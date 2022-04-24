Осинькин: «Судейство держало нас в напряжении. Не могу быть им доволен»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал поражение от «Химок» (1:4) в матче 26-го тура РПЛ .

Первый тайм играли с преимуществом. Такого итогового результата по первому тайму предсказать было сложно. Есть много ситуаций, которые могут перевернуть игру с ног на голову, и сегодня это произошло: пенальти, карточки, все на тоненького. В нашу сторону прилетело все, что можно. Наверное, мы должны были быть более организованными. По тому, как изначально складывался матч, мы должны были выигрывать.

Судейство держало нас в напряжении. Не могу быть им доволен. Сейчас абсурд в правилах: Бейл играет в мяч, а потом попадает в Мирзова, случайно. В чем его вина? В каждом туре есть подобное удаление. И это не крик души. Все тренеры об этом между собой говорят.