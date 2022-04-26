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Рюдигер станет игроком «Реала»

вчера, 11:52

Испанский футбольный журналист Альваро Монтеро заявил, что защитник «Челси» Антонио Рюдигер подпишет контракт с «Реалом». В июне истекает соглашение немецкого игрока с лондонцами.

Вчера я спросил кое-кого в «Реале», и он сказал: «Да, дело сделано».

Все может измениться, но между игроком и клубом есть договоренность. Я считаю, что когда он забил на «Бернабеу» [за «Челси» в этом месяце], он уже был игроком «Реала».

Это было его желание, и если не произойдет ничего необычного, он будет играть за «Реал» в следующем сезоне.

Ранее уход Рюдигера из «Челси» подтвердил главный тренер «синих» Томас Тухель.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ Ливерпулище (раскрыть)
сегодня в 00:55
Перебежчиков много конечно. Но зажигают не все) Погода в Испании располагает конечно. К отдыху)) А с выводами торопится не надо. Поживем увидим.
Ливерпулище
Ливерпулище ответ azkan (раскрыть)
вчера в 23:56
Ага поэтому у вас перебесчиков в мадрид столтео смоталось. Можно сколько угодно ля ля тополя, но что бы удержаиь игрока от мадрида или каталонии надо перебить их предложение, причем значителтно
azkan
azkan ответ Ливерпулище (раскрыть)
вчера в 22:01
Хватит и повторения контракта. И он в Лондоне. Хотя будет рисковать, если вдруг захочет дурака валять вместо игры, сразу будет видна разница. А в новом клубе могут быть и отмазки типа тренер не тот, партнеры не те, да и стадион другой.
azkan
azkan ответ allemz (раскрыть)
вчера в 21:52
Деньги конечно играют здесь роль. Но если Челси повторит предложение Реала, он вряд ли уйдет.
azkan
azkan ответ avici_liverpool (раскрыть)
вчера в 21:50
Пробуйте. Но вряд ли синие согласятся оставить без трофея Антошку)
протон
протон
вчера в 17:00
Могу только поздравить Реал с подписанием, это современный защитник, все его возможные косяки (которые конечно будут) сполна компенсируются мощью, скоростью, умением начинать атаки вскрывая линии, умелыми подключениями к атакующим действиям. Рюди и Алаба это супер пара защитников для этих задач.
1 984
1 984
вчера в 14:57
Удачи в Мадриде.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:22
В следующий раз этот кое-кто тебе больше не скажет правду.
Ливерпулище
Ливерпулище ответ azkan (раскрыть)
вчера в 14:13
Ты реально полагаешь что между жизнью в Мадриде и Лондоне он выберит Лондон? Если да то ты сильно наивен. Новому владельцу надо будет значителтно перебить контракт
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 12:49
крюдигер пытается уйти достойно и с высоко поднятой головой, ссылаясь на неопределенность. Но было уже давно известно, что он и его брательник заломили такую цену, что нарушили бы всю зарплатную весовую категорию челси. Так что он простой наемник. Челси терял и более ключевых игроков и продолжал побеждать. Так что ничего страшного, синие.

П.С. мы попробуем сделать так, чтобы Рюдигер в этом сезоне остался без трофея
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:40
Тот кто согласился платить ему большую требуемую ЗП и бонус подписной, там и будет играть.
Условия Рюдигеры (он и его брат) поставили ещё в начале сезона.
NOVA
NOVA
вчера в 12:28
ну и хорошо, если правда!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:22
Если будет играть так же как в Челси, то Мадридский Реал можно будет только поздравить, т.к Антони реально усилит оборону Реала и сможет закрыть как правый фланг, так и сыграть центрального защитника.
Главное чтоб не играл как Азар)
allemz
allemz ответ azkan (раскрыть)
вчера в 12:12
Неопределенность с будущим Челси? Хм, мне кажется, немного не так. Может ты пытаешься утешить этим себя) Ему же отказали в повышении ЗП, он за баблом пошел как Алаба. Да и сам Рюдигер этого не скрывает, ему нужна топ-зарплата, даже путем смены места работы. Сагу же развернули в СМИ-пространстве. Здесь всё довольно прозрачно и очевидно.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:06
Дело сделано будет тогда когда будешь в основе.
azkan
azkan
вчера в 12:06
А вот если завтра объявят нового владельца и тот подтвердит договоренности с Рюдигером, что тогда?
Реал останется с носом? Если верить главная причина решения Антошки была неопределенность с будущим Челси.
Наверное тогда и будет проверка на вшивость)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:55
Мы знаем.
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