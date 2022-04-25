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Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»

вчера, 23:14

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал победу команды над «Краснодаром» в матче РПЛ (3:1).

Думаю, игра, в первую очередь, складывалась для нас хорошо. И всегда так бывает, когда чуть-чуть расслабляешься и думаешь, что матч уже завершен, то в определенный момент случаются небольшие провалы, залетает быстрый гол — и приходится перестраиваться. Самое главное — мы выиграли и движемся дальше, к чемпионству. Каждый год так получается, что мы проводим здесь игру, определяющую чемпиона. Думаю, сегодняшняя победа даст команде огромный импульс, чтобы мы завершили очередной год с золотыми медалями.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 05:05
Поставьте памятник Оздоеву.
протон
протон
сегодня в 00:19
Две ближайшие домашние игры "Зенита" всё решат. По регламенту при равенстве очков смотрят очные встречи, у "Зенита" преимущество - победа и ничья. Если петербуржцы в ближайших матчах победят дома "Локомотив" и "Химки", то даже математически станут чемпионами(даже при двух победах "Динамо").
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:19
А до этого импульса небыло!?
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