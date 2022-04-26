Хавбек «Марселя» Камара заинтересовал «Арсенал»

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вчера, 09:37

«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Марселя» .

По информации источника, в трансфере 22-летнего француза заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. Контракт хавбека с «Марселем» истекает летом.

В январе сообщалось об интересе к Камара из Италии.