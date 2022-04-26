Фомин рассказал, что изменилось в игре «Динамо» после зимней паузы

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин порассуждал о том, что изменилось в игре команды после зимней паузы в сезоне-2021/2022.
Если судить по результатам, то большой разницы нет. Но по игре многие отмечают, что как-то искра пропала, хотя внутри команды такого нет. В том году у нас были тяжёлые матчи, в которых мы играли с азартом, но не могли забить и проигрывали со счётом 0:1.
А сейчас как раз наоборот – в подобных равных играх побеждаем мы. Ведь чем отличаются очень хорошие команды от просто хороших – тем, что они добиваются результата, когда где-то не получается игра. И как раз в этом плане мы прибавили. Хотя я не могу сказать, что в играх или на тренировках пропал азарт. Настрой у нас всегда максимальный.
Ну так вот, протончик, слушай внимательно, почему нет игры у Динамо. Игры у Динамо и не было при Шварце. Была бестолковая беготня, было желание мешать сопернику играть, то-есть прессинговать. Еще в прошлом году, я говорил: пока у команды есть силы, она будет бегать, как только силы закончатся- команда встанет и начнутся проблемы. Если у тренера нет футбольной доктрины- он обречён. Достаточно посмотреть, что творится в защите Динамо. Да, проблемный Евгеньев часто ошибается. Ну так если ты тренер, и это знаешь, то подстрахуй Евгеньева, поставь сзади защитника, не играй в штучный офсайд, перестрой защиту!!! В Динамо, в прошлые годы, последнего защитника, великолепно, поочередно играли О.Долматов, А.Бубнов!!! Нет, видимо у тренера сегодняшнего Динамо ума не хватает. Своим идиотским прессингом, Шварц замучил игроков, особенно техничных и мыслящих. Шиманськи, Захарян, Фомин, эти люди не должны прессинговать, они должны созидать!!! Вот силы и закончились, а у Шиманськи, даже грыжа случилась, что для футболиста- явление нечастое.... И Воронин здесь ни при чём. А если вспомнить, какой конфликт Ворона замутил при Силкине, то возможно, его уход к лучшему....
Ну и последнее. Если отобрать у Динамо все липовые очки подаренные команде продажными судьями, то команда, сейчас, была бы не выше пятого места.....
Ну так вот, протончик, слушай внимательно, почему нет игры у Динамо. Игры у Динамо и не было при Шварце. Была бестолковая беготня, было желание мешать сопернику играть, то-есть прессинговать. Еще в прошлом году, я говорил: пока у команды есть силы, она будет бегать, как только силы закончатся- команда встанет и начнутся проблемы. Если у тренера нет футбольной доктрины- он обречён. Достаточно посмотреть, что творится в защите Динамо. Да, проблемный Евгеньев часто ошибается. Ну так если ты тренер, и это знаешь, то подстрахуй Евгеньева, поставь сзади защитника, не играй в штучный офсайд, перестрой защиту!!! В Динамо, в прошлые годы, последнего защитника, великолепно, поочередно играли О.Долматов, А.Бубнов!!! Нет, видимо у тренера сегодняшнего Динамо ума не хватает. Своим идиотским прессингом, Шварц замучил игроков, особенно техничных и мыслящих. Шиманськи, Захарян, Фомин, эти люди не должны прессинговать, они должны созидать!!! Вот силы и закончились, а у Шиманськи, даже грыжа случилась, что для футболиста- явление нечастое.... И Воронин здесь ни при чём. А если вспомнить, какой конфликт Ворона замутил при Силкине, то возможно, его уход к лучшему....
Ну и последнее. Если отобрать у Динамо все липовые очки подаренные команде продажными судьями, то команда, сейчас, была бы не выше пятого места.....
тоже самое было с командой, когда Воронин еще играл за Динамо....по пути и игру поднял, всех сплотил, если бы не эго Силкина, уже тогда должны были золото долгожданное брать, он тогда уже был гл. тренером команды..
тоже самое было с командой, когда Воронин еще играл за Динамо....по пути и игру поднял, всех сплотил, если бы не эго Силкина, уже тогда должны были золото долгожданное брать, он тогда уже был гл. тренером команды..