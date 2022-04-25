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Джикия: «Хочется, чтобы этот сезон быстрее закончился»

вчера, 21:03

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался после поражения команды от «Ростова» в матче РПЛ (2:3).

Был момент, который мы реализовали и повели в счете, но почему-то правила игры опять поменялись и гол не засчитали. Когда знаешь правила, но они почему-то не работают, немного на это разозлились и это повлияло на те моменты, которые не реализовали. Понятно, сами эти моменты не забили – моменты почти стопроцентные, но винить надо только себя.

Можем выглядеть лучше, но по каким-то обстоятельствам не получается обрести спокойствие и стабильность и немного успокоиться, чтобы показывать свое качество. Понятно, что есть ошибки как со стороны футболистов, так и не со стороны футболистов, много очков потеряно из-за этих ошибок. Но ситуация такая, что хочется, чтобы этот сезон быстрее закончился, сконцентрируемся на Кубке и хочется взять трофей.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:11
нормально сыграть оставшиеся матчи !
а не ждать финиша
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:00
Ещё придется помучиться....
3q73memvm8vr
3q73memvm8vr
сегодня в 04:18
Хочется, чтобы в новом сезоне были улучшения
протон
протон
вчера в 23:47
Чем лучше следующий с Заремой
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:39
Лучше бы не начинался наверное думает
ABir
ABir
вчера в 22:04
Хочется конечно забыть, но как -то не забывается
протон
протон
вчера в 21:17
Вы просто не хотите играть в футбол. Зажрались от жирных контрактов. На фоне обнищавшего населения сейчас вы живете тут вообще как боги. Вам не надо играть, у вас все схвачено, будущее в ажуре. А евротурниры уже больше не беспокоят, вас также никто не купит из западных клубов. Как нибудь заберётесь повыше и дальше продолжите так играть.
Май 2023:
Джикия о «Спартаке»: «Стабильности нет. Хочется быстрее закончить этот сезон ФНЛ, начать все с чистого листа»

Пока Федун со своей шайкой не уйдёт - каждый день будет хотеться начать с чистого листа. Трофей Карреры - это вопреки, а не благодаря. Больше таких сюрпризов не будет...
Zak11
Zak11
вчера в 21:08
И что толку то? Опять будет всё так же. Команды нет толком то, смысл какой есть то вообще?
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