Джикия: «Хочется, чтобы этот сезон быстрее закончился»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался после поражения команды от «Ростова» в матче РПЛ (2:3).
Был момент, который мы реализовали и повели в счете, но почему-то правила игры опять поменялись и гол не засчитали. Когда знаешь правила, но они почему-то не работают, немного на это разозлились и это повлияло на те моменты, которые не реализовали. Понятно, сами эти моменты не забили – моменты почти стопроцентные, но винить надо только себя.
Можем выглядеть лучше, но по каким-то обстоятельствам не получается обрести спокойствие и стабильность и немного успокоиться, чтобы показывать свое качество. Понятно, что есть ошибки как со стороны футболистов, так и не со стороны футболистов, много очков потеряно из-за этих ошибок. Но ситуация такая, что хочется, чтобы этот сезон быстрее закончился, сконцентрируемся на Кубке и хочется взять трофей.
а не ждать финиша
а не ждать финиша
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Джикия о «Спартаке»: «Стабильности нет. Хочется быстрее закончить этот сезон ФНЛ, начать все с чистого листа»
Пока Федун со своей шайкой не уйдёт - каждый день будет хотеться начать с чистого листа. Трофей Карреры - это вопреки, а не благодаря. Больше таких сюрпризов не будет...