Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Осинькин: «Судейство держало нас в напряжении. Не могу быть им доволен»

24 апреля 2022, 16:42
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки4 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Химок» (1:4) в матче 26-го тура РПЛ.

Первый тайм играли с преимуществом. Такого итогового результата по первому тайму предсказать было сложно. Есть много ситуаций, которые могут перевернуть игру с ног на голову, и сегодня это произошло: пенальти, карточки, все на тоненького. В нашу сторону прилетело все, что можно. Наверное, мы должны были быть более организованными. По тому, как изначально складывался матч, мы должны были выигрывать.

Судейство держало нас в напряжении. Не могу быть им доволен. Сейчас абсурд в правилах: Бейл играет в мяч, а потом попадает в Мирзова, случайно. В чем его вина? В каждом туре есть подобное удаление. И это не крик души. Все тренеры об этом между собой говорят.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
24 апреля в 18:06
Да, нужно подавать, и на владельца "Химок" в лице Московской Области, даже можно конкретно губернатора Воробьева А.Н.. Можно даже прямо по партийной линии (тем более, что их позиция, что они партия дел, просят обращаться по всем вопросам), можно до Президиума ЕР дойти, до верха, там ее может рассмотреть один из руководителей ЕР, например, член Президиума ЕР губернатор МО Воробьев А.Н.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 апреля в 17:40
На 50-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1) арбитр Алексей Матюнин ошибочно засчитал взятие ворот гостей. Резиуан Мирзов дернул за руку соперника, выиграл борьбу за мяч и отправил его в сетку.

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Егор Болховитин в действия судьи не вмешались.
протон
протон
24 апреля в 17:34
Подавать жалобу на гл.арбитра и его приспешников!
протон
протон
24 апреля в 17:33
Абсолютно все решения односторонние, и сажал на карточку Крылья за то, что вообще Химкам даже в фолы не засчитывал

Был угарный момент в 1 тайме, когда на половине КС химчанин просто двумя руками отолкнул игрока, забрал мяч - Матюнин свисток ко рту поднес даж на автомате, но убрал обратно, увидев, что у Химок хорошая атака благодаря фолу вырисовывается

Обе жк Якубу ну такие(в первом в мяч сыграл), пенка тож странная, момент вообще заигран, у вратаря в руках мяч, а за футболку прихватили в другой стороне штрафной, Мирзов фолил при голе - даж не смотрел, Горшкова свалили в штрафной - не смотрел
Тут не только тренеры, даже болелы охреневают
О чем речь, если люди на стадионе, болельщики Химок - ржали с судьи и высмеивали его кричалками.

И снова отстранят(и то не факт) максимум на матч-два, затем приведут на Вар, затем снова в поле вернут ручных судеек для спец матча
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
24 апреля в 17:16
И удаление и пенальти - это не просто бред, это новая вилла Матюнина на берегу Крыма. Тут нечего комментировать. Пенальти при касании рукой спины при том, что эпизод никак не мог повлиять на игру и красная за игру чисто в мяч и потом легкое касание ноги.
Остапчук 67
Остапчук 67
24 апреля в 16:59
Лучше бы промолчал.
нечитайло
нечитайло
24 апреля в 16:55
Больная тема не один год
санек002
санек002
24 апреля в 16:54
крылья играли здорово,а проиграли крупно!как так?
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 16:46, ред.
Крылья Советов играли здорово.
И такое бывает в футболе.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 