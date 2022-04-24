Шикунов: «Ещё ни разу в этом году „Спартак“ не выигрывал два матча подряд»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов порассуждал о предстоящем матче команды против «Спартака».

Будет интересный матч во время праздника. В Ростове любят «Спартак», придет много болельщиков. Как сложится игра — это уже другой вопрос. Двум клубам уже ничего не надо в таблице, поэтому матч будет интересным.

Не только же «Спартак» ехал в Ростов на поезде. В советские времена все так ездили и воспринимали это как должное. У «Спартака» был день на тренировку, восстановление. Им же хороший вагон выделили.