Рюдигер станет игроком «Реала»

Испанский футбольный журналист Альваро Монтеро заявил, что защитник «Челси» Антонио Рюдигер подпишет контракт с «Реалом». В июне истекает соглашение немецкого игрока с лондонцами.
Вчера я спросил кое-кого в «Реале», и он сказал: «Да, дело сделано».
Все может измениться, но между игроком и клубом есть договоренность. Я считаю, что когда он забил на «Бернабеу» [за «Челси» в этом месяце], он уже был игроком «Реала».
Это было его желание, и если не произойдет ничего необычного, он будет играть за «Реал» в следующем сезоне.
Ранее уход Рюдигера из «Челси» подтвердил главный тренер «синих» Томас Тухель.
П.С. мы попробуем сделать так, чтобы Рюдигер в этом сезоне остался без трофея
П.С. мы попробуем сделать так, чтобы Рюдигер в этом сезоне остался без трофея
Условия Рюдигеры (он и его брат) поставили ещё в начале сезона.
Условия Рюдигеры (он и его брат) поставили ещё в начале сезона.
Главное чтоб не играл как Азар)
Главное чтоб не играл как Азар)
Реал останется с носом? Если верить главная причина решения Антошки была неопределенность с будущим Челси.
Наверное тогда и будет проверка на вшивость)
Реал останется с носом? Если верить главная причина решения Антошки была неопределенность с будущим Челси.
Наверное тогда и будет проверка на вшивость)