Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»

Бывший футболист «Зенита» высказался о чемпионской интриге в РПЛ .

У «Зенита» остается матч со «Спартаком», было бы красиво оформить чемпионство на поле главного соперника. Такого, мне кажется, еще в истории не было. Мы этому матчу можем придать особое значение, ведь «Спартак» не захочет, чтобы «Зенит» стал чемпионом на их поле.