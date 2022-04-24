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Сёмин: «„Ростов“ был сильнее „Спартака“ во всех компонентах»

24 апреля 2022, 21:35
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин высказался о победе ростовчан над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ (3:2).

«Ростов» в целом был сильнее «Спартака» во всех компонентах, потому что команда была организована, была ясная идея от тренера, которую реализовывали футболисты. В «Спартаке» я этого не видел. Красно-белые больше надеялись на случай, на длинную передачу на Александра Соболева. «Спартак» не диктовал ход игры, поэтому победа «Ростова» закономерна.

Другое дело — судейский вопрос, моменты были в этой игре и в предыдущем матче дня «Химки» — «Крылья Советов». Проблемы существуют, но я думаю, что президент РПЛ и председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц справится.

Ранее Хачатурянц подверг критике судейство в матче «Ростов» — «Спартак».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 05:21
Правильно. А Ростов надо поздравить с победой.
1 984
1 984
вчера в 05:04
Я бы не отказался в следующем сезоне сходить на матч против Спартака. Команда из моего города как раз ведёт борьбу за выход в ФНЛ.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 05:02
Ростов с победой.
Александр Апалько
Александр Апалько ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 00:59
Что тренер, что команда ни о чём на самом деле
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 00:58
После сегодняшнего матча многие показали, кто есть кто. Юрий Павлович, ты несёшь чушь, как и Карпин. Грош цена вашим словам.
25процентный клоун
25процентный клоун
24 апреля в 23:03
мешков заряжен был и это видно даже мне, без звука. ни одной пены не было, ни одной
makkie
makkie
24 апреля в 22:39
Интересно, в каких это компонентах кроме итоговых цифр на табло?

Во втором тайме у Спартака было два 100% момента. Плюс отменили гол Игнатова, усмотрев руку после фола защитника Ростова. А сам Ростов во втором тайме забивал с двух пенальти (один из которых весьма спорный). Кто и в чём тут лучше был? В Сёмине говорит симпатия к Ростову и Карпину.
Союзник противников
Союзник противников
24 апреля в 22:12
Просто команда играла с набором игроков в форме "Спартака".
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 22:00
В этом убедилась вся страна кроме заремы и спартачей.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
24 апреля в 21:55
Чушь " вагонного " . Спартак выглядел сильнее . Если бы не Мешков ...., пад.......ла ! )))))))))))
Трезвый повар
Трезвый повар
24 апреля в 21:45
В марте из Ростова ушли 6 легов перед самым возвращением Карпина
Тренер был вынужден поставить в основу молодых игроков 18-20 лет. И парни оправдали доверие Карпина. Команда стала побеждать
ЧиП
ЧиП
24 апреля в 21:42
Семин решил "станцевать на костях". Сейчас это модно. А если была бы допустим ничья он сказал бы такое?!
Нет, не сказал бы.
monah-10
monah-10
24 апреля в 21:39
Согласен Ростов и Мешков.
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