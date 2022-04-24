Осинькин: «Судейство держало нас в напряжении. Не могу быть им доволен»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Химок» (1:4) в матче 26-го тура РПЛ.
Первый тайм играли с преимуществом. Такого итогового результата по первому тайму предсказать было сложно. Есть много ситуаций, которые могут перевернуть игру с ног на голову, и сегодня это произошло: пенальти, карточки, все на тоненького. В нашу сторону прилетело все, что можно. Наверное, мы должны были быть более организованными. По тому, как изначально складывался матч, мы должны были выигрывать.
Судейство держало нас в напряжении. Не могу быть им доволен. Сейчас абсурд в правилах: Бейл играет в мяч, а потом попадает в Мирзова, случайно. В чем его вина? В каждом туре есть подобное удаление. И это не крик души. Все тренеры об этом между собой говорят.
Был угарный момент в 1 тайме, когда на половине КС химчанин просто двумя руками отолкнул игрока, забрал мяч - Матюнин свисток ко рту поднес даж на автомате, но убрал обратно, увидев, что у Химок хорошая атака благодаря фолу вырисовывается
Обе жк Якубу ну такие(в первом в мяч сыграл), пенка тож странная, момент вообще заигран, у вратаря в руках мяч, а за футболку прихватили в другой стороне штрафной, Мирзов фолил при голе - даж не смотрел, Горшкова свалили в штрафной - не смотрел
Тут не только тренеры, даже болелы охреневают
О чем речь, если люди на стадионе, болельщики Химок - ржали с судьи и высмеивали его кричалками.
И снова отстранят(и то не факт) максимум на матч-два, затем приведут на Вар, затем снова в поле вернут ручных судеек для спец матча
Был угарный момент в 1 тайме, когда на половине КС химчанин просто двумя руками отолкнул игрока, забрал мяч - Матюнин свисток ко рту поднес даж на автомате, но убрал обратно, увидев, что у Химок хорошая атака благодаря фолу вырисовывается
Обе жк Якубу ну такие(в первом в мяч сыграл), пенка тож странная, момент вообще заигран, у вратаря в руках мяч, а за футболку прихватили в другой стороне штрафной, Мирзов фолил при голе - даж не смотрел, Горшкова свалили в штрафной - не смотрел
Тут не только тренеры, даже болелы охреневают
О чем речь, если люди на стадионе, болельщики Химок - ржали с судьи и высмеивали его кричалками.
И снова отстранят(и то не факт) максимум на матч-два, затем приведут на Вар, затем снова в поле вернут ручных судеек для спец матча