Хавбек «Марселя» Камара заинтересовал «Арсенал»

«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Марселя» Бубакара Камара.
По информации источника, в трансфере 22-летнего француза заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. Контракт хавбека с «Марселем» истекает летом.
В январе сообщалось об интересе к Камара из Италии.
Мне вот интересно, почему бы не рискнуть и не взять Уорд-Прауза из Саутгемптона... отлично играет в центре поля, с отличным дальним ударом, штрафные удары отлично исполняет....и при всем при этом стоит не так дорого, как условный Невеш которым мы так же интересуемся...
Мне вот интересно, почему бы не рискнуть и не взять Уорд-Прауза из Саутгемптона... отлично играет в центре поля, с отличным дальним ударом, штрафные удары отлично исполняет....и при всем при этом стоит не так дорого, как условный Невеш которым мы так же интересуемся...