Березуцкий сообщил, что три игрока ЦСКА держат пост Рамадан

Главный тренер ЦСКА высказался о победе своей команды в матче 26-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

Тяжёлая игра, два равных соперника. Первый тайм прошёл без моментов. Во втором тайме игра стала более открытой, появились моменты, сумели забить гол. У «Динамо» тоже были моменты, как и у нас три момента. Хорошо, что довели матч до победы.

Языджи пропустил какое-то количество тренировок, его беспокоила спина. Ему тяжело даются 90 минут. Сейчас его состояние хорошее, но сейчас Рамадан, ребята держат пост. У нас таких три игрока. Когда его держишь, играть 90 минут качественно невозможно. Кто, кроме Языджи? Сами догадайтесь, это не очень сложно, ха-ха.