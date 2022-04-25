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Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»

вчера, 23:30

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

С чемпионством всё давно было понятно. Можно было говорить о чём-то, если бы «Динамо» не потеряло ни одного очка. Да и то всегда нужно было бы смотреть, как сыграл бы «Зенит». Всего этого и следовало ожидать. Команда Семака на голову сильнее. «Динамо» в этом сезоне ничего не гарантировано — в финал Кубка ещё нужно выйти. И там будет ждать соперник, который тоже будет хотеть выиграть турнир.

Также по данному вопросу высказался бывший тренер «Зенита».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:36
Деньги решают всё.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:56
Динамо надо не о чемпионстве думать было, а о сохранении второго места и о кубке.
протон
протон
сегодня в 00:20
Деликатный человек Семак -ни слова о вратарской проблеме Зенита. Даже на фоне РПЛ Кержаков смотрится едва ли не самым слабым кипером ( Максименко вне конкурса).
Cat01
Cat01
сегодня в 00:10
Где деньги там и результат!!!
ABir
ABir
сегодня в 00:07
Зенит на голову богаче, потому и сильнее
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:42
Газпром за всё в ответе !)
Газпром страхование делет из вас чемпионов !!!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:41
Это так и есть...
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