то понял, кто есть "ху". А ведь я об этом, давно говорю....
Capral
Capral
вчера в 00:46
Если тренер- НЕДОРАЗУМЕНИЕ, он обязательно вспомнит удар в штангу. А еще, он вспомнит про свой утренний "стул". Вот, это, друзья, и отличает физрука от профессионала...... Мне, даже добавить больше нечего.
протон
протон
вчера в 00:30
Я конечно рад,что вы довольны игрой своей команды,беда в том,что болельщики недовольны, команда не играет уже давно,это не игра,это какая то бесполезная беготня по полю,без мыслей,без комбинаций,без тактики.
Futurista
Futurista
24 апреля в 23:59, ред.
Чем доволен Шварц непонятно...защитник Динамо должен был валить Эджуке до линии штрафной...получил бы красную и гола бы не было...вдесятером могли бы и победить и вничью сыграть и проиграть...а так банка и попробуй отыграйся)...это был бы классический фол последней надежды...защитник Динамо сыграл в джентльменство и убил последнюю надежду)...
VeniaminS
VeniaminS
24 апреля в 23:41
Игра была достойна ничьи.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
24 апреля в 23:19
А промах Эджуке мимо пустых ворот, а выход Зайнутдинов один на ОДИН? . По моментам 3:1 в пользу ЦСКА
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 апреля в 22:58
В Зените тоже все довольны игрой Динамо.....
Cat01
Cat01
24 апреля в 22:28
Счёт по игре
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 22:28, ред.
Сегодня вообще не было футбола ⚽️ у двух команд.
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