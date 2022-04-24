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Шикунов: «Ещё ни разу в этом году „Спартак“ не выигрывал два матча подряд»

24 апреля 2022, 15:09
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов порассуждал о предстоящем матче команды против «Спартака».

Будет интересный матч во время праздника. В Ростове любят «Спартак», придет много болельщиков. Как сложится игра — это уже другой вопрос. Двум клубам уже ничего не надо в таблице, поэтому матч будет интересным.

Не только же «Спартак» ехал в Ростов на поезде. В советские времена все так ездили и воспринимали это как должное. У «Спартака» был день на тренировку, восстановление. Им же хороший вагон выделили.

«Ростов» в выгодном положении, потому что «Спартак» принимал участие в кубковом матче с ЦСКА. У москвичей было меньше времени на восстановление, а у команды Карпина сейчас хорошее настроение, все-таки выиграли три матча подряд. «Спартак» только в последней игре одержал победу. У красно-белых нет стабильности. Еще ни разу в этом году «Спартак» не выигрывал два матча подряд — это тоже надо учитывать.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
24 апреля в 16:08
А победит Спартак...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 15:49
У спартака всего то семь побед.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ lotsman (раскрыть)
24 апреля в 15:26
У Ростова гостевая статистика лучше домашней...
7 из 10-ти поражений Ростов потерпел именно дома....
Futurista
Futurista
24 апреля в 15:16
После поездки на поезде все команды превращаются в Локомотив...
monah-10
monah-10
24 апреля в 15:13
Значит и не надо традиции нарушать.
lotsman
lotsman
24 апреля в 15:12
Ростов не простая команда. Дома играют хорошо.
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