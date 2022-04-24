Шварц: «Доволен игрой „Динамо“. Были хорошие моменты, не хватало чуть-чуть»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мыслями после поражения от ЦСКА (0:1) в 26-м туре РПЛ.
Хотелось бы поздравить своего коллегу, главного тренера ЦСКА, с победой.
Если говорить о качестве нашей игры, то я ей удовлетворен. Мы дисциплинированно сыграли в первом тайме, не давали сопернику создать моменты. Я считаю, что во втором тайме мы контролировали ход игры, особенно в первые 20 минут. У нас были хорошие моменты, которые мы создавали у ворот соперника.
Если говорить в целом, то качеством игры я доволен. Иногда нам не хватало совсем чуть-чуть. Стоит отметить, когда Тюкавин попал в штангу. Но мы довольны игрой.
У кого больше всех очков...??
И это ещё игра в запасе...
А на "дядю" пусть надеются те...кто без него их набирать не умеет...но зато с 20-го тура про "чемпионство" говорит...))
У кого больше всех очков...??
И это ещё игра в запасе...
А на "дядю" пусть надеются те...кто без него их набирать не умеет...но зато с 20-го тура про "чемпионство" говорит...))