Сёмин: «„Ростов“ был сильнее „Спартака“ во всех компонентах»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин высказался о победе ростовчан над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ (3:2).
«Ростов» в целом был сильнее «Спартака» во всех компонентах, потому что команда была организована, была ясная идея от тренера, которую реализовывали футболисты. В «Спартаке» я этого не видел. Красно-белые больше надеялись на случай, на длинную передачу на Александра Соболева. «Спартак» не диктовал ход игры, поэтому победа «Ростова» закономерна.
Другое дело — судейский вопрос, моменты были в этой игре и в предыдущем матче дня «Химки» — «Крылья Советов». Проблемы существуют, но я думаю, что президент РПЛ и председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц справится.
Ранее Хачатурянц подверг критике судейство в матче «Ростов» — «Спартак».
Во втором тайме у Спартака было два 100% момента. Плюс отменили гол Игнатова, усмотрев руку после фола защитника Ростова. А сам Ростов во втором тайме забивал с двух пенальти (один из которых весьма спорный). Кто и в чём тут лучше был? В Сёмине говорит симпатия к Ростову и Карпину.
Во втором тайме у Спартака было два 100% момента. Плюс отменили гол Игнатова, усмотрев руку после фола защитника Ростова. А сам Ростов во втором тайме забивал с двух пенальти (один из которых весьма спорный). Кто и в чём тут лучше был? В Сёмине говорит симпатия к Ростову и Карпину.
Тренер был вынужден поставить в основу молодых игроков 18-20 лет. И парни оправдали доверие Карпина. Команда стала побеждать
Тренер был вынужден поставить в основу молодых игроков 18-20 лет. И парни оправдали доверие Карпина. Команда стала побеждать
Нет, не сказал бы.
Нет, не сказал бы.