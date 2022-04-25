Джикия: «Хочется, чтобы этот сезон быстрее закончился»

Защитник «Спартака» высказался после поражения команды от «Ростова» в матче РПЛ (2:3).

Был момент, который мы реализовали и повели в счете, но почему-то правила игры опять поменялись и гол не засчитали. Когда знаешь правила, но они почему-то не работают, немного на это разозлились и это повлияло на те моменты, которые не реализовали. Понятно, сами эти моменты не забили – моменты почти стопроцентные, но винить надо только себя.

Можем выглядеть лучше, но по каким-то обстоятельствам не получается обрести спокойствие и стабильность и немного успокоиться, чтобы показывать свое качество. Понятно, что есть ошибки как со стороны футболистов, так и не со стороны футболистов, много очков потеряно из-за этих ошибок. Но ситуация такая, что хочется, чтобы этот сезон быстрее закончился, сконцентрируемся на Кубке и хочется взять трофей.