Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о чемпионской интриге в РПЛ.
У «Зенита» остается матч со «Спартаком», было бы красиво оформить чемпионство на поле главного соперника. Такого, мне кажется, еще в истории не было. Мы этому матчу можем придать особое значение, ведь «Спартак» не захочет, чтобы «Зенит» стал чемпионом на их поле.
Я работаю в «Зените», но, честно говоря, расстроен из-за того, что интрига так рано умирает и не доходит до конца чемпионата. Для смотрибельности чемпионата было бы гораздо интереснее, если бы было наоборот. Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата. Из-за этого вчерашний матч «Динамо» с ЦСКА расстроил.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1312090/lam-filipp-bavariya 25.04.2022
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1312133/radimov-vladislav-zenit 26.04.2022
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1312090/lam-filipp-bavariya 25.04.2022
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1312133/radimov-vladislav-zenit 26.04.2022
Ну, конечно, можно из особой вредности проиграть "Химкам" (именно им, не "Локомотиву"), а потом обыграть "Спартак", но это все же слишком изысканно.
Ну, конечно, можно из особой вредности проиграть "Химкам" (именно им, не "Локомотиву"), а потом обыграть "Спартак", но это все же слишком изысканно.