Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал победу команды над «Краснодаром» в матче РПЛ (3:1).

Думаю, игра, в первую очередь, складывалась для нас хорошо. И всегда так бывает, когда чуть-чуть расслабляешься и думаешь, что матч уже завершен, то в определенный момент случаются небольшие провалы, залетает быстрый гол — и приходится перестраиваться. Самое главное — мы выиграли и движемся дальше, к чемпионству. Каждый год так получается, что мы проводим здесь игру, определяющую чемпиона. Думаю, сегодняшняя победа даст команде огромный импульс, чтобы мы завершили очередной год с золотыми медалями.