«Динамо» рановато в чемпионы. ЦСКА остановил преследователя «Зенита», выявив слабости бело-голубых

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вчера, 22:33

ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби и помог «Зениту». «Соккер.ру» — о противостоянии, судьбу которого решил Эджуке.

Груз ответственности

Первый тайм матча получился откровенно скучным. Кто-то назовет это странным словосочетанием «тактическая борьба», но в целом выглядело все так, словно ЦСКА и «Динамо» очень боятся друг друга, не хотят рисковать, делать первый шаг и ждут, кто решится на активные действия раньше. Поэтому остротой зрителей они не радовали, движения не хватало, креативных решений вообще не принималось.

Пару раз на скорости ЦСКА прорывал фланг обороны «Динамо» с ударами с острого угла. Но это совсем не тянуло на остроту, соответствующую статусу противостояния. Как и дальние робкие удары. После перерыва дело пошло пободрее, удар Фомина даже заставил Акинфеева совершить прыжок. Но в целом игре не хватало раскачки. Встряхнуть ее мог забитый мяч. Но откуда ж его было взять при таких излишне аккуратных действиях в атаке? Правильно: из замен.

Работа с заменами

Тут стоит отметить ключевое значение, которое сыграло тренерский выбор в обоих случаях. Можно смело признавать, что стартовые атакующие сочетания не работали ни у ЦСКА , ни у «Динамо», из чего и складывалась унылая в плане остроты картина первой части встречи. В таких условиях было важно своевременно принять смелое решение. И если на поле никто на это не решался, оно пришло с тренерской скамейки.

Не дождавшись исхода часа игры, Березуцкий убрал с поля Языджи. Весьма неожиданное решение. Точнее, оно справедливо в той части, что турок совершенно не был заметен. Но он уже за короткое время пребывания в ЦСКА наработал себе такую репутацию, что таких игроков обычно держат на поле до последнего, веря в способность сотворить гол на ровном месте и вытащить игру. И такая способность у него есть. И сам он осознает свой статус.

Тем неожиданнее было решение Березуцкого. Вероятно, на этот шаг его подтолкнул тот факт, что постепенно «Динамо» стало придавливать армейцев. И у тех возникла необходимость как-то вырываться из-под пресса на высокой скорости. Свежий Эджуке для этой цели подходил идеально. Собственно, при его участии были созданы два самых опасных момента у ЦСКА , один из которых стал голевым.

Тут можно отдельно сказать о неосмотрительности Евгеньева, который допустил две грубейшие ошибки. В том числе после одной из них и случился голевой забег Эджуке. Но любой гол – это чья-то ошибка. Сыграй Евгеньев так, как должен был – без чего-то сверхъестественного, у Чидеры шансов убежать стало бы гораздо меньше.

После пропущенного мяча о заменах вспомнил и Шварц. Но, кажется, было уже поздновато. Его атакующая связка со старта не работала, и если Березуцкий решился первым сделать шаг, то Шварц тянул с выходом Тюкавина и Лесового. В конечном счете им удалось добавить остроты, когда они сменили Смолова и Макарова. Тюкавин вообще мог спасти игру, но попал в штангу.

Безусловно, Шварц гораздо лучше остальных знает, кто и как готов в его команде. И руководствуется своим знанием изнутри в принятии решений. Однако это не мешает рассуждать о совершенных ошибках и недоработках, которые могли повернуть игру по другому пути. Ведь не промахнись в подкате Евгеньев, не угадай Березуцкий с выходом Эджуке и попади Тюкавин на пару десятков сантиметров правее, мы бы уже рассуждали об обострении в чемпионской гонке и победе «Динамо».

Цифры

«Динамо» в большей степени было заточено на удары из разных позиций. Частили с дальними попытками. Но острыми в целом их сложно было назвать. В первом тайме у «Динамо» было восемь ударов, причем три в створ, а у ЦСКА всего четыре удара с одним попаданием в створ. После перерыва армейцы прибавили в точности своих попыток, поэтому закончили игру с 11 ударами, из которых пять были точными, а у «Динамо» из 17 попыток так и осталось три, пришедшиеся в створ.

Владел мячом ЦСКА чуть больше – 55 процентов времени. В основном процент был набит в скучном первом тайме, когда он превышал значение в 61. За второй тайм «Динамо» немного поправило картину. Но куда важнее точность пасов. Она оказалась низкой у обеих команд. У ЦСКА едва приблизилась к 79 процентам, а у «Динамо» составила 75 процентов, то есть каждый четвертый пас оказывался неточным. Это критически важно для команды, которая исповедует быстрый комбинационный футбол. Этой комбинационности как раз и не хватило.

Что будет дальше

В чемпионской гонке интрига практически умерла. «Динамо» упустило возможность приблизиться к «Зениту» и оказать на него давление перед матчем петербуржцев с «Краснодаром». Теперь финал чемпионата не за горами и можно посмотреть на горизонт, так сказать, чтобы понять, насколько велики шансы увидеть острую борьбу за титул в оставшихся турах. Довольно популярно мнение, что интриги не было и до матча с ЦСКА , и несколько туров назад, хотя динамовцы вроде как по пятам преследуют «Зенит». В силу разницы ресурсов, прежде всего.

Сейчас между «Зенитом» и «Динамо» три очка. У «Зенита» впереди игра против «Краснодара», который не блещет. Если петербуржцы победят, отрыв достигнет шести очков за четыре тура до конца чемпионата. А после этого у «Зенита» впереди матчи с «Локомотивом» и «Химками» дома, со «Спартаком» и «Нижним Новгородом» на выезде. Потенциально проблемными могут стать игры с московскими клубами.