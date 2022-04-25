Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
С чемпионством всё давно было понятно. Можно было говорить о чём-то, если бы «Динамо» не потеряло ни одного очка. Да и то всегда нужно было бы смотреть, как сыграл бы «Зенит». Всего этого и следовало ожидать. Команда Семака на голову сильнее. «Динамо» в этом сезоне ничего не гарантировано — в финал Кубка ещё нужно выйти. И там будет ждать соперник, который тоже будет хотеть выиграть турнир.
Также по данному вопросу высказался бывший тренер «Зенита».
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