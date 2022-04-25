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Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»

вчера, 23:46

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

У «Зенита» остается матч со «Спартаком», было бы красиво оформить чемпионство на поле главного соперника. Такого, мне кажется, еще в истории не было. Мы этому матчу можем придать особое значение, ведь «Спартак» не захочет, чтобы «Зенит» стал чемпионом на их поле.

Я работаю в «Зените», но, честно говоря, расстроен из-за того, что интрига так рано умирает и не доходит до конца чемпионата. Для смотрибельности чемпионата было бы гораздо интереснее, если бы было наоборот. Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата. Из-за этого вчерашний матч «Динамо» с ЦСКА расстроил.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:37
Интриги не было и не будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:22
А ещё будет интрига, попадёт ли Спартак в зону стыков...
4gj4jwz4r4f3
4gj4jwz4r4f3
сегодня в 04:36
Здесь Буланов прав
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
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Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1312090/lam-filipp-bavariya 25.04.2022
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1312133/radimov-vladislav-zenit 26.04.2022
протон
протон
сегодня в 00:18
Для этого надо кому-то из предыдущих соперников проиграть, а это совершенно незачем. Тут скорее "Спартаку" повезло - с 90% вероятностью "Зенит" приедет на матч после отмечания чемпионства, будет шанс зацепить очки.

Ну, конечно, можно из особой вредности проиграть "Химкам" (именно им, не "Локомотиву"), а потом обыграть "Спартак", но это все же слишком изысканно.
протон
протон
сегодня в 00:17
Не удивительно вместо того чтобы дать Витории спокойно поработать они наняли вместо тренера орущего парикмахера и думали что он как Карерра харизмой возьмет, вот только Карерра до этого у Конте работал тренером в сборной , да и Ваньоли просто не фартануло что багаж у Аленичева всего один был!
beefs
beefs
сегодня в 00:10
какая интрига, о чем это он: все украдено до нас...
drug01
drug01
сегодня в 00:08
Всё ещё будет...
ABir
ABir
сегодня в 00:05
Только если уравняют финансовые возможности, введут потолок зарплат, появится независимый судейский корпус, возможно возродится и интрига в чемпионате
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