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Хавбек «Марселя» Камара заинтересовал «Арсенал»

вчера, 09:37

«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Марселя» Бубакара Камара.

По информации источника, в трансфере 22-летнего француза заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. Контракт хавбека с «Марселем» истекает летом.

В январе сообщалось об интересе к Камара из Италии.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:29
Свободный агент это хорошо (обычно от нас уходят в таком статусе) даже если не заиграет можно будет продать...
Мне вот интересно, почему бы не рискнуть и не взять Уорд-Прауза из Саутгемптона... отлично играет в центре поля, с отличным дальним ударом, штрафные удары отлично исполняет....и при всем при этом стоит не так дорого, как условный Невеш которым мы так же интересуемся...
rnppqz2anz7w
rnppqz2anz7w
вчера в 09:47
Пригодится им Камарик
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