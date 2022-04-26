Рюдигер станет игроком «Реала»

Испанский футбольный журналист Альваро Монтеро заявил, что защитник «Челси» подпишет контракт с «Реалом». В июне истекает соглашение немецкого игрока с лондонцами.

Вчера я спросил кое-кого в «Реале», и он сказал: «Да, дело сделано».

Все может измениться, но между игроком и клубом есть договоренность. Я считаю, что когда он забил на «Бернабеу» [за «Челси» в этом месяце], он уже был игроком «Реала».

Это было его желание, и если не произойдет ничего необычного, он будет играть за «Реал» в следующем сезоне.