Сёмин: «„Ростов“ был сильнее „Спартака“ во всех компонентах»

Бывший главный тренер «Ростова» высказался о победе ростовчан над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ (3:2).

«Ростов» в целом был сильнее «Спартака» во всех компонентах, потому что команда была организована, была ясная идея от тренера, которую реализовывали футболисты. В «Спартаке» я этого не видел. Красно-белые больше надеялись на случай, на длинную передачу на Александра Соболева. «Спартак» не диктовал ход игры, поэтому победа «Ростова» закономерна.