Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Березуцкий сообщил, что три игрока ЦСКА держат пост Рамадан

24 апреля 2022, 22:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о победе своей команды в матче 26-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

Тяжёлая игра, два равных соперника. Первый тайм прошёл без моментов. Во втором тайме игра стала более открытой, появились моменты, сумели забить гол. У «Динамо» тоже были моменты, как и у нас три момента. Хорошо, что довели матч до победы.

Языджи пропустил какое-то количество тренировок, его беспокоила спина. Ему тяжело даются 90 минут. Сейчас его состояние хорошее, но сейчас Рамадан, ребята держат пост. У нас таких три игрока. Когда его держишь, играть 90 минут качественно невозможно. Кто, кроме Языджи? Сами догадайтесь, это не очень сложно, ха-ха.

Все новости
День, когда нужно поздравить Черчесова. Российский тренер досрочно выиграл чемпионат Венгрии
Вчера, 16:34Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии8
«Барса» в течение недели проиграла на «Камп Ноу» «Кадису» и «Райо Вальекано». «Реал» в одной ничьей от титула
Вчера, 12:29Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии16
«Не стоит списывать „Динамо“». Тарханов — о чемпионской гонке в РПЛ
24 апреля
«Динамо» рановато в чемпионы. ЦСКА остановил преследователя «Зенита», выявив слабости бело-голубых
24 апреляСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
Шварц: «Доволен игрой „Динамо“. Были хорошие моменты, не хватало чуть-чуть»
24 апреля
Сёмин: «„Ростов“ был сильнее „Спартака“ во всех компонентах»
24 апреля
Сортировать
Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:39
Не кушать днём ещё не так страшно, другое дело не пить. Как еще можно играть хорошо? Пусть уж отдыхают.
1 984
1 984
вчера в 06:05
Это их право.
Александр Апалько
Александр Апалько ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 00:44
Я думал, что ещё Гбамен
протон
протон
вчера в 00:29
Сложно держать пост и играть 90 минут.
ABir
ABir
24 апреля в 23:25
Они по ночам едят, после захода Солнца им можно. Береза просто не в курсе
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
24 апреля в 23:16
В что тут сложного и секретного? Это Ахметов и Зайнутдинов, оба мусульмане, они и не скрывают
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
24 апреля в 23:02
Это их личное дело, зачем это всем сообщать
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 22:45, ред.
С Праздником всех не зависимо от вероисповедания !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 