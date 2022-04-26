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Фомин рассказал, что изменилось в игре «Динамо» после зимней паузы

вчера, 16:44

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин порассуждал о том, что изменилось в игре команды после зимней паузы в сезоне-2021/2022.

Если судить по результатам, то большой разницы нет. Но по игре многие отмечают, что как-то искра пропала, хотя внутри команды такого нет. В том году у нас были тяжёлые матчи, в которых мы играли с азартом, но не могли забить и проигрывали со счётом 0:1.

А сейчас как раз наоборот – в подобных равных играх побеждаем мы. Ведь чем отличаются очень хорошие команды от просто хороших – тем, что они добиваются результата, когда где-то не получается игра. И как раз в этом плане мы прибавили. Хотя я не могу сказать, что в играх или на тренировках пропал азарт. Настрой у нас всегда максимальный.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 19:37
Научиться бы теперь добывать результаты с принципиальными соперниками, тогда им цены не было, могли и за чемпионство побороться.
Capral
Capral
вчера в 18:58, ред.
    beefs
    beefs
    вчера в 18:32
    Нужно встрепенуться в финальных матчах, удачи..
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 18:06
    Как проигрывали, когда не ждали, так и проигрывают.
    протон
    протон
    вчера в 17:44
    Воронин ушел, все - игры нет....сейчас очень видно, что основным в ТШ есть совсем не Шварц (хочу ошибаться, но не получается)..
    тоже самое было с командой, когда Воронин еще играл за Динамо....по пути и игру поднял, всех сплотил, если бы не эго Силкина, уже тогда должны были золото долгожданное брать, он тогда уже был гл. тренером команды..
    berda2003
    berda2003
    вчера в 17:41
    он прав - ничего не изменилось: как была второсортной командой, так и осталась...
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 17:16
    Максимальный настрой всегда иметь не получится.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 17:13
    И судьи стали по другому относиться.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 17:10
    Динамо стало слабее.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:56
    Нормально команда играет...
    drug01
    drug01
    вчера в 16:51
    Меньше слов больше дела
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 16:46
    Спасибо!
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